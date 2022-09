EuroBasket 2022 v Praze: program a skupiny ME. Kdy hrají Češi?

EuroBasket 2022 se od 1. do 18. září uskuteční i v Praze. • koláž iSport.cz

Mistrovství Evropy v basketbalu mužů hostí od 1. do 18. září 2022 Česko, Německo, Itálie a Gruzie. Česká basketbalová reprezentace se v rámci základní skupiny D představí v Praze. Jaký je kompletní program EuroBasketu 2022 a kdy hrají Češi? Sledujte kompletní zpravodajství z basketbalového ME na iSport.cz.

Kdy hrají Češi na ME v basketbalu 2022?

Vše o EuroBasketu 2022

Titulní strana magazínu: Speciál EuroBasket 2022 • Foto Sport Magazín

Program EuroBasketu 2022 v Praze

Pražská O2 Arena hostí všechny zápasy skupiny D od 2. do 8. září. Finálová část turnaje se pak odehraje v berlínské Mercedes-Benz Areně.

Skupiny rozpis zápasů na EuroBasket 2022

Skupina A (Tbilisi): Belgie, Bulharsko, Černá Hora, Gruzie, Španělsko, Turecko

Skupina B (Kolín nad Rýnem): Bosna a Hercegovina, Francie, Litva, Německo, Maďarsko, Slovinsko

Skupina C (Milán): Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Řecko, Velká Británie, Ukrajina

Skupina D (Praha): ČESKO, Finsko, Izrael, Nizozemsko, Polsko, Srbsko

Herní formát EuroBasketu 2022

od 1. do 8. září: skupinová fáze (4 skupiny po 6 týmech)

z každé skupiny postupují čtyři nejlepší týmy do osmifinále, ve kterém se vytvoří pavouk podle pořadí ve skupinách (A1-B4, C2-D3 apod.)

od 10. do 18. září: finálová část ve Berlíně

Nominace na ME v basketbalu 2022

Nominace české basketbalové reprezentace bude oznámena ve čtvrtek 1. září.

Čeští basketbalisté v O2 Aréně. Kříž věří, že Sato zasáhne, Veselý o podpisu v Barceloně Video se připravuje ...

Dějiště ME v basketbalu 2022

O2 Arena, Praha

EuroBasket je další významnou akcí, kterou si pražská O2 Arena může zařadit do své sbírky. Hala s kapacitou 16 805 diváků pro účely basketbalového ME již hostila řadu koncertů těch největších světových hvězd včetně Lady Gaga nebo AC/DC, ze sportovní akcí se tu konalo dvakrát konalo MS v hokeji, zápasy NHL nebo turnaj v UFC.

Lanxess Arena, Kolín nad Rýnem

Kolínská aréna, která byla postavena v roce 1998, pamatuje například vítězné tažení českých hokejistů na MS v hokeji 2010. Kromě toho Lanxess Arena s kapacitou 19 500 pro účely EuroBasketu 2022 hostila i hokejový šampionát v roce 2017, turnaj UFC nebo MS v házené 2007.

Mediolanum Forum, Milán

Skupinu C bude hostit víceúčelová hala s kapacitou 12 700 míst. Mediolanum Forum bylo postaveno v roce 1990 a ve více než dvacetileté historii hostilo řadu významných akcí. V roce 1994 se tu hrálo MS v hokeji, v roce 2018 MS ve volejbale, při ZOH 2026 by se zde měly konat soutěže v krasobruslení a short tracku.

Sports Palace, Tbilisi

Velká premiéra čeká na novou arénu v gruzínském Tbilisi s kapacitou 10 000 diváků. Arena první zatěžkávací zkouškou prošla 4. července a EuroBasket bude první velkou sportovní akcí, která se v nové hale bude konat.

Mercedes-Benz Arena, Berlín

První kapelou, která zahrála v berlínské víceúčelové hale, byla v roce 2008 Metallica. Od té doby se v Mercedes-Benz Areně konala řada významných koncertů i sportovních akcí. Hala s kapacitou 14 500 míst bude hostit finálovou část turnaje.

Vstupenky na EuroBasket 2022 v Praze

Aktuálně je na pražskou skupinu ME prodáno víc než 70 000 vstupenek. Pětašedesát procent z nich skoupili Češi, po Finsku byl velký zájem také v Polsku a Izraeli (obě země 5 procent). Během pěti dnů se v O2 Areně odehraje 15 utkání, jediným zatím takřka vyprodaným je sobotní duel Srbsko – Česko. „Ale prodeje opět stoupají a věříme, že v následujících dnech se ještě dost míst zaplní. Nejméně prodaný je zápas s Nizozemskem, nicméně v tuhle chvíli to vypadá, že spodní patro je vyprodané, takže atmosféra by měla být dobrá,“ přiblížil marketingový ředitel ČBF Peterka.

Organizátoři připomínají, že po konci každého zápasu se musí hala zcela vyklidit a otevře se znovu hodinu před startem dalšího. „Doporučujeme tedy fanouškům přijít opravdu včas,“ pravil Peterka.

Cena vstupenek na jeden zápas se pohybuje od 490 do 1490 korun, nejdražší lístky k palubovce (cca 50 míst) stály 12 900 korun. Vstupenky na jednotlivé zápasy nyní zakoupíte v sítích TicketPortal a TicketMaster.

Příprava české reprezentace na ME v basketbalu 2022

Přípravu na evropský šampionát zahájila česká reprezentace vítězně v polovině srpna dvěma duely s Bulharskem a Chorvatskem, o týden později následoval DBB Superpohár v Německu a na konci srpna vyvrcholila příprava dvě duely kvalifikace na MS v basketbalu 2023.