Satoranský a zranění: situace je vážná, má těžký výron. Souboj s časem

Nepřišla zničující zpráva, která by vyřadila Tomáše Satoranského z EuroBasketu. Situace je však vážná. Magnetická rezonance ukázala, že má hvězda českých basketbalistů těžký výron v pravém kotníku a čeká ji souboj s časem, aby stihla evropský šampionát. Ať už jeho začátek 2. září proti Polsku či pokračování podle vývoje turnaje.

Loni v olympijském Tokiu, kam poslal českou reprezentaci těžkou střelou v prodloužení kvalifikace proti Kanadě, nastupoval pod prášky s bolestivým zraněním třísel. Ani k EuroBasketu, jehož základní skupinu hostí také Praha a který má být vrcholem téhle úspěšné basketbalové generace, nemíří Tomáš Satoranský ve stoprocentní kondici. Ale stále k němu míří, to je zásadní zpráva z vyšetření magnetickou rezonancí, kterou třicetiletý borec od příští sezony ve službách Barcelony absolvoval v neděli.

„Vyšetření na magnetické rezonanci proběhlo stejně jako další vyšetření. Tomáš zůstává v Praze, aby intenzivně rehabilitoval. Výsledky rehabilitace a léčby budeme vědět za týden po další rezonanci, která napoví o dalším postupu i směrem k EuroBasketu,“ uvedl manažer reprezentace Michal Šob. „Satyho mentalita je nastavená tak, že chce udělat sto procent, aby se šampionátu zúčastnil,“ dodal s tím, že přesnou diagnózu nebude tým po konzultaci s hráčem zveřejňovat.

Satoranský se zranil v pátek při přípravném turnaji v Hamburku proti domácím Němcům. Ve 21. minutě zápasu najel do koše soupeře a nešťastně došlápl na nohu bránícího Jonase Wohlfartha-Bottermanna.

Národní tým v pondělí večer odletěl do Paříže, kde se ve středu od 20.30 (PP ČT Sport) utká v rámci kvalifikace o MS 2023 s favorizovanou Francií. V sobotu ho pak čeká v Chomutově Maďarsko (18.15). I za současného rozložení sil by měl Maďary porazit a udržet si šanci na třetí postupové místo ve skupině K, v níž mu patří momentálně čtvrté místo s bilancí 3:3 a ztrátou jedné výhry na třetí Černou Horu.

Klíčové je především datum 2. září, kdy Češi vstoupí v pražské O2 Areně do EuroBasketu zápasem s Polskem. Čeká je pět zápasů v sedmi dnech a ještě předtím po další magnetické rezonanci zjištění, jak se Satoranského kotník hojí. V úvahu připadá i Satoranského zapojení už během rozehraného ME, klíčový osmifinálový zápas by Čechy čekal v případě postupu ze skupiny 11. září, tedy od pondělka 22. srpna za 19 dnů.

Za Satoranským je v týmové hierarchii druhým rozehrávačem dvaadvacetiletý borec z Oklahomy Vít Krejčí, ani on však není zcela fit. Z přípravného utkání s Bulharskem si odnesl bolestivě pohmožděný sval pod žebry a ani on do Francie neodletěl. Stejně jako nemocný Jaromír Bohačík. Připraveni jsou naopak Ondřej Sehnal, jenž má naražené zápěstí a bolest zad se zlepšila u Martina Kříže. Český tým povolal pro Francii zpět pardubického rozehrávače Tomáše Vyorala, na soupisce bude i brněnský Viktor Půlpán.