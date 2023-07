Červených aut na Tour de France si nešlo nevšimnout. Vždyť z jednoho z nich ředitel závodu startoval každou etapu. Tedy s výjimkou časovky. Český fanoušek si také za dlouhých 20 let spolupráce všiml, že jde o vozy z české automobilky Škoda. Kdo se o ně na místě stará, jak to vypadalo na prvních ročnících a co se děje s auty po skončení Tour?

Tour de France skončila v neděli, ale jejich práce ještě pár dnů běžela. Auta při Tour de France utrpí občas nějaké šrámy, které je potřeba opravit, vozy se také musí dát do původního stavu a některá z nich připravit na další cestu. A od toho jsou zde čeští mechanici.

„Když skončíme na TdF, tak 80 aut prioritně opravujeme, ta se nakládají a hned jedou do Španělska na Vueltu. Z některých se vyndávají vysílačky, v některých se ale nechají. ASO (pořadatelská agentura) má seznam aut, která jdou hned na kamiony do Španělska,“ vysvětluje Tomáš Müller, jeden z mechaniků, který na Tour jezdí téměř od začátku 20 let trvající spolupráce se Škoda Auto.

ASO je totiž také organizátorem Vuelty a España, a tak automobily využívá také na této Grand Tour. „Jedou tam všechna červená ředitelská auta. Těch je na Tour deset plus nějaká náhradní. Enyaqy jsou čtyři, zbytek jsou Superby,“ doplňuje Müller.

Jenže tím jejich práce na cyklistických závodech nekončí. „Jedeme na dva týdny domů a pak zase odjíždíme na Vueltu. Letos startuje v Barceloně, je to necelých 2000 kilometrů, takže dva, dva a půl dne cesty. V Česku sbalíme kamion náhradních dílů a vyrazíme skoro týden před startem Vuelty zase do Španělska. A taky tam musíme být dva dny dopředu, kdy auta připravujeme a dva dny po konci je zase dáváme do původního stavu.“

Oproti týmu z Tour de France dojde na Vuletu k malé obměně, má jít o tři mechaniky. A kolik lidí tedy tým z Česka čítá? „Se mnou jsou tady jeden lakýrník, dva klempíři, pět mechaniků, řidiči kamionů a překladatelé,“ přibližuje šéf celého týmu Radovan Beran.

Jeden z vozů Škody Auto, který doprovází Tour de France • Foto ASO

K menším změnám muselo dojít také s rozšiřující se elektromobilitou, na které si Tour de France zakládá. „Jde hlavně o to, že kromě mechaniků tady musí být i elektromechanici. Občas je potřeba flashování řídících jednotek. Ale nás se to nijak zvlášť nedotklo. Auta jezdí, problémy s nimi nejsou, ale zase stejně bourají, jako ostatní. A jestli je to motorové, nebo elektro, to už je jedno,“ dodává Beran.

Pokud jde o běžné opravy, jsou schopní poradit si s náhradními díly, které si přivezou z Česka. Mít vše potřebné ale také vyžaduje důkladnou přípravu. „Mám seznam aut, která jedou na Tour de France. Z toho vygeneruju všechny modely, většinou se všichni snaží, aby byl model v jedné výbavě. Na základě toho vygeneruju náhradní díly. Ty se vyskladní ve škodovce, najedou tam kamiony, které máme tady, materiál se naskladní do regálů a vytvoří se skladový program, podle kterého já už pak vím, že tenhle konkrétní díl je v tom a tom místě. Abychom nemuseli vyndávat všechny věci a hledat to. Takže si jdu rovnou pro konkrétní díl,“ přibližuje šéf servisu.

Vše běží jak na drátkách

Vyměnit pak zrcátka nebo třeba i čelní sklo už není žádný problém. „A je vlastně jedno, jestli jde o červená ředitelská auta, nebo jiné škodovky. V kamionu máme nastříkané náhradní díly na auto. I na červeného Enyaqa či Superba, abychom se nezdržovali s lakováním.“

Vše tedy běží jak na drátkách a Beran už jen s úsměvem na rtech může vzpomínat na drobné potíže, které měli v počátečních letech. „První rok to byla celkem improvizace, vůbec jsme netušili, do jak náročné akce jdeme. Nevěděli jsme ani, kde máme stát. Probudili jsme se ráno na hotelu, tam byly zábrany a my jsme stáli za nimi a koukali jsme. Ale pak jsme se dostali na mítinky, a tam nám bylo společností ASO vysvětleno, co po nás vlastně chtějí a kde asi bychom měli být,“ vypráví Beran s tím, že pak už se všechno rozběhlo správným směrem.

„Dolaďovali jsme to, dolaďovali, snažili jsme se tomu dát nějakou úroveň. No a druhý rok už jsme věděli, co je potřeba, kde máme být, co máme dělat. Snažil jsem se, aby to bylo co nejlepší. Ale taky se to obrátilo proti mně, protože pak jsme to museli všechno dodržovat. My jsme opravdu schopní auta udělat ten den, co je přivezou, takže to opravdu teď funguje. Ale samozřejmě oni to pak od nás očekávají, nemůžeme ubrat.“