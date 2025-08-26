Životní vítězství ve čtvrté etapě Vuelty vybojoval Turner. Novým lídrem je Gaudu
Britský cyklista Ben Turner vybojoval ve čtvrté etapě Vuelty životní vítězství. Šestadvacetiletý jezdec, který se dostal do nominace stáje Ineos Grenadiers až na poslední chvíli po výborných výkonech v závodech Kolem Polska a Renewi Tour, překvapivě uspěl v závěrečném hromadném spurtu.
Do čela závodu se dostal Francouz David Gaudu, který připravil o červený dres dánskou hvězdu Jonase Vingegaarda. Oba dojeli v hlavním poli a mají v čele celkového pořadí shodný čas. Vítěz třetí etapy Gaudu vystřídal dvojnásobného šampiona Tour de France na prvním místě díky lepším umístěním v dosavadním průběhu.
Turner v boji o etapové prvenství porazil Belgičany Jaspera Philipsena a Edwarda Planckaerta a poprvé triumfoval na Grand Tour. Mezi profesionály si připsal teprve třetí výhru.
Etapa ze Susy do francouzské Voironu dlouhá přes 206 kilometrů vyvrcholila hromadným finišem, i když peloton musel zdolat mimo jiné dvě stoupání druhé kategorie. Spurtéry ale nakonec zaskočil Turner.
„Abych byl upřímný, nevím co říct,“ řekl dojatý Turner, který minulý týden odstoupil z Renewi Tour a přesunul se na start Vuelty. „Byl to bláznivý týden, mimořádně bláznivý. Chtěl jsem Vueltu jet. Od Gira jsem měl pořád nějaké problémy s nohou. Tým mi ale věřil. Jel jsem Renewi a pak mi řekli, že mě tu potřebují, takže jsem samozřejmě neodmítl. Udělal bych cokoli, abych tady mohl jet,“ prohlásil britský cyklista, který absolvuje pátou Grand Tour. Při debutu na Vueltě v roce 2022 skončil celkově na 72. místě.
Ve středu je na programu týmová časovka na 24 km ve Figueresu.
Výsledky cyklistického etapového závodu Vuelta
Cyklistický závod Vuelta - 4. etapa (Susa - Voiron, 206,7 km):
1. Turner (Brit./Ineos Grenadiers) 4:50:14, 2. Philipsen, 3. Planckaert (oba Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 5. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 6. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), ...163. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:13, 165. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -6:05.
Průběžné pořadí: 1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 15:45:50, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Ciccone (It./Lidl-Trek) -8, 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -14, 5. Pidcock (Brit./Q36.5), 6. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) oba -16, ...75. Hirt -4:55, 150. Otruba 18:42.