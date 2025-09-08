Vingegaard na Vueltě: muž k poražení. Je nezvykle uvolněný, ale něco málo chybí
Jako by už tak trochu patřili k sobě. Když chcete pořádný cyklistický etapák, chcete na něm Tadeje Pogačara s Jonasem Vingegaardem. Na letošní Vueltě a Espaňa ale nakonec Slovinec chybí, a tak byl logicky největší favorit na červený dres jen jeden – Dán. On je teď lovnou „zvěří“, tím, kterého chtějí všichni porazit. Jak tuto roli zvládá? Na své dřívější poměry je až nezvykle uvolněný. Něco málo ale přeci jen chybí.
Mohl to být další velký souboj dvou nejlepších cyklistů současnosti. Tedy v dimenzi etapových závodů. Na letošní španělské Vueltě měli původně startovat Jonas Vingegaard i Tadej Pogačar. Slovinec však po náročné Tour de France, po níž byl unavený hlavně mentálně, účast zrušil.
S tím, co dánský cyklista předváděl už na Tour, tedy útoky i v jiných než horských etapách a také mnohem dynamičtější nástupy, však fanoušci věděli, že o tolik ochuzeni nebudou. Hlavně že jede Jonas, říkali si. Dánovi se otevřela větší množnost ovládnout alespoň jednu letošní Grand Tour.
Pustil se do toho odvážně, tak jako to dělá i Pogačar. Právě tady nastala letos u Vingegaarda velká změna. Zatímco dřív hlídal situaci a čekal na třetí týden, teď je z něj útočník od samého začátku. I na Vueltě využil hned první možnost dojezdu na kopec a díky větší výbušnosti, kterou dřív tolik neoplýval, připsal první zářez už ve druhé etapě. „Tenhle styl závodění, útočnější, mě opravdu baví,“ vyznal se už během Tour de France.
Že se cyklistikou dřív chladnější seveřan baví daleko víc, je patrné na první pohled. Třeba i v rozhovorech. Je daleko víc odvázaný, usmívá se, snaží se žertovat a mnohdy reportéry rozesměje. Během klidnějších fází etap nechybí zamávání do kamery a poslání pusy domů dětem a manželce. Je opravdu vidět, že i tyto extrémně těžké závody si dvojnásobný vítěz Staré dámy užívá.
Joao bude těžkým soupeřem
Ovšem čeká ho ještě pořádně těžká práce. Možná mohly chybět velké bitvy a vzájemné útoky, které umí předvádět jen Vingegaard s Pogačarem. Ale na Vueltě se mu do cesty postavila další velká překážka z celku UAE Emirates-XRG. Také veze startovní číslo 1, ale jméno Joao Almeida.
Portugalec je známý tím, že výbušnost v kopcích nepatří úplně do jeho repertoáru, zato ustavičným tvrdým tempem dokáže ničit soupeře. Jako to předvedl v další z legendárních etap na obávané Angliru. Tam také nasadil rychlost, kterou sice Vingegaard zvládl držet, ale už se z ní nezmohl na žádný útok. Právě tato etapa Dána mrzí nejvíc.
„Jestli bych v uplynulém týdnu něco změnil? Chtěl bych vyhrát na Angliru. Ale to už nejde. Navíc Joao si vítězství zcela zasloužil, jel opravdu skvěle. V posledním týdnu bude hodně těžkým soupeřem,“ připustil Vingegaard.
Ví moc dobře, o čem mluví. Když na Tour 2022 ve stejné fázi závodu vedl před Pogačarem, bylo to o 2:22 minuty. O rok později byla jeho výhoda sice jen deset sekund, jenže to byl Slovince po zranění a výrazně se začínalo projevovat tréninkové manko. Almeida, který zaostává o 48 sekund, vypadá, že se teprve rozjel. A v jeho prospěch mluví i čtvrteční téměř rovinatá časovka. V podobné na letošní Tour, kde byl v roli domestika a nemusel jet naplno, Vingegaarda porazil o 7 sekund. A nyní se od něj očekává ještě větší úsilí.
A tak, i když tu není Pogačar, bude se muset Vingegaard ještě hodně zmáčknout, aby červený dres udržel až do Madridu. Protože jak zní známé heslo: Není konec, dokud to neskončí.