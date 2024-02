Dá se uživit cyklokrosem? Ženy a muži vydělávají stejně, líčí česká naděje

Závod mužů do 23 let ovládl Nizozemec Tibor del Grosso • ČTK / Václav Pancer

O tomto víkendu je největší českou nadějí na medaili z mistrovství světa v Táboře. A to je jí teprve 20 let. Kristýna Zemanová už ale byla v sezoně hodně vidět i mezi ženskou elitou. Ve Světovém poháru dosáhla na své dosavadní maximum – 4. místo, získala republikový titul mezi ženami a bronz na mistrovství Evropy v kategorii U23. A stejný kov obhajuje i zítra. Úspěchy v SP jsou ale důležité i kvůli obživě. „Když se vám daří, dá se cyklokrosem docela slušně uživit,“ prozrazuje deníku Sport.

Její zásluhou je teď český cyklokros zase vidět i na mezinárodní scéně. Kristýna Zemanová se začíná pravidelně umísťovat v Top 10 Světového poháru. V ročníku, který před týdnem skončil, obsadila celkově mezi ženskou elitou 15. příčku. A to přitom slečna, které je teprve 20 let, vynechala šest ze 14 jeho závodů. „Příští sezonu už se ale chci soustředit hlavně na svěťák,“ plánuje rodačka z Kosmonos.

Zajímá vás, kdo tento český talent trénuje? Je to ona sama. „Tréninky si řídím sama, protože své tělo znám až moc dobře a myslím, že tak nějak vím, co potřebuji. Samozřejmě, když mi někdo přijde poradit, tak jsem strašně vděčná,“ vysvětluje sportovkyně, která na toto téma psala i maturitní práci, takže má nastudovanou spoustu podkladů.

Rozhodně to pak u ní nefunguje tak, že když nad sebou nemá pevnou ruku, tak to občas šidí. „Mám naštěstí takovou povahu, že jak si něco naplánuju, tak to musím splnit, ať se děje, co se děje. Vždycky si tam vymyslím něco, aby to bylo doopravdy těžké. Kolikrát si až nadávám, jak moc těžké jsem to udělala,“ prozrazuje.

Cyklokros je pro ni teď to hlavní, a to nejen tento víkend při mistrovství světa v domácích podmínkách v Táboře. Chce se mu věnovat i v dalších letech. Pro členku Brilon Racing Teamu je tak důležitá i finanční stránka.

Jak je cyklokros finančně náročným sportem?

„U dětí, které začínají někde v oddílech, je to samozřejmě jiné. Ale když to vezmu na svou současnou situaci, je to poměrně hodně náročné. Co se týká vybavení, je potřeba mít dvě celá kola. Už to je hodně drahá záležitost, celé cyklokrosové kolo s nejlepší výbavou stojí zhruba 100 až 130 tisíc korun. Pak potřebujete mít několik párů zapletených náhradních kol. Já mám sedm, jeden pár stojí asi pět tisíc. A pak veškeré cesty, startovné, k tomu potřebná výživa, dresy.“

Máte ale výhodu, že jste součástí cyklistického týmu. Když objíždíte Světové poháry, ubytování, případné letenky a podobně vám shání tým, nebo si to musíte zařizovat sama?

„Letenky jdou vždy přes tým. Ubytování záleží jak kdy, většinou si ho seženeme sami. Nebo jsme si teď třeba s tátou půjčovali obytný vůz. Takže si ho půjčíme, jedeme na závody a všechny náklady nám pak proplatí tým. V tomhle se mi opravdu hodně snaží vyjít vstříc a snížit náklady rodičů, kteří do toho investovali hodně času a peněz, na minimum. Za to jsem moc ráda, že to tak je.“

Kdybyste to měla platit sama, na kolik vás závod Světového poháru třeba do Belgie vyjde?

„Okolo patnácti tisíc bychom se pohybovali.“

Takže je v dnešní době už v podstatě nutnost být v týmu, který vám pomůže?

„To určitě. Mít tým nebo nějakého sponzora, který vám dá určitý balík peněz a řekne: Tohle máš na sezonu, nějak to použij. Bez takových lidí by to nešlo. Je to opravdu náročné finančně i časově.“

Jak velkou motivací je z tohoto hlediska být v top 10 nebo top 15 Světového poháru?

„Obrovskou. Peníze za SP jsou opravdu hezké, neplatí úplně málo, takže je to velká motivace přijít si ‚takhle lehce‘ k penězům. Ale samozřejmě není to zadarmo, musí se tomu obětovat strašně moc. Ale dobrými výsledky v SP myslím, že se dá uživit.“

V SP dostáváte prize money za každé top 10 v závodu, nebo až za celkové pořadí?

„Tam jsou odměny poměrně štědré. Prize money máte od 1. až do 40. místa. Samozřejmě nejlépe placená je první desítka, to je několik tisíc eur. Pak je to v řádu stovek, ale i za 40. místo máte pořád 500 eur. SP je opravdu odměněný pěkně. Takže za každý závod dostanete, záleží samozřejmě na umístění, nějakou částku, a pak ještě za celkové pořadí, tam je to do 20. místa. A pořád jsou to slušné peníze i za tu dvacítku.“

Můžete prozradit, kolik je za 1. místo v závodu a pak za celkové pořadí?

„V jednom závodu je to 5000 eur (asi 124 tisíc korun) a v celkovém pak 30 tisíc eur (746 tisíc Kč).“

A za desáté celkově?

„Tam je 6000 eur. Ono to pak jde dolů poměrně rychle. Za 15. místo je to 2000 eur. Jde to dolů, ale na druhou stranu pořád jsou to poměrně pěkné peníze.“

Světový pohár měl 14 závodů, vy jste některé vynechávala. Bylo to dané tím, že je to pro vás ještě i fyzicky náročné, nebo třeba i kvůli nákladům, že musíte přemýšlet, kam jet a kam ne?

„Z hlediska financí je tým naštěstí na sezonu poměrně slušně vybavený. Takže myslím, že kdybych přišla na začátku ročníku s tím, že chci jet kompletní svěťák, tak by nebyl žádný problém to absolvovat. Ale šlo spíš o časové hledisko. V SP je strašně moc zemí a není to tak, že by to bylo třeba třikrát po sobě v Belgii nebo Nizozemsko, Belgie. Jsou tam Španělsko, Francie, Itálie, Amerika, Irsko. Je to každý víkend někde jinde a vzdálenosti jsou poměrně velké. A také kolem Vánoc jsem vynechala tři závody za sebou, protože jsem si chtěla trošku odpočinout od závodní intenzity, víc se zase věnovat tréninku.“

Jak je to u odměn v cyklokrosu v porovnání muži – ženy?

„V posledních letech je to velké téma ve společnosti. Ale je to pár let zpět, kdy se některé ženy ozvaly, že chtějí mít stejné odměny jako muži, že tomu věnují stejně času jako oni. A opravdu došlo k dorovnání odměn. Takže první žena bere stejně jako první muž. Je to tak v SP i v nižších závodech. Ale s tím je spojená i délka závodu. Sama si pamatuju doby, kdy se ženské závody jezdily na 40-45 minut a dneska už se to šplhá skoro k hodině. Takže nám zvedli odměny, ale i délku závodu. Ale to není nic strašného, člověk si na to zvykne.“

Na rozdíl od jiných cyklistů a cyklistek nechcete kombinovat cyklokros se silniční cyklistikou. Dá se tedy tím, co si vyděláte přes podzim a zimu v cyklokrosu, uživit na celý rok?

„Všechno samozřejmě záleží na výsledcích. Když je máte, máte sponzory, odměny ze závodů, plat třeba od týmu. Takže když jsou výsledky, tak myslím, že se s tím dá i poměrně slušně vyžít. Samozřejmě když nejsou, tak je to trošku horší. Ale to je prostě sport, je to ošemetné. Pokud se daří, máte všechno, a když ne, nemáte nic. Odměny jsou dobré, takže vyžít se dá, ale chce to mít podporu v týmu a sponzory.“