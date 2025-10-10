Nová a tvrdší forma thajského boxu. Juříček se porve o titul v MMA rukavicích
Plzeň hostí jubilejní třicátý turnaj organizace Fusion Fight League, ve které před odchodem do zahraničí startoval také hvězdný Jiří Procházka. V pátek se v hale Lokomotiva rozhodne o prvním šampionovi nové disciplíny, která uchvacuje fanoušky postojářských bojových sportů, thajském boxu v MMA rukavicích. Domácí vyzyvatel Jan Juříček se v odvetném klání utká se svým jediným přemožitelem Erikem Tóthem z Maďarska.
Tradiční bojové umění se střetlo na půli cesty s populárním MMA. Postojářské přestřelky v malých rukavicích nabízí akční a krvavé zápasy a stávají se hitem světové scény. V tuzemsku zápasy pod upravenými pravidly pořádá předně Fusion Fight League. Vybudovala si první hvězdu nové disciplíny, Jana „Yuriho“ Juříčka, který se již v pátek utká o titul s maďarským rivalem Erikem Tóthem.
Původně brněnská stáj po deset let svého působení kombinuje zápasy postojářských bojových sportů a MMA, a byla úvodní destinací předních českých jmen, jakými jsou Jiří Procházka, Andrej Kalašnik nebo Tomáš Mudroch. Promotér Martin Karaivanov ale přesto míní budovat také thajský box, ve kterém sám zápasil.
„Klec aktuálně táhne úplně nejvíc, na fanoušky funguje jako magnet. Proto jsme se pro ni rozhodli, nechtěli jsme do ní však dávat klasické muay thai (thajský box). To patří do ringu. A tak přišla myšlenka postojového boje v malých rukavicích, který je hlavně v Asii nesmírně populární. Chceme dávat našim postojářům prostor, aby ukázali své nesporné kvality,“ líčí Karaivanov.
V hlavním duelu se první šampionský pás pokusí získat Juříček. Musí však porazit Tótha, který mu loni uštědřil dosud jedinou profesionální porážku. Naprosto jej zaskočil zběsilým tempem a byl kousek od ukončení KO. Čech tehdy odolal a prohrál až na verdikt sudích.
„Pro Juříčka to bude opět velký test a dodá to prvnímu titulu velkou váhu. Myslím, že se od jejich prvního střetu zlepšil a ještě více se adaptoval na boj v MMA rukavicích. Přesto se musí držet svého stylu, dlouhých kopů a brutálních loktů v klinčích. Ty pro něj budou zásadní,“ míní Karaivanov. Bitva o pás Fusion do osmdesáti kil se odehraje již v pátek večer.