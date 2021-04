Terminátor a 556 plechovek tuňáka. Jak si Vémola vařil za mřížemi v Anglii

Vařit jako vězeň. Přesně o to se měl pokusit výherce pořadu MasterChef Česko Roman Staša v posledním dílu Karlos Show. A povedlo se, televizní kuchař předvedl svůj um, ač měl k dispozici jen několik ingrediencí a vařit mohl pouze pomocí rychlovarných konvic. Jak nápad na „překážkové vaření“ vznikl?

Tuhle zkušenost by si Karlos Vémola rád odpustil. „Bohužel jsem se dostal v mládí do vězení. Lidi si myslí, že jsem šlápl někomu na krk, nebo něco takového…“ uvedl na vysvětlenou český Terminátor po natáčení Karlos show, v níž byli hosty Roman Staša, vítěz pořadu MasterChef Česko a Rudolf Juriga, kuchař fotbalové reprezentace.

„Neměl jsem úplně zaplacené daně, a tak se to nějak semlelo a skončil jsem ve vězení. Ale i tam jsem si musel poradit. V šest byla večeře a já rád jím večer, tak jsem pak měl hlad. A jíst jenom studený věci se mi nechtělo.“

Vězni, kteří byli za mřížemi delší dobu než tři roky, měli nárok na rychlovarnou konvici, aby si mohli sami uvařit čaj nebo kávu. Rodákovi z Olomouce brzy došlo, že by se mu konvice hodily, aby si mohl vařit. A tak je s „mazáky“ vyměnil za cigarety. Jedna konvice prý vyšla na tři kartony kuřiva.

„Jednu jsem měl na zeleninu, další na maso, třetí na čaj,“ zavzpomínal Vémola. „A tak mě napadlo, jestli si s nimi MasterChef taky poradí… A celkem mě překvapil, udělal z toho hodně velkou parádu.“

Bojovník si ve vězení dělal neustálé zásoby ingrediencí k vaření. A tak se jednou stalo dokonce to, že u něj vězeňská kontrola našla 556 konzerv tuňáka. „Přišel za mnou bachař a povídá: ‚Děláš si p*del?! My najdeme všechno možný. Drogy, nože, cigarety… Ale ještě nikdy jsme tu neměli magora, co má tolik plechovek tuňáka,‘“ připomněl Vémola.

Podívejte se na celý díl Karlos Show: