KARLOS SHOW o tanci s Čermákem a Antošovou: Pulp Fiction a nahé holky

Je tanec plnohodnotný sport, nebo ne? I o tom byla řeč v nejnovějším díle Karlos show, do kterého si Karlos Vémola pozval profesionální tanečnici a choreografku Anetu Antošovou a překvapivě i populárního herce Hynka Čermáka. Ten je sice divákům známý zejména jako představitel drsných chlapáků, ale v současné době na prknech divadla i baletí. „Najednou zjistíš, že neuděláš dvě piruety za sebou, že to chce studium a nějakou fyzickou přípravu,“ přiznal Čermák.

Jako prvního hosta Karlos Vémola nadšeně přivítal svého nejoblíbenějšího českého herce, charismatického drsňáka Hynka Čermáka.

„Ty máš teď divadelní hru, která se jmenuje Terapie a tam prý děláš i balet. Dokonce jsem si přečetl, že každé ráno po probuzení začínáš den baletní rozcvičkou,“ podivil se bojovník.

„Hele, to je trochu nadsazený, ale máš pravdu. Měli jsme v Dejvickém divadle premiéru hry, kterou režíruje Petr Zuzka, dlouholetý šéf baletu Národního divadla,“ vysvětlil Čermák. „Pro mě to byla taková lekce pokory, myslel jsem, že mě v herectví už nic nepřekvapí, ale když v osmačtyřiceti zjistíš, že neuděláš dvě piruety za sebou, že to chce studium a nějakou fyzickou přípravu, tak to byla vzpomínka na léta mládí na divadelní fakultě.“

Kobra po ránu

Vémola hned herce nabádal k akci.

„Nejdůležitější ranní rozcvička pro mě, jako chlápka, kterej už má v háji záda, je takzvaná kobra. Víš co to je?“ zeptal se Čermák a bijec zakroutil hlavou.

„To si takhle lehneš, dáš špičky k sobě, vypneš svaly na zadku a propneš se. V tu chvíli by se měl kříž narovnat a pracují zádové svaly. A zapomínáš, že tě bolej záda. To je super věc,“ předvedl filmový tvrďak.

„Moje rozvička vypadá tak, že si takhle vezmu prášky na bolest, zapiju to vémolicí od Extrifitu, pak si jdu lehnout a počkám, až zaberou,“ ukázal názorně Vémola. „Takže já to mám jednodušší, než ty tu kobru.“

Později přešla řeč i k tomu, že je Čermák nejen hercem, ale i fotografem. A to zejména ženských aktů.

„Holky na focení si vybírám často z těch, co ani nemají touhu dostat se před foťák, což mě hrozně baví. Protože pro ty holky je to výzva,“ vysvětloval Čermák. „Neexistuje žena, která by byla spokojená se svým tělem. A když přijde ke mně do ateliéru, má ten stud, necítí se, a pak odchází s vyšším sebevědomým, tak pro mě je to lepší výsledek, než dobrá fotografie. Protože mám rád ženský a baví mě to, když to takhle vznikne.“

Bojovník i herec pak zavzpomínali na stejné zkušenosti z minulosti. Oba totiž kdysi pracovali v bezpečnostních agenturách.

„Ty jsi začínal jako vyhazovač, později jsi dokonce i hlídal Honzu Rosáka, když natáčel Bingo. Dělal jsi mu bodyguarda,“ připomněl Vémola.

„Například. On to na sebe prásknul, tak to můžu říct,“ potvrdil Čermák. „A v nočních podnicích jsem dělal třeba deset let. Úplně mi duněla hlava z muziky, když jsem tam dělal ty dvanáctky v noci. Nesnášel jsem to, dělal jsem to dlouho, no.“

Kněz v nočním klubu

Práce v nočních klubech měla ale prý i svou světlejší stránku.

„Možná proto mám rád tak ženský. Holky si vždy šly ke mně stěžovat na to, co jim kdo provedl. Občas jsem si připadal jak kněz, co za ním chodí ke zpovědi, co se jim zase stalo. To byly zajímavé rozhovory.“

Občas šlo prý ale i do tuhého. Přesto byl konflikt vždy až tím nejzazším řešením.

„Byly to devadesátá léta, takže když jsi viděl, že dveřmi prošel někdo a měl takovouhle ledvinku, tak sis řekl, no co v ní asi má,“ zavzpomínal herec. „Potom bylo těžký ho přesvědčovat. Bylo vždy lepší ho poklepat po zádech a pokecat: A copak tam máš za zbraň? Co to je, ukaž.“

Pak přišla řada na uvedení dalšího hosta. Vémola přivítal na pódiu Anetu Antošovou, českou tanečnici, choreografku a žádanou lektorku, která spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci.

Během povídání o tom, jak je tanec náročný a jestli může být považován za plnohodnotný sport, najednou Čermák řekl: „Já myslím, že bys naučila tančit i Karlose.“

Vémola se hned chopil příležitosti. „Na to jsem se chtěl zeptat, protože já jsem určitě to největší dřevo, kterés v životě potkala.“

„To nemůžeš vědět…“ chlácholila jej krásná tanečnice.

„To vím!“ řekl bojovník rázně. „Moje partnerka Lela je veliká tanečnice a já ji slíbil, že se naučím svatební tanec. A vybral jsem si tohle,“ uvedl Vémola a pustila se ukázka tance Umy Thurmanové a Johna Travolty z filmu Pulp Fiction. A pak si tanec zkusili všichni na pódiu. Moderátor svým osobitým terminátorským stylem.

