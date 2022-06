KARLOS SHOW: Snowboarďák nevěděl, co je sníh. Superstar učí MMA v písku

V populárním snímku se Polák představil v roli „snowboarďáka“ Marka. Už předtím však v 90. letech zářil s kapelou A-TAK. „Byly to krásné dva roky,“ vzpomněl herec žijící v Praze v KARLOS SHOW. „Pak jsem se účastnil posledního kola castingu na Snowboarďáky. Ale v životě jsem nebyl na horách, já nevěděl, co je sníh. Roli jsem dostal,“ rozesmál publikum.

Obrovskou přízeň fanoušků na vlastní kůži pocítil i druhý host zápasníka a moderátora Karlose Vémoly, Petr Poláček. Ten totiž účinkoval v úvodní sérii televizní soutěže Superstar, která zaznamenala velkou sledovanost. „Já jsem zažil šílenosti, kdy nám fanoušci chtěli převrátit autobus, což bylo úplně strašný. My jsme si říkali, že jsme Beatles,“ vylíčil Poláček, v současnosti policista a vášnivý učitel bojového umění krav maga.

Vémola na jeho slova reagoval humornou poznámkou. „Všichni z první Superstar dokázali velké věci, jeden z vás byl ministrem zdravotnictví,“ odkázal na Adama Vojtěcha. Když se chvíli předtím český MMA bojovník bavil s Polákem o slovenské nátuře, vzpomněl si zase na svou partnerku Lelu Ceterovou. „My Slováci to máme tak, že i kdybys neměl na chleba, oblečeš se dobře a vyjdeš do ulic, jako bys byl největší král,“ popisoval Polák. „Jako bych slyšel svoji ženu,“ přitakal Vémola.

Řeč došla i na Sagvana Tofiho, který s Polákem působí ve sledovaném muzikálu Děti ráje. Slovenský herec přiznal, že před některými představeními se Tofi obětuje a vypije lahve slivovice, které mu ochotně nosí fanynky. „Přece by je neurazil. Já kdybych se ožral, tak umírám dva dny. Jeho alkohol nezlomí,“ pronesl Polák.

Poláček se následně přece jen rozpovídal o sportovnějším tématu. Zmínil krav magu, jejíž znalost mu pomáhá v tom, aby se vůbec nedostával do konfliktů na ulici. Jako policista se snaží potenciální spory řešit hlavně domluvou a pohodovým přístupem. K bojovým sportům chce vést i svého potomka.

„Doufám, že mého syna napadne dělat MMA. Má tři roky…,“¨

„…tak to má ještě tak půl roku čas,“ skočil Vémola Poláčkovi hbitě do řeči. „Já jsem mu už ukazoval pár úderů. On to vyzkoušel na pískovišti a byl průser,“ pobavil sedmatřicetiletý rodák z Neratovic.