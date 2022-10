KARLOS SHOW: Patří ženy do MMA? Je to mužský sport, myslí si bojovník

Ano, nebo ne? Český zápasník Karlos Vémola si do dalšího dílu KARLOS SHOW pozval MMA bojovnice Lucii Pudilovou a Pavlu Kladivovou. Řešil s nimi i tradiční otázku, zda ženy patří do oktagonu. Do diskuze se vložil také třetí host, slovenský ranař Sebastián Fapšo. „Podle mě je to mužský sport. Na ženy nekoukám,“ přednesl svůj názor.

Vémola uznává, že duely zástupkyň něžného pohlaví v MMA mají svou krásu. Často bývají těmi nejatraktivnějšími z celého turnaje. Historické bitvy v UFC, jako Čang Wej-li versus Joanna Jedrzejczyková, bavily miliony diváků po celém světě. Ale když přijde řeč na to, zda by „Terminátor“ dovolil dceři Lili jednou vstoupit do klece, přichází rázná odpověď: „Ne!“

„Já bych svou dceru MMA taky dělat nenechal. Na ženské zápasy se nedívám, protože podle mě je to mužský sport. Ale zase obdivuji to, když člověk obětuje svému snu všechno. A slečny mezi takové lidi patří,“ uznal Fapšo a obrátil se přitom na Pudilovou, první českou zápasnici v prestižní UFC, a Kladivovou, bývalou silovou trojbojařku, která se v současnosti rovněž věnuje boji.

V době, kdy se reprezentantka gymu Andrého Reinderse zaobírala silovými disciplínami, často se prý setkávala s posměšnými reakcemi na její vyrýsované svaly.

„Když se budeme bavit o vizuální stránce, je za mě v pohodě takový stav, do kterého se žena dokáže dostat naturálně. Zdravou stravou, životním stylem a cvičením, to je v pohodě. Ženskost se ale projevuje i chováním, tím, co má člověk v sobě. Nezáleží, jestli zvedáte váhy nebo děláte bojové sporty,“ zauvažovala osmatřicetiletá zápasnice.

Jednou z nejzdatnějších Češek v rámci smíšených bojových umění je momentálně Lucie Pudilová. Po změně trenérského štábu a pěti vítězstvích v organizaci Oktagon se znovu vrátila do UFC. Nedávno k ní přibyla i krajanka a dřívější přemožitelka pod pravidly Underground Tereza Bledá. Tuzemské ženské MMA je tak na vzestupu.

Pudilová se připravuje v Irsku pod koučem slavného bijce Conora McGregora. „Je z nich cítit sebevědomí i profesionalita. V Česku jsou sice dobré tréninky, ale něco takového jsem tu nezažila. Fakt mi to tam strašně sedlo. V UFC mi řekli, že jsem pro ně atraktivní bojovnice,“ přiznává stále teprve osmadvacetiletá naděje.

A jak že vznikla její přezdívka Příbramská střela? „Terminátor už byl zabranej,“ dobírala si rodačka z Příbrami moderátora Vémolu.