Jakub Štáfek v Show Jana Krause: Mluvil o bitvě v MMA | iSport.cz

Má za sebou velice rychlou premiéru coby zápasník MMA. A právě o tom se s Jakubem Štáfkem nejvíc bavil moderátor Jan Krause ve své show. „Soupeř mě chtěl co nejrychleji dostat na zem, což nebylo úplně fér, protože většinou se zápasníci plácnou, vymění si pozice a teprve pak se jde na to,“ komentoval svůj první souboj v kleci mladý herec.

Populárního moderátora zajímalo, co běželo Štáfkovi během zápasu hlavou. „To teda opravdu nevím. Chtěl jsem hlavně přežít. Byl jsem trošku zes*anej,“ přiznal herec se smíchem pro deník Sport.

Jak se vám líbila návštěva v Show Jana Krause?

„Líbila se mi moc. Popravdě řečeno jsem čekal, kdy to přijde. Netušil jsem, že se to podaří po K.O. Musel jsem si to vlastně vybojovat.“

Co myslíte, že budete muset udělat příště, abyste se jako host vrátil?

„To netuším.“ (usmívá se)

Které z témat, o nichž byla řeč, vás nejvíc bavilo nebo překvapilo?

„Asi ani nedokážu být takhle konkrétní. Bavilo mě to celkově. Byl jsem ale i trochu nervózní. Musím říct, že jsem byl i trochu nervóznější než před necelými dvěma týdny v O2 areně, překvapivě. Nevím proč. Ale byla to taková zdravá nervozita, respekt. Protože tento pořad má nějakou tradici, a když se do něj člověk dostane, je to super.“

S Janem Krausem jste mluvili právě o vašem MMA souboji. Teď, když už uběhl určitý čas, jak tuto zkušenost vnímáte? Co to pro vás znamená?

„Vím, že to byl asi nejintenzivnější zážitek, který jsem doposud zažil. To, že to proběhlo takhle a skončilo tak rychle, bylo v tu chvíli krásný. Teď zpětně mohu s nadsázkou říct, že je možná škoda, že jsme se tam nemuckali delší dobu, ale na druhou stranu tím nijak nepohrdám a jsem naopak rád za to, jak to dopadlo.“

Vznikl tam pojem Štáfkova facka…

„Vyšehradská.“ (pousměje se)

Tak to je hezké ne, že jste přišel s novým pojmem mezi technikami?

„Jo jo, jako byla Diazovka.“

Co jste říkal na to, jakou jste měl v O2 areně podporu, povzbuzovala vás prakticky celá hala?

„Byl jsem strašně překvapený. Pochopitelně, že mě to těšilo. V momentě, kdy mě uvítali, tak jsem byl plný euforie a bylo to bezvadný.“

Navíc bylo znát, že vás vnímají jako bojovníka, ne jen herce, který si jde zazápasit.

„Snad jsem jim i předvedl, že to tak může být.“