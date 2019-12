Vítěz Végh: Zažil jsem peklo! Odveta proti Vémolovi? Teď chci relax | iSport.cz

Československá jednička. Tak si může od 9. listopadu říkat slovenský bojovník Attila Végh, toho dne totiž v Zápase století přemohl nejpopulárnějšího zápasníka Karlose Vémolu. Český Terminátor už několik dní po souboji začal mluvit o odvetě. To ale zatím vítěz odmítá řešit. „Uvidíme, jak se všechno vyvine. Zatím to vůbec neřeším, neříkám ani ano, ani ne,“ tvrdí úspěšný aktér nejsledovanějšího MMA zápasu v Česku.

Zápas století ho zase vymrštil nahoru. Předtím totiž Attilu Végha mnoho lidí odepsalo, protože v posledních letech nepředváděl takovou dravost jako dříve, navíc měl za sebou i období, kdy zvažoval úplný konec kariéry. Vítězstvím v souboji s Karlosem Vémolou se ale vše změnilo. Slovenský velikán jasně předvedl, že má pořád trumfy v rukávu. Jeho příběh plný vzestupů a pádů si navíc budou moci brzy připomenout diváci v kinech, vzniká o něm totiž dokumentární film.

Často však nyní slýchá dotazy na případnou odvetu Zápasu století, o které mluví český rival.

„Na odvetu se vůbec nesoustředím, věnuji se teď jednoznačně nejvíc rodině, protože se nám narodí děťátko. A uvidíme, jak se všechno vyvine. Zatím to vůbec neřeším, neříkám ani ano, ani ne,“ komentoval souboj s Vémolou číslo 2 slovenský gladiátor.

Dokonce nechtěl ani prozradit, zda se v roce 2020 vrátí do klece. „Nedokážu na to odpovědět. Od zápasu jsem neměl ani den volna. Vůbec jsem si neužil odpočinku, řešil jsem věci, které k tomu patří, mediální výstupy a tak podobně. Opravdu si chci teď užít rodinu. Nevím, co bude,“ komentoval možnost návratu do boje Végh. „Už jsem říkal, že to určitě nebyl můj poslední zápas, ale chci mít opravdu chvíli klidu. Zažil jsem skutečně peklo, potřebuji oddych, relax. Mám těhotnou manželku, která stála celou dobu přípravy při mně, takže jí to chci všechno vrátit.“

A jak slovenský válečník s odstupem času hodnotí zážitek z O2 areny, kdy vyhrál osudovou bitvu s českým Terminátorem? „Budu si vždy pamatovat, jak jsem dal poslední úder, vyskočil na stěnu klece, rozhlédl jsem se a viděl emoce lidí. Radovali se se mnou, objímali se, měli slzy v očích,“ zavzpomínal vítěz. „V tu chvíli mi došlo, že ty čtyři měsíce dřiny za to stály. Spadl mi kámen ze srdce, maximálně jsem si to užíval.“

Pro Végha byla tato výhra velikým zadostiučiněním. Od doby, kdy se stal šampionem prestižní americké organizace Bellator, se mu totiž příliš nedařilo. V roce 2017 dokonce zvažoval ukončení kariéry. O tom, že to tak nedopadlo, nakonec rozhodl zápas na turnaji Oktagon 3.

„Bylo to v době, kdy jsem prohrál čtyři zápasy za sebou. Pavol Neruda za mnou přišel a říkal, ať podepíšu smlouvu s Oktagonem, že ze mě udělají znovu hvězdu,“ připomněl sportovní hrdina. „Podepsal jsem a měl jsem zápas v Praze na Štvanici. Tehdy jsem si řekl, že jestli prohraju, tak ani pán Bůh nechce, abych zápasil,“ vysvětlil věřící Végh.

Duel s Irem Paulem Byrnem ale vyhrál na body, a tak jeho cesta bojovníka pokračovala. I o tom bude mluvit v připravovaném filmovém dokumentu, který natáčí agentura VDN promo. Natáčení prý probíhalo velmi příjemně, a to i v nelehkých okamžicích.

„Nejtěžší období natáčení bylo asi po prohře s Američanem Virgilem Zwickerem v červnu v Bratislavě, když mi Petr Větrovský (promotér VDN promo) volal, že mě musí natočit, dokud mám monokl,“ řekl s úsměvem Végh. „Ale víceméně mi to nepříjemné nebylo, náročnější spíš byla videa ohledně proma Zápasu století pro Oktagon.“

Nápad na vznik filmu o slovenském MMA velikánovi vznikl velmi spontánně. „Napadlo mě to v době, kdy byl Attila Végh hostem show s Tysonem Furym a my jsme s Attilou točili krátké video jako promo, v rámci kterého jsme jeli za jeho rodinou do Gabčíkova,“ prozradil Větrovský. „Když jsme začali natáčet, docházelo mi, jak je jeho příběh silný. A tak jsem řekl: Pojďme natočit film. A během tří minut jsme byli dohodnuti.“

Vznikající snímek prý nabídne mnoho cenných záběrů. „Lidé uvidí, jak jsem začínal. Otec byl vždy mým největším fanouškem, takže mám velmi mnoho záznamů,“ uvedl hlavní aktér. Film navíc nabídne i unikátní pohled na Zápas století.

„Souboj je zaznamenán čtyřmi kamerami. Je tam Zápas století z úplně jiných pozic, než byl v televizi. A budeme mít i exkluzivní záběry, díky deníku Sport, takže samotný duel je tam zachycen, jak nejvíce mohl být,“ slíbil Větrovský.

Premiéra dokumentu Attila je plánována na přelom ledna a února příštího roku.

Větrovský o Atillovi: Dokáže si získat lidi všude, i v Čechách