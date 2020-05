Unikátní turnaj je tu! Oktagon startuje válku o trůn „krále podzemí“ | iSport.cz

Pandemie paralyzovala prakticky celý svět sportu. První disciplínou, která se znovu rozjela na plné obrátky, bylo MMA díky nejslavnější organizaci UFC. V česku se bojové sporty vracejí do provozu díky organizaci Oktagon, která si přichystala speciální projekt Underground. Půjde sice o zápasy v kleci, ale podle unikátních podmínek. Důraz bude kladen hlavně na boj v postoji.

„Řekněme, že je to MMA Striking. To znamená, že v postoji jsou všechny údery a kopy dovolené, jak to známe z MMA. Ale kolo je zkrácené na tři minuty, to znamená tři kola po třech minutách. Je tam počítání, což je pro MMA naprosto netypická věc,“ přiblížuje pravidla speciálního turnaje Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon MMA. „Tři počítání v kole, nebo čtyři počítání v zápasu znamenají konec souboje. A pro zemaře je to udělané tak, že jeden takedown má hodnotu tří signifikantních úderů. Pakliže dokážou doručit tři takedowny v jednom kole, tak je to knockdown, tedy mínus bod. To bude vyrovnávat ten střet elitních postojářů s MMA bojovníky.“

Tři kola po třech minutách znamenají velmi svižný průběh zápasů. Vítěz souboje vždy postoupí do semifinále. Ti nejlepší se spolu střetnou ve finále.

Svět tuzemských bojovníků díky unikátnímu projektu znovu ožívá. „Dá se do pohybu odvětví, do kterého v průběhu sedmi týdnů nasypeme pět až sedm milionů korun. Zaměstnáme tím desítky lidí, kteří dosud stáli,“ vysvětluje Novotný důvody vytvoření Undergroundu. „Budeme se snažit maximálně dbát na bezpečnost a zdraví všech, což je samozřejmě nejdůležitější. V neposlední řadě jsme rádi, že tím zvedneme náladu tisícům lidí. Všichni se těší na pořádnou dávku sportu a adrenalinu.“

První turnaj bude vysílán dnes živě prostřednictvím Pay Per View (platba za zhlédnutí) viz informace na Oktagon.tv. Záznam pak bude možné zhlédnout o den později na O2 TV sport.

Seznam zápasů prvního turnaje Oktagon UNDERGROUND • Foto Oktagon MMA

V rámci prvního dílu se představí velmi talentovaní zápasníci, jako například Leo Brichta, který nadchl fanoušky bojových sportů svým vítězstvím v krvavé bitvě s Brazilcem Alistonem Cordeiro Aguiarem na turnaji Oktagon 13 na pražské Štvanici. Další duel se slovenským válečníkem Ronaldem Paradaiserem sice prohrál, ale následně se vrátil na vítěznou vlnu v klání s Polákem Danielem Hodorem. Brichta je však pokaždé zárukou velmi zajímavého souboje. V Undergroundu nastoupí proti krajanovi Pavlu Šachovi.

V posledních zápasech se dařilo i dalšímu gladiátorovi jménem Tomáš Linh Le Sy, který je také považován za veliký talent MMA. Dnes jej čeká souboj s thajboxerem Tadeášem Růžičkou.

Velmi dobré bitvy vždy předváděl i Jakub Bahník, který sice tu poslední s polským ranařem Mateuszem Legierskim prohrál, ale předešlé duely dokázal skvěle ovládnout.

V kleci se znovu představí i známá jména jako Matouš Kohout, Jan Janka nebo Pavel Salčák. První večer unikátní série má tak co nabídnout a bude zajímavé sledovat, kdo se probojuje dál.

„Jsme zvědaví, kdo se nakonec stane ‚Králem podzemí!‘“ dodává promotér.