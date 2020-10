Vémola před zápasem: Teď jsem K.O., ale to je dobré znamení. Jak vidí soka?

Kvůli žádné jiné akci doposud nemuseli promotéři organizace Oktagon MMA vynaložit tolik úsilí, aby se uskutečnila. Nakonec ale získali v zemi, kde se zastavil sport, výjimku a turnaj s číslem 17 v sobotu v Brně od 18.00 odstartuje. Do klece se po dlouhé době vrátí i český Terminátor. „Vždy, když se takhle cítím, tak pak do dalšího dne dočerpám energii a jsem jako bomba,“ řekl po vážení vyčerpaný Karlos Vémola.

Tento turnaj bude chtít vidět asi každý fanoušek českého MMA. Téměř po roce od prohry s Attilou Véghem půjde znovu do boje Karlos Vémola, který před soubojem přiznal, že je sám zvědavý, jak se mu comeback podaří. „Problémů bylo moc,“ okomentoval trable, které ho potkaly během posledních měsíců.

V pátek český Terminátor navážil 89,3 kilogramů, čímž skvěle zvládl limit do devadesáti kilogramů. Nebylo to prý ale snadné.

„Myslel jsem, že s váhou to půjde v klidu, ale když mi den před vážením zbývalo udělat sedm kilo, tak to tak v pohodě nebylo,“ přiznal po vážení Vémola. „Jsem teď K.O., ale to by mělo být dobré znamení. Vždy, když se takhle cítím, tak pak do dalšího dne dočerpám energii a druhý den jsem jako bomba.“

Poprvé stanul tváří v tvář svému soupeři z Norska, Thomasi Robertsenovi. A jaký z něj měl pocit?

„Na to, že je to původně velterová váha, tak je to docela pořez. Takže můj první dojem je, že je mnohem větší, než jsem si myslel,“ komentoval český gladiátor. „Je nabranej hlavně v nohách a pase, tím pádem bude mít těžké těžiště na házení, ale to si poladím. Budu ho stahovat jinak, dolů. Ale uvidíme, co to udělá s jeho kardiem. Všechny zápasy, co jsem viděl, tak v nich byl skvěle kondičně připravený, ale vždycky byl mnohem lehčí.“

Dalším velmi očekávaným duelem bude titulová obhajoba a zároveň odveta. Šampion Oktagonu velterové váhy David Kozma se podruhé střetne s Maďarem Mátém Kertészem. Po prvé jej dokázal suverénně porazit na body.

„Vyhrál jsem tehdy jasnĕ, ale dal mi zabrat, kluk jeden,“ zavzpomínal Kozma. „Od té prohry semnou se posunul jak fyzicky, tak mentálně. Já ale taky nezůstal stát na místě. Tipuji dlouhý zápas. Ani jeden se nebudeme moct ukončit. Maté nemá zkušenosti se čtvrtým a pátým, tak tam bych ho mohl ukončit.“

Turnaj se uskuteční za mimořádně přísných hygienických podmínek, absolutně bez diváků a s co nejmenším počtem lidí v okolí oktagonu.

„Je to na nic, no. Nejvíc mě štve, že to musí být bez fanoušků,“ dodal osmadvacetiletý šampion. „Rád zápasím, když mám své blízké v hledišti a cítím jejich podporu. Nedá se ale nic dělat.“

I Vémola už se na místě aklimatizoval: „Jsme tu všichni po testech, já jsem jen na pokoji a s nikým se nesetkávám.“

Organizátorům už nic nebrání v cestě, aby v soboru od 18.00 odstartovali mimořádný turnaj v mimořádné době. „Chtěl bych fanoušky pozvat ke skvělému turnaji, popřát jim trochu dobré zábavy a poprosit je o podporu tím, že si ten přenos koupí,“ vzkázal prostřednictvím deníku Sport Ondřej Novotný, český šéf organizace. Duely bude totiž možné sledovat pouze prostřednictvím placeného streamu na Oktagon.tv.

Promotéři museli před touto akcí hodně improvizovat. Několik zápasů se jim totiž rozpadlo pod rukama, a tak sháněli náhradu pro Daniela Dittricha, Vlastislava Čepa nebo Matěje Kuzníka. Souboj Tadeáše Růžičky s Jakubem Dykem se zrušil úplně, jelikož se první jmenovaný nakazil koronavirem. Stejný problém zastavil také Melvina Maného. Značně obměněná karta nakonec nabídne fanouškům osm duelů.