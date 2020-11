Oktagon 18: Favorité demolovali! Bleskově zvítězil Brichta i Peňáz

Začátek prvního zápasu na turnaji Oktagon 18: Peter Gabal vs. Martin Mucha • Oktagon TV

Večer plný ukončení. Bodoví rozhodčí byli na turnaji Oktagon 18 v podstatě zbytečně. Ani jeden souboj totiž neskončil na body a pouze v hlavním zápase se šlo do třetího kola, kde Jozef Wittner knockoutoval Roberta Pukače. Jinak se dařilo favoritům Leošovi Brichtovi i Lucii Szabové, oba zvítězili hned v úvodu střetnutí. Matěj Peňáz prožil úspěšnou premiéru, když Patrika Jevického knockoutoval taktéž v 1. kole.

22.57 Turnaj Oktagon 18 je u konce

22.43 Jozzef Wittner porazil Roberta Pukače TKO ve 3. kole

Zvrat! Do třetího kola opět nastoupil Wittner jako vyměněný. Přesnou zadní posadil Pukače na zadek, kde po pár úderech poražený odklepal.

Slovenský bojovník Jozef Wittner porazil krajana Roberta Pukače v hlavním zápase turnaje Oktagon 18. • Foto Oktagon TV

22.41 Jozef Wittner vs. Robert Pukač - 2. kolo

Wittner vstoupil do druhého kola úplně opařený. Na úvod schytal tři tvrdé údery, které jim otřásly, a pak celých pět minut odcouval. Pukač jej trefoval zejména direkty z přední ruky a připsal si druhé kolo.

22.35 Jozef Wittner vs. Robert Pukač - 1. kolo

Na to, že nás čeká až pětadvacet minut boje, se ani jeden ze zápasníků nedržel zpátky. Většina kola proběhla v postoji, kde lépe zasahoval Wittner. Skvěle mu fungovaly také kopy na přední nohu Pukače.

22.12 Jozef Wittner vs. Robert Pukač

Na závěř galavečera nás čeká lahůdka zejména pro slovenské fanoušky. Dva přední bojovníci veltrové váhy se chtějí pomalu ale jistě propracovat k titulu. Pukač v polsedním představení prohrál po pětikolové bitvě se Samuelem Krištofičem. Wittner si taktéž připsal porážku, když nestačil na posledního titulového vyzyvatele Matého Kertésze.

22.05 Looš Brichta porazil Mateusze Makarowskiho v 1. kole na škrcení - Rear naked choke

V pekelném tempu nastoupil do zápasu Leoš Brichta. Vyslal několik kopů na hlavu, tvrdých boxerských kombinací, a když z jeho rohu zazněla rada: „Uklidni to!“ přenesl dění na zem, kde polského soupeře uškrtil.

„Furt tady viselo těch padesát tisíc za výkon večera… Chtěl bych je,“ usmíval se Brichta. „Občas ránu chytíš, občas dáš, s tím musíš počítat, když jdeš do přestřelky. O tom ten sport je,“ zvážněl český bojovník a na konec přidal dlouhou děkovnou řeč.

Leo Brichta porazil polského bojovníka Mateusze Makarowskiho už v prvním kole na turnaji Oktagon 18. • Foto Oktagon TV

21.33 Leoš Brichta vs. Mateusz Makarowski

Souboj, který měl figurovat na předkartě. Kvůli vypadnutí Romana Pauluse se ale přesunul skoro až na závěr turnaje. Zaslouženě. Leo Brichta je totiž zárukou divácky atraktivního duelu. Ač mu smolné porážky kazí statistiku, stále se jedná o jeden z největších talentů tuzemského MMA. Jeho soupeřem bude polák Mateusz Makarowski, který má stejně jako Brichat bilanci pěti vítězství a tří porážek.

21.22 Lucia Szabová poráží Anželiku Petkevičutéovou na submisi v 1. kole - Armbar

Slovenská zápasnice potvrdila roli favoritky. Na úvod zasadila pár kolen v klinči, přenesla zápas na zem a ihned nasadila armbar. Hotovo za necelou minutu! Szabová poté obdržela pás za vítězství v Oktagon Výzvě s pořadovým číslem čtyři. Její finálová soupeřka Sandra Mašková totiž ukončila kariéru a do duelu již nenastoupila.

Slovenka Lucia Szabová porazila na turnaji Oktagon 18 Litevku jménem Anželika Petkevičiūtė. • Foto Oktagon TV

20.58 Lucia Szabová vs. Anželika Petkevičutéová

Jediný ženský souboj obstarají vítězka čtvrté řady Oktagon Výzvy Lucia Szabová s Anželikou Petkevičutéovou. Ta zápas přijala na poslední chvíli, když Slovence odpadla soupeřka. I pro krátký čas na přípravu je tak výraznou outsiderkou.

20.52 Kamil Minda porazil Daniela Dittricha TKO v 1. kole

Ondřej Novotný před zápasem prozradil, že Daniel Dittrich se ráno zranil a nastoupil s velkými bolestmi zad. V začátku se pak pokusil o kop na hlavu, který ale Kamil Minda zachytil, dostal soupeře na zem a po chvíli jej zasypal salvou ran. Rozhodčí proto střet ukončil ve prospěch Poláka.

Polský bojovník Kamil Minda porazil českého zápasníka Daniela Dittricha. • Foto Oktagon TV

20.35 Daniel Dittrich vs. Kamil Minda

Dvě stě třicet kilo živé váhy. Souboj těžkotonážníků Daniela Dittricha a Kamila Mindy už se domlouval dvakrát neúspěšně, až teď se jej však podaří uskutečnit. Zápas českého bijce s Polákem je podle sázkových kanceláří naprosto vyrovnanou záležitostí.

20.28 Jan Fajk porazil Michala Dubu na submisi v 1. kole - Armbar

Michal Duba kontroloval celé první kolo. Hned ze začátku strhnul Jana Fajka k zemi a tři minuty se nacházel v horní pozici. Jedna chyba jej však stála zápas. Český bojovník mu nasadil armbar, který Slovák okamžitě odklepal.

Jan Fajk porazil na turnaji Oktagon 18 Michala Dubu. • Foto Oktagon TV

20.07 Jan Fajk vs. Michal Duba

Střet ne úplně známých borců. Pro Jana Fajka půjde o první vystoupení mezi profesionály, jeho soupeř Michal Duba se představil dvakrát a drží vyrovnanou bilanci jednoho vítězství a jedné porážky.

19.49 Matěj Peňáz porazil Patrika Jevického KO v 1. kole

Premiéra jako hrom. Nejen, že si Matěj Peňáz připsal ve svém debutu vítězství. Prokázal, že není jen výborným kickboxerem, ale skvěle se také bránil všem strhůn. Po několika tvrdých úderech na zemi pak soupeře knockoutoval v postoji předním direktem.

Nejúspěšnější český kickboxer Matěj Peňáz porazil ve své MMA premiéře Patrika Jevického. • Foto Oktagon MMA

19.35 Matěj Peňáz vs. Patrik Jevický

Obrovská premiéra. Nejlepší český kickboxer Matěj Peňáz, který se pyšní skóre 3:1 v postojářské lize snů Glory, se poprvé představí v MMA. Zazářil v projektu Oktagon:Underground, kde se objevil také jeho soupeř Patrik Jevický. Slovák má v MMA mnohem větší zkušenosti, bojoval už třináctkrát. Všechny jeho bitvy skončily v prvním kole, takže i teď se čeká rychlý zápas.

19.28 Václav porazil Salembeka Elderbieva TKO v 1. kole

Přestože ruský zápasník bojoval statečně, hmotnostní a silová převaha Václava Holoty byla evidentní. Snažil se střet ukončit různými submisemi, poté si to rozmyslel a začal zasazovat údery. Po pár čistě trefených ranách si připsal vítězství TKO.

Václav Holota porazil na turnaji Oktagon 18 Saida Salambeka Elderbieva • Foto Oktagon TV

19.19 Václav Holota vs. Salembek Elderbiev

Václavu Holotovi odpadl soupeř, a tak chvíli před turnajem přijal souboj ruský bojovník Salembek Elderbiev. Střet se odehraje ve veltrové váze do 77 kilogramů, což však není úplně klasická divize, v níž Rus nastupuje. Podvážil proto neuvěřitelných pět kilo, a tak bude mít obrovskou hmotnostní nevýhodu.

Said Salambek Elderbiev vs. Václav Holota na turnaji Oktagon 18 • Foto Oktagon TV

19.12 Robin Fošum porazil Melvina Maného TKO v 1. kole

Zápas v obrovském tempu. Fošum s Maném naskočili do bitvy opravdu zběsile. Přerušení nastalo jen v momentech, kdy Fošum protivníka zasáhl pod pás. Mané trefil tvrdé koleno, ale poté inskasoval úder na spánek. Na zemi pak po několika ranách rozhodčí ukončil zápas ve prospěch Fošuma.

Robin Fošum porazil Melvina Maného na turnaji Oktagon 18. • Foto Oktagon TV

19.02 Melvin Mané vs. Robin Fošum

Premiéra podle pravidel MMA čeká postojáře Melvina Maného. Ten se fanouškům představil v projektu Oktagon:Underground, kde porazil legendárního Tomáše Hrona. Jeho soupeřem bude Robin Fošum, ten by měl zápas kontrolovat, pokud se mu podaří strhnout Maného na podlahu.

18.56 Pavel Hvězda porazil Igora Lukačoviče TKO ve 2. kole

I v začátku druhého kola probíhal duel na zemi. Lukačovič však z horní pozice nevyvíjel žádnou aktivitu, proto rozhodčí duel postavil. Unavený Slovák pak se zkušenějším postojářem nedokázal držet krok a po několika tvrdých kolenech šel k zemi, kde jej nakonec Hvězda ukončil.

Pavel Hvězda porazil Igora Lukačoviče na turnaji Oktagon 18 • Foto Oktagon TV

18.48 Igor Lukačovič vs. Pavel Hvězda - 1. kolo

Většina děje prvního kola se odehrála na zemi, kde byl povětšinou aktivnější Lukačovič. Nezasadil však žádné příliš tvrdé údery.

Zápas Pavel Hvězda vs. Igor Lukačovič na turnaji Oktagon 18 • Foto Oktagon TV

18.41 Igor Lukačovič vs. Pavel Hvězda

Druhý československý duel obstarají dva policisté. Pavel Hvězda a Igor Lukačovič jsou oba účastníci reality show Oktagon Výzva 5. V pavouku se však nepotkali, a tak jejich zápas přijde na řadu až teď.

18.34 Peter Gabal porazil Martina Muchu ve 2. kole na škrcení - Rear naked choke

V druhém kole Gabal ještě více prohloubil svou dominanci, dostal se soupeři do zad a nasadil škrcení, které Mucha po chvíli odplácal.



„Nejsem spokojenej, vůbec jsem nepředvedl, co jsem chtěl. Spíš jsem nas**nej. Místo toho, abych zápasil, jsem se sledoval na obrazovce. Sežral jsem tam koleno jak kráva. V pérové váze nebudou tak silní soupeři. Chtěl bych bojovat s Romanem Paulusem,“ řekl vítěz v rozhovoru.



Peter Gabal porazil ve druhém kole na turnaji Oktagon 18 Martina Muchu • Foto Oktagon TV

18.30 Peter Gabal vs. Martin Mucha - 1. kolo

První kolo si zřejmě připsal Peter Gabal. Většinu času kontroloval dění souboje jak v postoji, tak v klinčích či na zemi.

Oktagon 18: Peter Gabal vs. Martin Mucha • Foto Oktagon TV

18.18 Peter Gabal vs. Martin Mucha

V prvním zápase turnaje se představí jednadvacetiletý Peter Gabal proti Slovákovi Martinu Muchovi. Gabal je považován za jednoho z největších talentů českého MMA, úspěchy sbíral prozatím zejména na amaterské úrovni. Půjde také o souboj velkých gymů. Český Reinders gym vs. Octagon Fighting Academy ze Slovenska. Střet se uskuteční v domluvené váze do 72 kilogramů.

Začátek prvního zápasu na turnaji Oktagon 18: Peter Gabal vs. Martin Mucha • Foto Oktagon TV

18.15 V rámci úvodu upozornil promotér a moderátor Ondřej Novotný na dvě premiéry v MMA. Podle pravidel smíšených bojových umění budou poprvé bojovat kickboxer Matěj Peňáz a thajboxeřr Melvin Mané.

Ondřej Novotný přivítal diváky u sledování turnaje Oktagon 18 • Foto Oktagon TV

18.05 Turnaj Oktagon 18 právě začal.