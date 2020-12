Vémolovo tělo se vzpírá: Už nevím, jak shazovat. Prohra? Musel by mě zabít

Vyčerpání bylo z jeho hlasu znát víc než kdykoliv v minulosti. Karlose Vémolu čeká třetí duel v tomto čtvrtletí a náročné hubnutí se na něm podepsalo. Přesto nepochybuje, že se stane majitelem šampionského pásu střední váhy organizace Oktagon MMA, a bude tak o to blíž vytoužené odvetě s Attilou Véghem.

Základní dotaz, jak se cítíte?

„Necítím se nejlíp. Ne, že bych o sobě začal poprvé pochybovat, ale tělo už se fakt brání, jak je to potřetí za sebou. Nikdy jsem na tom nebyl tak špatně. Když mi touto dobou před zápasem chybí šest sedm kilo, tak je to v pohodě. Dneska ráno mi chybělo osm, ale už nevím, z čeho mám shazovat. Jsem druhý den bez vody, bude to dost na hraně, tělo už fakt nechce a začalo protestovat, strašně. Nicméně moji trenéři vždycky říkají, že čím těžší shazování, tím lepší regenerace a zápas. Minule to šlo až podezřele lehce, možná proto, že jsem se tak bál, abych váhu zvládl. Třeba jsem to teď nebral tak vážně, protože to předtím šlo nakonec snadno. Nevím, nedokážu si to vysvětlit, jestli jsem to trochu podcenil… Každopádně tělu už se opravdu nechce a kouše se.“

Čím se to projevuje?

„Už o den dříve jsem se cítil, jako se cítím většinou noc před vážením. Ráno jsem začal vyplachovat, a to je konec. No, bude to prostě těžký. O to lepší doufám bude zápas.“

Vyplachovat?

„To znamená, že si musím vyplachovat pusu vodou. To se většinou musí dělat až ve finální fázi hubnutí, protože vám to vysušuje pusu tak, že nemůžete ani mluvit, plivat, nic. Dělává se to standardně opravdu až v noci před vážením. Začínat s tím o den dřív, to není dobrý.“

Soupeře už jste určitě stihl hodně nastudovat, jak ho teď tedy hodnotíte?

„Je to taková menší rychlejší verze Prince (Prince Aounallah – Vémola jej porazil na body v dubnu 2019). Pokud neudělám chybu, tak s ním nemůžu prohrát. Každý omyl soupeř rychle potrestá. Má skvělý guard (pozice během boje na zemi, kdy má zápasník soupeřova záda sepnutá nohami), na to si musím dát pozor. Taky na submisi (páky, škrcení) zespoda, na to mě kdysi utáhl Jack Hermansson (porazil Vémolu v roce 2015, nyní zápasí v UFC).“

A jeho slabiny?

„Má špatný half guard (kontrola na zemi), což je moje dominanta. Takže klíč k vítězství v tomto zápase je přecházet do half guardu (vylepšování pozice překračováním nohy) a tam si ho co nejvíc podržet. On ho má špatný, já excelentní. Což je ideální kombinace, moje nejlepší zbraň, proti jeho největší slabině. Musím si taky dávat veliký pozor, když ho hodím a vstane. On okamžitě reaguje. Strašně rychle útočí zpátky. V tom je nepříjemnej, hned sází kolena a zvedáky. To nesmím zaspat. Pokud nezaspím, tak bych měl v zápase dominovat. Ideální scénář by byl, kdyby se mi podařilo ho na něco utáhnout ještě za sucha v prvním kole, než bude zpocený. Po prvním kole se mi ho, myslím, nepodaří utáhnout na nic, protože je rychlej a mrštnej.“

Co by pak následovalo?

„Myslím, že pak bych mohl až koncem druhého třetího kola začít pracovat na nějaké dominantní pozici z toho half guardu a rozbíjet ho. Takže pokud se to nepovede v prvním kole zasucha, tak to bude asi dlouhý zápas.“

Je hodně pravděpodobné, že bude souboj trvat plných pět kol?

„Jo, mohlo by to být klidně pět kol. Ale cokoliv nad tři kola by, i když jsem tak dlouho nikdy nezápasil, mělo být mou výhodou. Protože on přece jenom na tento titulový zápas měl přípravu kratší než já. Já se na tento scénář připravuju už dlouho a v podstatě jsem doteď bojoval v rámci přípravy na tento duel. Takže i když je menší a lehčí, díky mé silové převaze a tomu, že mám dobrou fýzu, bych měl mít ve čtvrtém a pátém kole výhodu já.“

Mám rozbitej celej ksicht. S Muradovem to není zadarmo

Jak se změnila vaše příprava právě s ohledem na to, že jdete poprvé do pětikolové bitvy?

„Tak, že mi trenér brutální tři kola tréninků a sparingů, kdy už nemůžu a lezu po čtyřech, zvedl na pět. (usmívá se) To nejhorší co se může stát, když si člověk na začátku třetího kola říká, že už se blíží ke konci, a pak uslyší ‚Ještě dvě.‘ To není úplně pr*el. Ale myslím, že se na to mé tělo adaptovalo velice rychle. Ani jsme tak rychlé přizpůsobení nečekali.“

Už podle jizev nad obočím je znát, že máte za sebou hodně tvrdé sparingy…

„Mám rozbitej celej ksicht. Spároval jsem hodně s Machem Muradovem, a s ním to není zadarmo. V Monster gymu Petra Knížete to není s nikým zadarmo, tam se jede naplno a natvrdo. Navíc díky tomu, že Machovi dali taky zápas, dost důležitý na skvělé kartě (UFC 257 – hlavní duel Conor McGregor vs. Dustin Poirier), tak taky šlape do plnejch a nic mi nedal jen tak. Ale já jsem mu vděčnej za každou ránu, o to míň jich pak dostanu v zápase.“

Platí zkrátka okřídlené heslo: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

„Určitě. Mach je rozhodně lepší zápasník, než ten, s nímž budu teď bojovat. A hlavně mu je hodně podobný, co se týká rychlosti, pohotovosti na kolena a citu, kdy vás trefit a netrefit. Takže jsem nemohl mít lepšího sparinga. A pokud spáruju kolo za kolem s někým, jako je Machmud, tak jsem opravdu nemohl mít lepší průpravu a v zápase se to jenom ukáže.“

Mezi vámi a Alexem Lohorém proběhl i menší trash talk. Co ho způsobilo?

„To ani není trash talk. To je jeho nevymáchaná huba, on takový prostě je. Já ho vůbec neznám, tak jsem se mu snažil jenom vysvětlit, že soupeř před ním (Václav Mikulášek) se ke mně choval, jak se choval, a proto jsem s ním tak jednal. Vysvětlil jsem mu, že když mi nepodá ruku před zápasem, tak mu ji nebudu podávat po zápase. Jak se ke mně bude chovat před soubojem, tak já se k němu budu chovat po něm. Dej mi respekt před, dostaneš ho po.“

Ano, on vzkazoval, že vás vychová.

„Narážel hlavně na to, že jsem Mikuláškovi nepodal ruku po souboji. A já mu vzkázal, že se budu vždy po zápase chovat tak, jako se choval soupeř před ním. S Attilou (Véghem) jsme si podali ruce před zápasem i po něm. S Babou Jagou ne. Já neměním názor na člověka jenom proto, že ho zmlátím a mělo by mi ho být líto. Když se ke mně někdo chová jako hovado před soubojem, tak je pro mě hovado i po něm. Jednoduché. Takže záleží jenom na něm, jak se ke mně bude chovat. Zatím má jen veliké řeči, že mě pošle do důchodu. Na to říkám jen to, že by mě tam musel zabít. Rozhodně se do důchodu nechystám.“

Asi nemá smysl se ptát, co by pro vás znamenalo, kdyby…

(skočí do řeči) „Odpověděl jste si, nemá cenu se ptát. Takže se o tom nebudu ani bavit.“

O variantě, že by to nedopadlo, zkrátka nechcete slyšet.

„O takových věcech nepřemýšlím. Začnu je řešit, až by se případně staly. Teď zrovna pojedu do posilovny, můžeme nabourat a musel bych řešit, co budu dělat, kdybych byl po havárce. Nad tím nepřemýšlím, doufám, že dojedeme v pořádku. A přesně tak doufám, že tenhle zápas, po vší té dřině, kterou jsem mu obětoval, dopadne jak má. Čtyři měsíce jsem v dietě, moje tělo to nedává, chce si odpočinout, oddechnout si. Po dlouhých týdnech diety, bití, zápasení, zraněních, injekcích proti bolesti a tak dále, nezačnu přemýšlet o tom, co kdybych náhodou prohrál.“

Dobře, už se vás na to do budoucna ptát nebudu. Je ale třeba ve smlouvě s Lohorém řešena případná odveta? Nebo se o to nestaráte?

„Vzhledem k tomu, že nebyla napsaná v zápase s Attilou, tak mě to asi vůbec nezajímá. Vždy je to hlavně o tom, co lidé chtějí nebo nechtějí vidět. Nemělo třeba smysl dávat odvetu do smlouvy s Babou Jagou. Většina lidí by ji stejně vidět nechtěla, myslím.“

Závěrem, řekl byste, že byl tento rok pro vás jedním z nejtěžších v životě? Přeci jen, prodělal jste koronavir, zažil jste rozchod s partnerkou, několikrát se vám odložil zápas…

„Ani ne, pořád si myslím, že nejhorší rok mého života byl ten loňský, 2019. To se mi vše nějak zhroutilo. Naopak tento rok, i když je špatný, co se týká korony, operací a všeho ostatního, tak vše doháním a dávám do normálu. A pokud udělám tři výhry, budu mít pás přes rameno, tak tento rok zakončím skvěle a jsou to krásné vyhlídky na rok 2021. Na tenhle rok si proto zatím nemůžu stěžovat.“

No, je pravdou, že jste letos rozjel úspěšně i vlastní talk show.

„Přesně! Rozjela se show, taky KTV shop, podařilo se najít nějaké sponzory… Takže opravdu skvělý rok. Navíc vnímám velikou podporu fanoušků, s nimiž se tedy zatím nemůžu pořádně setkávat naživo. Doufám, že i to se brzy změní.“

Řekla ANO! Karlos Vémola požádal partnerku Lelu o ruku

Všechno nejlepší, Lili! Dcerka Karlose Vémoly slavila narozeniny, proběhly i zásnuby

Miroslav Donutil a Martin Donutil v Karlos SHOW! Jak slaví Vánoce a vzpomínají na Karla Gotta?

Vémola po výhře: Mrzí mě, že ve mě lidé nevěřili. Čert mi říkal pusť ho!