Novotný: Vémola vs. Lohoré? Zlá krev je i v Londýně. Vyhlásil válku zlodějům

Z pozice moderátora a promotéra je bojovníkům vždy na blízku. I při vážení. Ondřej Novotný tak na vlastní oči zažil mnoho zajímavých situací. Před dnešním turnajem Oktagon 20 v Brně například slovní přestřelku Karlose Vémoly s Alexem Lohorém . „Tentokrát to Karlose tak bavilo, že si přišel jakoby pro pochvalu, opravdu si to užíval. Došel za mnou a povídá: ‚Ty vole, tak to bylo dobrý,‘“ popisuje šéf největší tuzemské MMA organizace.

Byl jste přímo při staredownu Kalrose Vémoly s Alexem Lohorém, na kterém si zjevně měli co říct. Co si povídali?

„Je docela zajímavé, že tento zápas žije svým životem i na mezinárodní scéně. Karlosovi lidé si zjevně našli ty Alexovi a začali na sebe trochu poplivávat i v tom londýnském podsvětí (směje se) nebo tedy v jejich světě. A Alex to zmiňoval: ‚Tvoji lidi mě nerespektujou, nadávají mi...‘ Já jsem se ho na to ještě nestihl zeptat, ale je tedy evidentní, že jak čeští fanoušci, tak i ti zahraniční to hodně prožívají. Jak ze strany Alexe, tak Karlose. Má to takový další náboj, který tu my na první dobrou nevidíme.“

Jaký jste měl z obou bojovníků pocit? Dá se říct, že někdo staredown vyhrál?

„Možná o kousíček Karlos, protože přece jen zůstal na pódiu dýl, a pak už ho bylo slyšet víc než Alexe. Oba dva jsou ale naladěni neuvěřitelně, vyhráli jsme my všichni, když to tak řeknu. Karlos fantasticky reagoval, a co pak už lidi neviděli, tak on si vždycky hned po vážení sedne, má svoje krabičky a začíná doplňovat. Tentokrát ho to ale tak bavilo, že si přišel jakoby pro pochvalu, opravdu si to užíval. Došel za mnou a říká: ‚Ty vole, tak to bylo dobrý.‘ Měl opravdu takovou náladu, v jaké jsem ho ještě neviděl. Byl psychicky v pohodě a přesvědčený o sobě, že si ho takového nepamatuju.“

Ve svém pořadu MMA letem světem jste Vémolu v rámci souboje favorizoval.

„Bylo to tak, že Mach (Machmud Muradov) to viděl jednoznačně, David (Dvořák) na body. Samozřejmě přeju vítězství spíš Karlosovi, ale měl bych být a jsem nějakým způsobem nestranný, protože Alex pro nás odvádí a odvede ještě skvělou práci. Snad si však uvnitř sebe můžu dovolit být o něco víc na straně Karlose. A když se na to dívám nezávislým okem, tak je to za mě tak nějak 55:45 nebo 60:40. Alex bude lehčí, ale rychlejší, má fantastickou fýzu a jestli ho Karlos nedokáže dostat na nějakou delší dobu pod sebe, hodně ho trápit a bít, tak přece jenom je to pro něj poprvé 5 x 5 minut. Alex už se v těch delších zápasech ukázal a viděli jsme, že i tam má šťávu a bude schopný být sakra nebezpečný. Lehký favorit je za mě Karlos, ale vidím to jako vyrovnaný zápas.“

Co by pro Karlose prohra znamenala? To zajímá jeho fanoušky, ale i ty, co mu nepřejí.

„To je úplně v pořádku. Já si myslím, že to tak Karlos chce. Je dobře, že ho chce spousta lidí vidět padnout. To je naprosto lidský a normální, Karlos je rozdělující osoba, a to, že jej spousta lidí nemusí a přeje Alexovi, nevadí. Myslím si, že porážka s takovým světovým frajerem, který má za sebou to, co Alex, neznamená nic. Nebo samozřejmě je to nepříjemný, všichni v životě nenávidíme prohry, ale určitě to není tragédie na ukončování kariéry. Teď se bavíme o tom, že před sebou máme fotbalovou terminologií řečeno finále Ligy mistrů. Tedy zápas dvou skvělých bojovníků, kdy jeden z nich musí prohrát.“

Co říkáte na to, že Lohoré navážil osmdesát dva kilo, tedy dvě kila pod limit?

„Já jsem věděl předem, že vlastně vůbec nebude shazovat. Bavil jsem se s ním o tom, a on s tím nemá vůbec žádný problém. Říká, že mu to vyhovuje, protože je naprosto přírodní bojovník. A musí se nechat, že je neuvěřitelný profík. Když mu řidič, který ho vezl, ze slušnosti nabídl, že se s ním zastaví na pumpě nebo v McDonaldu, tak mi hned volali, jestli jsme se nezbláznili. Vysvětloval jsem jim, že v tom nevidím problém, vše ostatní je zavřené. Hned reagovali: ‚My jsme profesionálové!‘ Alex dodržuje opravdu vše na maximum. On má například šest testů za posledních devět dní.“

Na COVID-19, předpokládám.

„Ano, jen v Anglii šel třikrát na letišti a pak další tady. Vše řeší víc než je nutné. V tomhle směru neuvěřitelně zajímavý člověk.“

A co jako promotér říkáte na jeho výkon na staredownu?

„Myslím, že je to fantastický. To je ono! Umí toho využít. Před dohodnutím zápasu se mě ptal, co všechno mu to přinese, řekl jsem mu: ‚Bude to tvůj nejsledovanější zápas v historii, věř mi.‘ Odvětil, že je zvědavý. A už teď mi říkal, že je to neuvěřitelný. Nikdy neměl taková čísla na sociálních sítích, nikdy mu nepsalo tolik lidí. Takže vnímá tu pozornost a byť je to bez diváků tak i – použiju jeho slova – velkolepost té akce, celkově toho šumu okolo.“

Nicméně vrátím se k jeho chování po vážení, bylo znát, že je to opravdu showman, na Vémolu se mračil, na vás se v mžiku usmíval.

„To ano, ale myslím si, že to nebylo ani trochu na Karlose hrané. Bylo dobrý, že je to opravdový. Palo (Pavol Neruda, druhý promotér) za mnou přišel a říkal, že bylo super, jak to bylo skutečné. Na nás se smál, ale mezi jím a Karlosem je zjevně nějaká zlá krev. Nebo mezi někým z jejich týmů v Londýně. Existuje zkrátka zjevně nějaký důvod, proč jsou na sebe takoví.“

Takže tento turnaj bude hodně sledovat i Londýn.

„Myslím si, že jo. Zajímavé taky je, že si nechal dát do smlouvy spoustu afrických zemí, ze kterých chce podíl na pay-per-view (placený stream), tak jsem zvědavý. Asi ví, co dělá.“

Máte už nějaké signály, jaký je zájem o tento turnaj?

„Máme opravdu fantastická čísla. Mysleli jsme si, že nebude možné překonat ten rok promovaný zápas Vémola vs. Václav Mikulášek, protože to tady v naší kotlině bylo strašně populární, ale i teď máme prakticky stejná čísla lidí, kteří se dívali na vážení přes YouTube. Přes třicet tisíc! A podle některých ukazatelů se to jeví ještě líp. A myslím, že po včerejším vážení je dost pravděpodobné, že se dostaneme minimálně na ta samá čísla, jako s předešlým turnajem. To je opravdu fajn. A jsem zvědav na ta zahraniční čísla, protože například Brazilec Ildemar Alcantara, aniž bych to věděl, má taky relativně slušnou fanouškovskou základnu. Nemá sice moc lidí na sociálních sítích, ale ukazoval mi, kdo všechno za ním stojí, tak jsem opravdu zvědav.“

Zloději chtěli boj, my jsme připravení

Během přenosu z vážení, se diváci dozvěděli, že nadcházející turnaj bude trochu ve stylu cirkusu. Co k tomu můžete říci víc? Zkusíte si roli principála?

(pousměje se) „Máme připravených pár detailů. Nechceme ale strhávat pozornost z bojovníků na cokoliv jiného. Nicméně měli jsme původně velkolepější plány, ale ono se to strašně těžce dělá během korony. Byli jsme domluvení s některými soubory, ale nakonec z toho sešlo, protože to potřebovalo obrovskou režii, zkoušení a všechno, na což bylo relativně málo času. Nicméně diváci poznají, že naladění do cirkusových not bude. A věřím, že to bude příjemný vizuální doplněk naší show. Velkolepější věci si ale necháme na dobu, kdy to půjde s diváky. Teď to uděláme tak, aby naši diváci měli Silvestra už dnes večer.“

Krom zápasu Ivana Buchingera vám žádný duel tentokrát, například kvůli covidu, neodpadl.

„To je super. Musím ale říct, že jsme se s tím už naučili nějakým způsobem pracovat. Máme dohodu s trenéry a manažery, že když kdokoliv zakašle, nebo cokoliv, tak rovnou testujeme. Stejně tak jsme měli dopředu otestované všechny zahraniční bojovníky. A to hned několikrát od doby, co jsme se domluvili. Chtěli jsme zkrátka předejít tomu, že nám to tu začne na poslední chvíli vypadávat. Nechci se rouhat, ale myslím, že i s tímto jsme se naučili trochu lépe pracovat. Mimochodem máme za sebou třináct set testů, utratili jsme letos jen za testování tři a půl milionu korun. Ale díky tomu z laboratoří víme, že to není jen o tom být pozitivní, nebo negativní, ale že oni poznají i to, kdo je už infekční, kdo je v jakém stádiu a za jak dlouho bude, řádově, neinfekční. To vše už nějakým způsobem zapadá do naší strategie.“

Na jaké další zápasy se ještě těšíte?

„Já vím, že to říkám skoro vždycky, ale tentokrát je to brutální pravda: ta karta je našlapaná úplně nesmyslně. Ale samozřejmě nemůžu neupozornit na souboj veteránů UFC v devadesát trojce. První zápas Viktora Pešty v polotěžké váze, což je nesmírně zajímavé pro organizaci, protože když vyhraje, tak zase vezme Karlosovi jeden z důvodů, proč s ním nezápasit. A bude automaticky jeden z hlavních vyzyvatelů na titul, Viktor je pořád 76. na světě v těžké váze, teď když vyhraje, tak přeskočí do polotěžké, třeba bude hned v první stovce. Nemůžu opomenout ani duely Brichta vs. Kohout nebo finále Oktagon Výzvy. To je vyvrcholení další velké etapy a jsem zvědavý na jméno pátého slovenského vítěze.“ (zasměje se)

Jak střet Brichty s Kohoutem tipujete?

„Myslím, že se klidně může stát, že Matouš Kohout hodně lidí šokuje. Leo je jedna velká záhada. On je vynikající bojovník, ale je v něm něco v rámci profesionální kariéry, co mi ukazuje, že je pořád trochu, nechci říct lehkovážný... Ta jeho nesnesitelná lehkost bytí v kleci. Je fantastický se na to dívat, ale mezi profesionály může tenhle přístup ve druhém, třetím kole drhnout. Ale samozřejmě to může dopadnout tak, že něco v úvodu trefí a ten jeho uragán přinese ovoce.“

Co myslíte tou nesnesitelnou lehkostí?

„Tu jeho schopnost nedodržovat jakoukoliv taktiku a neohlížet se na nic v zápase. Ta ho může s Kohoutem, který je každou vteřinu připravenej, poslouchá a dělá tu špinavou práci pro vítězství, zabít.“

Čeká nás také jeden ženský souboj.

„Možná se o něm tolik nemluví, ale očekávám tam obrovskou válku, fantastickou bitvu. Jsem zvědavý na Ewelinu Wozniakovou i na Magdu Šormovou a myslím si, že to pro ni bude strašlivě těžká zkouška.“

Je ještě něco extra, na co se můžou fanoušci těšit?

„Během turnaje pustíme upoutávku na další akci, která proběhne 30. ledna. Jsem zvědav na jejich reakce, protože si myslím, že to pro ně bude překvapení a velkolepý otvírák nového desetiletí.“

Po posledním galavečeru jste si stěžovali na lidi, kteří nelegálně streamují vaše přenosy...

(skočí do řeči) „My jsme se vlastně rozhodli, že máme v tuhle chvíli technologii, která nám umožní vědět o každém člověku, co dělá s tím svým zakoupeným přenosem. Dokážeme ho tak přímo trasovat a v momentě, kdy mu to sestřelíme, tak mu zároveň můžeme poslat od právního oddělení mail, že jsme spolu ve sporu. My jsme se bavili s dalšími lidmi, právníky a organizacemi a už nás to nebaví poslouchat, že to není krádež a tak podobně. Hlavně se to u lidí často opakuje, i když jsme jim řekli: Neblázněte, my se všichni můžeme přetrhnout, abychom přežili, a vy tady kradete. Fajn, tak už to budeme dělat jinak.“

Máte přehled o tom, jak moc vás to finančně poškozuje?

„Těch zlodějů jsou každý turnaj desítky. Je to pro ně asi určitá výzva a pro nás je teď výzva to minimalizovat. Chtěli boj, tak my jsme připravení. Ze dvou z nich se teď pokusíme udělat exemplární případ, je nám jedno, jestli to jsou osmnáctiletí nebo devatenáctiletí kluci, protože my jsme mávali bílou vlajkou a slušně jsme se snažili jim říct, že to není dobře. Takže doufám, že to pak všechny ostatní odradí.“