Soupeř Knížete Brito: Velká výzva. Oktagon začíná zajímat i Brazilce

Do Česka přijížděl dvakrát jako outsider. Nejprve ale za necelé tři minuty smetl Gábora Borárose, a pak si ještě rychleji poradil s nebezpečným Robertem Bryczekem. Talentovaný Brazilec Kaik Brito, který s MMA začal v patnácti letech, má před sebou na sobotním turnaji Oktagon 28 další překážku. Postaví se legendě domácí scény a o dvacet let staršímu protivníkovi Petru „Monster“ Knížeti. „Je hodně silný, bude to pro mě velká výzva,“ říká pro iSport.cz.

Opět se ukážete v České republice, kde jste už byl dvakrát.

„Ano, mám velkou radost. Opravdu jsem si Českou republiku oblíbil.“

A co místní fanoušci v porovnání s Brazílií?

„Češi jsou velcí nadšenci, podobně jako Brazilci. Miluju to, opravdu mě to dokáže nakopnout. Mým cílem je ukázat všem skvělou show, protože si to zaslouží. Předem děkuji všem, kdo se přijdou na turnaj podívat.“

Co říkáte na svého soupeře Petra Knížete po zápasnické stránce?

„Je to těžký protivník, víceméně jako všichni ostatní, s kterými jsem v Oktagonu bojoval. Je hodně silný, takže to pro mě bude velká výzva, na kterou se ohromně těším. Můžu slíbit, že do toho dám všechno.“

Oba předchozí duely v Oktagonu jste jednoznačně vyhrál a ukončil v prvním kole. Bude to teď složitější?

„Jdu se prostě porvat. Pokaždé se snažím soupeře ukončit buď knockoutem, nebo submisí, ale teď bude hodně záležet na tom, s čím oba dva do klece půjdeme a jak se bude souboj vyvíjet.“

Myslíte, že se vás Kníže pokusí strhnout k zemi, když viděl, jak jste v postoji knockoutoval Borárose i Bryczeka?

„To vše se rozhodne až během zápasu. Podle toho, jak se oba budeme cítit. Ale myslím si, že se pokusí prosadit boj na blízko.“

Vyzvete českou legendu a zkušeného veterána. Znamená to pro vás něco?

„Chovám k němu jen respekt. Vím, jak tvrdě trénuje a touží po tom vyhrávat. Ale jedu splnit svou práci a získat si v České republice jméno.“

Tréninkový kemp proběhl podle představ?

„Díky bohu ano. Vše bylo tak, jak jsme si naplánovali.“

Čeho byste chtěl v Oktagonu dosáhnout?

„Chci opasek, nic jiného mě nezajímá. Je jedno, kdo se mi postaví do cesty, chci se stát šampionem.“

K tomu máte celkem blízko. Když porazíte Knížete, nejspíš budete příštím vyzyvatelem Davida Kozmy.

„Ano, přesně tak. Pokud tenhle zápas vyhraju, mám slíbeno, že dostanu titulovou šanci. Mimo jiné i proto, že porazím legendu českého MMA.“

Poznávají už Oktagon také fanoušci v Brazílii?

„Ano. I Brazilci se o Oktagon začínají zajímat. Je to opravdu skvělá organizace a jsem šťastný, že můžu být její součástí.“

KAIK BRITO

Narozen: 26. března 1997 (24 let) v Goiás Výška/váha: 183 cm/77 kg Tým: Black Thai Team Profesionální bilance: 14:3 Zajímavost: Všechny vítězství ukončil před limitem (11 KO, 3 submise). Celková bilance jeho přemožitelů je 44:5.