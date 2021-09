Pešta: Vémola mě teď nezajímá, německý Terminátor je větší soupeř

Nad bojovníky, kteří se představí na turnaji Oktagon 28, včera při veřejném vážení potemněly mraky. Možná jako předzvěst velké MMA bouře, jež se strhne dnes večer v pražské hale O2 Universum. Do klece znovu nastoupí Viktor Pešta, jenž bude vzdorovat „německému Terminátorovi“ Stephanu Pützovi. „Říká, jak mě bude terminovat. Možná mu to pomáhá psychicky, ale až dostane pěstí do obličeje, tak uvidíte, že je to jen člověk,“ reagoval nevzrušeně český UFC veterán a v rozhovoru pro iSport prozradil, co od rivala očekává.