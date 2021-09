Vémolu okouzlil koučink: Neuvěřitelný pocit. Pešta mluvil o NEJ zápasu

Galavečer Oktagon 28 našlapaný kvalitními zápasy nenabídl pověstnou sladkou tečku. Titulový střet v pražském O2 Universum mezi Viktorem Peštou a Stephanem Pützem se totiž nedočkal vrcholu. O vítězi rozhodl doktor, který Němci zakázal nastoupit do čtvrtého kola kvůli výrazné tržné ráně na kořeni nosu. „Takhle jsem určitě vyhrát nechtěl, vždycky je tam trochu pachuť, když to zastaví lékař,“ řekl v kleci šampion. Těsné vítězství zaznamenal Petr Kníže, jehož v rohu doprovázel i Karlos Vémola.

Akce, která by mohla mít podtitul ‚Česká republika vs. zbytek světa.‘ Hned deset soubojů sobotního turnaje Oktagon 28 nabídlo střet domácího ranaře se zahraničním rivalem. A Češi si vedli znamenitě, vyhráli totiž všichni kromě Matěje Kuzníka, jehož knockoutoval Kanaďan David Moon. V nejdůležitějších bitvách večera uspěli Viktor Pešta, který se stal prvním šampionem polotěžké váhy, i Petr „Monster“ Kníže. Ten v souboji generací přetlačil na body o dvacet let mladšího Brazilce Kaika Brita.

Veterán UFC Pešta v duelu o pás vyzval německého Terminátora Stephana Pütze. Rodák z Příbrami už na vážení avizoval, že pravdivost přezdívky vyvrátí. „Až dostane pěstí do obličeje, tak uvidíte, že je to jenom člověk,“ tvrdil. A předpověď naplnil. Po jednom z úderů ve třetím kole totiž soupeři roztrhl kořen nosu. Hloubka rány sahala až na kost, přivolaný doktor proto rozhodl, že do dalšího boje už Němce nepustí.

„Tohle je nejcennější výhra a největší vítězství mojí kariéry. Dlouhodobě cítím, že se zlepšuji v postoji a jsem rád, že jsem to mohl ukázat v oktagonu,“ radoval se Pešta. Přiznal však, že způsob vítězství jej netěší. „Co říct k ukončení…Takhle jsem určitě vyhrát nechtěl, vždycky je tam trochu pachuť, když to zastaví lékař, ale s výkonem jsem spokojený.“

Pütz byl z ukončení značně rozladěný. Přijal sice prohru, okamžitě se však dožadoval odvety. „Vím, že je to velké zranění, ale jsem zklamaný. Nebylo to v oblasti očí a nelíbí se mi, že to muselo takhle skončit. Pojďme udělat odvetu,“ pronesl v oktagonu. Na tiskové konferenci poté prozradil, že se jednalo o šest let staré zranění, které se Peštovi podařilo otevřít. V souboji jej prý ale nijak nelimitovalo.

Výsledek hlavního předzápasu také vyvolal mnoho diskuzí. Petr Kníže totiž nejednomyslným rozhodnutím bodových sudích porazil Kaika Brita. Řada fanoušků si však stojí za tím, že vzhůru měla při vyhlášení letět ruka mladého Brazilce. Obávaný Monster bodoval zejména kontrolou na zemi. Z rohu se mu snažil radit jeden z nejpovolanějších. Do role jednoho z koučů totiž angažoval Karlose Vémolu.

„Konečně jsem pochopil, co to je za zážitek. Proč André Reinders nebo Attilka trénují. Nikdy jsem to nechápal, ale ku*va já byl víc pohlcenej, než když jsem zápasil sám,“ popisoval energicky český Terminátor. „Takovej zážitek jsem při duelu někoho jiného v životě neměl! Neuvěřitelný pocit, když ženeš toho kluka dopředu a ta radost, když vyhraje. To se nedá popsat!“

Mezi kouči Knížete naopak chyběl jeho svěřenec Machmud Muradov, připravuje totiž turnaj v Uzbekistánu. „Je to bojovník, měl jsem nervy. Chtěl jsem být v kleci místo něj, ale je super, že to takhle dopadlo,“ hodnotil duel válečník UFC. „Měl to těžké. Byl to opravdu dobrý soupeř a ukázalo se, že cesta k titulu je náročná. Petr si to zaslouží. Mrzí mě, že jsem nebyl u toho, ale vždycky jsem s ním.“

Obrovskou euforii v aréně způsobila vítězství mladých talentů Lea Brichty a Matěje Peňáze. První jmenovaný porazil technickým knockoutem ve druhém kole Francouze Damiena Lapiluse. Sympatický kickboxer se zkušenostmi z asociace Glory si nepokazil bilanci. I čtvrtý zápas jeho krátké MMA kariéry dopadl stejně, knockoutem v prvním kole. Poláka Mateusze Strzelczyka poslal k zemi čistě trefenou boxerskou kombinací.

Výsledky turnaje Oktagon 28