Oktagon: Ubil Procházku, teď vyzve Pantera. Šampiona Kozmu čeká ocel

Na konci turnaje Oktagon 29 vstoupí znovu do klece David Kozma. Soupeřem mu bude Bojan Veličkovič. Ten sbíral zkušenosti i v UFC, navíc má na kontě velmi cenný skalp. V roce 2012 totiž uštědřil první z pouhých tří proher Jiřímu Procházkovi, a to způsobem TKO v prvním kole.

Jednalo se však o teprve pátý profesionální zápas českého samuraje, který od té doby vystoupal mnohem výš. Srbský bojovník už zaznamenal celkem dvacet vítězství a deset proher. V poslední době se mu opět daří, drží čtyři výhry v řadě.

„Zajímavý zápas obou stylů,“ hodnotí nadcházející střet nejlepší český MMA bijec Procházka. „Myslím si, že Bojan je techničtější, ale David je prostě větší srdcař. Nevím… Jsem na to zvědavej,“ řekl UFC zápasník v dokumentu pro Oktagon.

Veličkovič je v souboji s Kozmou vlastně v pozici záskoku. Původně se měl dnes šampion utkat s majitelem dvou titulů (lehké a pérové váhy) Ivanem Buchingerem, který si však během přípravy vymkl koleno.

KARLOS SHOW: Uvidíte héliový trash talk Kozmy a Knížete

„Rozhodně neberu tuhle příležitost jako samozřejmost. Protože šance získat titul se nenaskytne každý den,“ pochvaluje si vyzyvatel. „A já udělám, co budu moct, abych ten pás získal.“ Předzápasové vážení proběhlo bez komplikací a oba bojovníci limit splnili a jsou připraveni na pětikolovou bitvu.

„Považuju ho za úplnou špičku mezi soupeři, se kterými jsem zatím bojoval,“ říká šampion. „Museli jsme narychlo změnit přípravu, protože Ivan je pravák, zemař, navíc menší. Takže Bojan je úplně jinačí typ zápasníka. A taky na nic nečeká, začíná hned zostra. Jsem zvědav, jak vydrží takové tempo na pět kol. Uvidíme.“

Růžový panter utrpěl v posledních čtyřech bitvách jednu porážku, titul šampiona drží už od roku 2018 a dokázal jej ubránit i v krvavé válce se zkušeným Brazilcem Leandrem „Apollo“ Silvou v květnu tohoto roku.

Vládce velterové váhy Oktagonu si kariéru v bojových sportech vybral navzdory nesouhlasu rodiny. Mamince dokonce delší dobu tajil, že se dal na ultimátní bitvy.

„Hned po druhém nebo třetím duelu jsem přišel domů úplně domlácený, takže mamce bylo jasné, že zápasím. Chodil jsem tehdy v roce 2010 na tréninky, ostříhal jsem se dohola. Mámě se to vůbec nelíbilo. Brala to jako bitky dvou bláznů, kteří se jdou do klece zabít. Říkala, že trénovat můžu, ale nikdy mě nechce vidět v kleci…“ prozradil Kozma v novém pořadu Fight Cast One.

SESTŘIH: Kozma - Kertész. Růžový panter ve velké bitvě obhájil pás

HLAVNÍ KARTA

Velterová váha (do 77 kg):

KOZMA-Veličkovič (Srb.)

Lehká váha (do 70 kg):

Ryšavý (Sloven.)-Keita (Nizozem.)

Smluvená váha (do 80 kg):

Eckerlin (Něm.)-Palaiologos (Řec.)

Lehká váha (do 70 kg):

KUZNÍK-Simon (Maď.)

Střední váha (do 84 kg):

Al Matavao (Am. Samoa)-SALČÁK