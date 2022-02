Bijec Polívka: Mám soupeřův plakát nad postelí, nemyslím na nic jiného

Bojovník Alex Lohoré se v Česku představil už třikrát. Poprvé podlehl na body v pětikolové titulové bitvě Karlosu Vémolovi, o něco později opět na body prohrál s tvrdým Brazilcem Leandrem Silvou, vítězství si pak připsal nad Španělem Tatem Primerou. Celkově má ale za sebou francouzský ranař dvacet triumfů, jen sedm porážek. Pro českého válečníka Zdeňka Polívku tak rozhodně nebude snadným soupeřem.

„Pět titulů se nedává na počkání, ty zkušenosti má a bude velice nepříjemný a nevyzpytatelný. Vnímám to jako další level, který musím překonat, pokud mířím tam, kam mířím. Buď to skončí hrozně rychle, nebo to bude válka až do posledního kola,“ říká Polívka.

Lohoré je známý tím, že se soupeřům rád dostává do hlavy a mluví na ně i během samotného souboje.

„Do hlavy se mi dostávat ani nemusí, protože já na něj myslím pořad. Mám jeho plakát nad postelí a v mobilu na tapetě, abych ho měl stále na očích. Pokud na mě bude v zápase mluvit, tak to vyřeší nějaká ta rána,“ upozorňuje Polívka. Ten z posledních sedmi zápasů hned šestkrát dokázal zvítězit. Na podzim poslal do důchodu veterána UFC Erica Spicelyho a pak si poradil i s obávaným Polákem Robertem Bryczekem.

Pro kemp zvolil jako vždy v posledních letech polský Ankos, kde strávil týden v polovině února.

„Moc mi to tam vyhovuje, co se týče lidí a sparingů, hodně se tam posouvám a cítím se tam dobře navzdory tvrdým tréninkům,“ vysvětluje Polívka. V posledních dnech, kdy už je příprava považována za hotovou, trénuje venku, na hřišti v rodném Nymburce. „Tady se vracím do mládí, kde to všechno začínalo. Kousek odsud jsem jednou zabouchal na vrata a zeptal se trenéra Lukáše Dítěte, jestli mě naučí boxovat.“ V klubu Box & MMA Nymburk strávil osm let a jeho znak, červeno-černou hvězdu, má vytetovaný na žebrech.

„Lohorého samozřejmě plánuji ukončit, já jdu vždy po ukončení a je jedno v jakém kole. Mám natrénováno, splním si tvrdou práci, abych mohl být v zápase klidný. A s tím do toho vždy jdu, nesmím zaváhat,“ ví Polívka.

Zdeněk Polívka se s Alexem Lohorém utká na turnaji Oktagon 31, který je na programu 26. února v pražské O2 areně. Lístky >>>