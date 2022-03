Ryšavý vs. Fodor: rivalita týmů dostane prostor na Oktagon Prime 5

Duel, který rozštěpí slovenské fanoušky. Na turnaji Oktagon Prime 5 v Šamoríně proti sobě 26. března nastoupí reprezentanti dvou největších gymů na Slovensku. Za Spartakus vstoupí do klece Karlo Ryšavý, OFA vyšle do boje Františka Fodora. Půjde navíc o střet dvou různorodých person. Jeden začínal sportovní cestu ve fotbale a nežil zrovna příkladně. Druhý, se jako bojovník formuje už od deseti let.