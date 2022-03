Porážka po 10 letech. Ale Dvořák v UFC nechal všechno, klaněl se i vítěz

Bojoval naplno, ale nestačilo to. David Dvořák na akci UFC on ESPN 33 podlehl na body Brazilci Matheusi Nicolauovi . Připomněl si tak pocit prohry po dlouhých deseti letech. „Mrzí mě, že jsem nevyhrál, ale tak to prostě bejvá,“ vzkázal pak český bijec fanouškům na sociálních sítích. Soupeř měl pro něj jen slova chvály. „David Dvořák je zatraceně dobrý soupeř, skutečně velmi, velmi tvrdý,“ hodnotil vítěz.

Prohra, za kterou se ale rozhodně nemusí stydět. David Dvořák předvedl v UFC v pořadí už čtvrtý skvělý výkon. Na konci duelu se ale tentokrát radoval soupeř Matheus Nicolau z Brazílie, který souboj v americkém Columbusu vyhrál bodově na kola 2:1.

Český bojovník pak poslal vzkaz svým fanouškům přes sociální sítě. „Ahoj všichni, je tady celej můj tým. Máme po zápase, bohužel to nevyšlo, ale nechali jsme tam úplně všechno, udělal jsem maximum proto, abychom vyhráli, a myslím si, že to bylo i vidět,“ hodnotil Dvořák. „Mrzí mě, že jsem nevyhrál, ale tak to prostě bejvá. Díky moc, že mi fandíte, že jste sledovali tenhle zápas a že nás budete sledovat i nadále. Bude spousta dalších skvělých zápasů.“

I když si tentokrát připsal prohru, rozhodně svým výkonem rodák z Hradce Králové potvrdil, že do UFC patří. Jeho kvality ocenil i vítěz.

Dvořák: Jsem rád za Kincla. Pirát se choval jako prase

„Byl to skutečně těžký zápas, což jsme očekávali. David Dvořák je zatraceně dobrý soupeř, skutečně velmi, velmi tvrdý,“ uvedl v interview po souboji Nicolau. „Patří do top desítky a měl šestnáct výher v řadě. A já říkal v rozhovoru před zápasem, že je to skvělá příležitost tuhle sérii zastavit, a to se podařilo. Vítězství nad ním mě posune v žebříčku,“ myslí si Brazilec, který před duelem zaujímal sedmou příčku.

„Chtěl jsem to ukončit před limitem, ale tohle je UFC. Souboj dvou zápasníků z top desítky. Měl jsem možnost ho ukončit, ale on to přežil, zůstal v klidu. Můj respekt k němu po tomhle souboji narostl,“ nešetřil chválou Brazilec, který o své bodové výhře nepochybuje. „Je vždycky složité vidět do hlav rozhodčích, ale myslím si, že jsem udělal dost na výhru. On mě párkrát trefil, ne moc silně, zato já dominoval a byl jsem mnohem blíž ukončení než on.“

Nicolau si tak připsal cenné páté vítězství v řadě, třetí od návratu do UFC. Devětadvacetiletý rodák z Belo Horizonte totiž z UFC „vypadl“ v roce 2018 po prohře s Američanem Dusstinem Ortizem. Odzápasil pak dva duely v jiném kolbišti, ale od roku 2021 je opět v nejprestižnější lize.

V roce 2015 se Nicolau zviditelnil i díky účinkování ve čtvrté řadě brazilské verze úspěšné reality show The Ultimate Fighter.