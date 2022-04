Ostrava zažila bouři před bojem: Marpo zuřil. Piko! řvali na Mikuláška

To hlavní, co sobotní večer přinese, má značku souboje Kozma vs. Kníže. Ač do ostře sledovaného souboje zbýval jediný den, oba bojovníci vystupovali mimořádně klidně. „Myslím si, že jsem se psychicky posunul, právě ten první zápas s Monsterem byla ta největší škola, co se týče hlavy,“ připomněl Kozma prohru před pěti lety, kdy měl prý vůči soupeři přehnaný respekt. „Petr už mě vychoval a já jsem teď připraven mu to vrátit s čistou hlavou. Jsem psychicky fakt v pohodě. Vyhraju.“

To čtyřiačtyřicetiletý Monster Kníže vše viděl odlišně. Na šampiona veltrové váhy Oktagonu si věří, stejně jako před lety. „Jinak bych tady nebyl,“ odvětil stručně.

Pořádné emoce do haly vnesl až Václav Mikulášek. Nejvíc se vytočil při tématu váhy „Přečetl jsem si toho docela dost, o tom, jak jsem to shodil. Vždycky za to prý můžou drogy, klasika,“ postěžoval si s úsměvem bijec. Rázem ale vypěnil, když někdo z publika zavolal „Piko!“ (metamfetamin). „Přesně tak, ty trulo, pojď mi to říct sem. No pojď sem! Pojď tady k taťkovi, pojď! Nemluv a pojď!“ vyzýval rázně Mikulášek.

„Nic? Každý mluví, jak shazuji, ale já mám nemocné ledviny, mám vrozenou vadu. Snažím se shazovat do osmdesáti čtyř kilo, což je pro mě smrt. Přísahám bohu, je to pro mě skoro smrt. Doktoři mi říkají, že to nemůžu dlouho vydržet.“

Pravdou je, že Mikulášek na ranním oficiálním vážení vypadal hrozivě, nejen proto, že si dal do očí zvláštní modré čočky s kroužky kolem zornic. Bojovník s přezdívkou Baba Jaga působil velmi zesláble a dehydratovaně. Přesto převážil o desetinu kilogramu, takže musel váhu do limitu dodělávat dodatečně. Na tiskové konferenci Oktagon Time už byl ale při síle a několikrát slovně atakoval slovenského soupeře Tomáše Bola.

Třaskavá atmosféra panovala i mezi aktéry hlavního zápasu příští akce Oktagonu v O2 areně, tedy mezi Karlosem Vémolou a Otakarem Petřinou, alias Marpem. Ti se střetnou 21. května v boxerském duelu. Vémola totiž na dotaz, zda bude jejich boxerský souboj zapsán v oficiálních statistikách, pohotově odvětil: „Já prosím, aby moje první životní KO bylo zapsaný.“ A to nastartovalo Petřinu. „Karlosi, už jedno zapsaný bylo, od Attily,“ reagoval.

„Mně se strašně líbí, jak jsem se mu dostal do hlavy, protože ho to musí ničit, není zvyklej na tohle každodenní trénování…“ pokračoval Vémola. „Kámo, prosím tě, tyhlety kecy si zkoušel na Ďatelinku a všechny ostatní. Já prostě trénuju a dostaneš přes pí*u. To je vše,“ skočil do řeči Marpo.