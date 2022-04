Řev (bolestí) = konec. Mikuláška zaskočilo pravidlo, emoce ale unesl

Byl to jeden ze dvou nejočekávanějších zápasů ostravského galavečera Oktagon 32 . Dva bývalí kamarádi Václav Mikulášek a Tomáš Meliš do sebe ostře šli už dlouho předem, jejich střet ale nakonec skončil už po třech minutách a osmi vteřinách, a to dost nezvykle: stal se z něj výukový materiál o verbálním tap outu. Meliš totiž dostal soupeře na zem, kde mu začal páčit ruku, a Mikulášek v jednu chvíli zařval bolestí. Rozhodčí v tu chvíli bitvu ukončil a v oktagonu i v hledišti plály emoce.

Mikulášek rozpřáhl ruce v nechápavém gestu, jakoby ujišťoval: já to přeci neodklepal... Dlouho střádané emoce bitvy rozhádaných parťáků hrozily vybuchnout. „Vášo, Vášo!“ dožadoval se slovenský bijec pozornosti „Baby Jagy“, aby si se soupeřem mohl podat ruku a vysvětlit situaci.

Zaplněná ostravská aréna bouřila a nervózně kroužící Mikulášek nakonec kroutíc hlavou vypochodoval z klece. Když si Meliš radostně vyskočil na pletivo, vysloužil si od fanoušků stojících za domácím bouřlivákem jen další dávku pískotu.

Mikulášek se ale přeci jen vydýchal a po chvilce váhání se připojil k vyhlášení verdiktu. „Vítězí Tomáš Bolo Meliš,“ zaznělo logicky z úst promotéra Ondřeje Novotného a hala opět bouřila. Třiatřicetiletý bijec s přezdívkou „Baba Jaga“ už nicméně začal uklidňovat situaci, tleskal směrem k fanouškům a nakonec přijal nabízenou pravici...

Spíkr Novotný pak před rozhovorem s vítězem ještě zrekapituloval situaci z hlediska pravidel MMA. „Pakliže zápasník zakřičí bolestí, je to verbální vzdání se, verbální tap out,“ vysvětloval. „Na jednom z těch záběrů je průkazné, že tam Vašek křičí,“ dodal.

Meliš: Možná by přišel o ruku...

„Viděl jsem to stejně,“ přitakal pak Tomáš Meliš. „Já už jsem to taky jednou zažil a takhle prohrál. Páčili mi nohu, nemohl jsem se z toho dostat, já jsem zakřičel a rozhodčí to ukončil,“ připomněl s tím, že už si na to od té doby dává pozor a bude to poučení i pro Mikuláška. „Nechci teď být nějaký frajer po boji... Ale držel jsem to pevně, tahal bych - možná by zbytečně přišel o ruku,“ vykládal 35letý bývalý kickboxer. „Zakřičel, já jsem měl dojem, že i klepe... Možná jsme jen předešli zranění,“ doplnil „Bolo“.

Bučení fanoušků ale vlastně chápal. „Je to vítězství. Nebylo to atraktivní pro diváky, Vašek tu má velkou základnu, určitě by bylo lepší, kdybychom si pořádně dali do huby... Ale měl jsem mu zlomit ruku?“ tázal se řečnicky.

Poražený Mikulášek pak vysvětloval, že rozhodně nechtěl vzdát a výkřik nebyl ani tak způsobený bolestí, ale jeho vlastním hecováním. „Já jsem si zařval už poprvé, když mi to chytl. Byla to taková ta moje psychická pomoc: Waaa, urvu to! Urval jsem to poprvé, nechal jsem ho naschvál zabrat podruhé,“ popisoval kritický okamžik ze svého pohledu.

„Teď jsem chytil ty ruce a už jsem viděl, jak se točí na mě... Říkal jsem si, bude chyba, když ho zbytečně pustím na sebe, tak jsem se otočil zpátky, zařval jsem podruhé víc nahlas... a Pavel to už prostě zastavil,“ konstatoval. „Chápu, ano, byla to moje chyba, neměl jsem řvát... Bohužel,“ vykládal emotivně.

„Ale víte co - pokud se na ten zápas díváte takhle, měl jsem navrch celou dobu. Věděl jsem, že budu silnější, že budu přesnější, že na zemi mi od něho víceméně nic neublíží,“ tvrdil poražený. „Je to sport, mrzí mě, že po víc než roce, kdy jsem se vrátil domů a zápasím tady, prohraju takovým způsobem,“ dodal Mikulášek a téměř se slzami tlačícími se mu do očí to celé smířlivě uzavřel:

„Jestli jsem někoho zklamal, tak je to můj tým a já sám... Nevěřím, že jsem zklamal někoho z lidí, chtěl jsem všem dát tu show, jakou umím. Nenadělám s tím nic, takový je sport. Ať už výhra, nebo prohra, pojďme si to užívat všichni dohromady. Já jsem Baba Jaga, já tady budu napořád!“