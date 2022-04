Muradov a Vémola o souboji Kozma vs. Kníže: Monster? Těžko ho zabít

Znají ho už roky. Machmud Muradov přišel do gymu Petra Knížete krátce poté, co přicestoval v roce 2011 do Prahy, od té doby je jeho svěřencem a kamarádem. Karlos Vémola se s legendárním „Monsterem“ spřátelil až poté, co ho v roce 2013 porazil v kleci. Což se jako druhému podařilo až teď o víkendu Davidu Kozmovi, šampionovi organizace Oktagon MMA. Co na pětikolovou bitvu říkají právě Muradov a Vémola?

Titulovou bitvu na turnaji Oktagon 32 v Ostravar aréně si nemohl nechat ujít. Vždyť do boje o trůn krále velterové váhy nastupoval jeho „český táta“, jak Machmud Muradov označuje svého trenéra a kamaráda Petra Knížete. UFC bojovník tak přiletěl dva dny před zápasem z Uzbekistánu a během pětikolové bitvy dával „Monsterovi“ rady z trenérského rohu.

„Petr se nemá za co stydět, předvedl na čtyřicet čtyři let fakt hezký výkon,“ chválí teď svého kamaráda a kouče Muradov. „A gratuluju Kozmovi, byl prostě lepší.“

O tom, zda náhodou nemůže Kníže po poslední prohře uvažovat o konci kariéry, má bojovník z Východu jasno: „Furt bude zápasit a myslím, že to dokáže do padesáti,“ usmívá se. Ale během samotného duelu mu rozhodně do smíchu nebylo. „Měl jsem neskutečný adrenalin, úplně jsem hořel,“ přiznává Muradov.

Do Česka se vrátil Uzbek s českým srdcem, jak se mu občas přezdívá jen na pár dnů právě kvůli tomu, aby podpořil svého trenéra a kamaráda. „Budu tu jen chvíli, brzy odlétám zase do Uzbekistánu. Mám tam nějaké projekty, začal ramadán a hlavně kvůli rodině tam musím, táta je nemocnej.“ Tatínek bojovníka má veliké zdravotní potíže s páteří, a tak se mu syn snaží pomáhat, jak jen je to možné. U velkého zápasu „českého táty“ ale nemohl chybět.

„Za Petrem stojím a budu vždycky stát, ať přijde prohra nebo výhra, to je jedno. Vždy jsem při něm, stejně jako on při mně,“ říká Muradov. „Ukázal v souboji fakt srdce, nevzdal se, necouvl. A to i ve čtvrtém a pátém kole. Klobouk dolů. I když prohrál, je pro mě motivací,“ dodává UFC bijec.

Nadšení z výkonu bývalého soupeře, dnes kamaráda, neskrývá ani Karlos Vémola, který musel z turnaje Oktagon 32 předčasně odjet kvůli zlodějům, kteří se mu pokoušeli vloupat do domu.

„Oba jsou frajeři. Monster skoro v pětačtyřiceti letech… Co na to říct? Těžko ho zabít. Kozma to rozhodně neměl jednoduchý a vyhrála to, jak jsem dopředu říkal, rychlost,“ konstatuje Vémola.

„Monster nebyl v ničem o nic horší. Rozhodně nebyl slabší. Ani s fýzou mi nepřišlo, že by ho Kozma nějak převyšoval. Akorát byl všude rychlejš. Dokázal si to pohlídat, je to mladá krev. Kozma je skvělej šampion a Monster předvedl neuvěřitelný výkon. Byl to hlavní zápas, jak má být,“ dodává Terminátor.