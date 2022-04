Kincl hájí Peštu: Hejty mi zvedly kufr. Co odveta s Vémolou a boje hvězd?

Před dvěma měsíci se stal novým králem střední váhy Oktagonu, teď čeká na další povolání do boje. Patrik Kincl v rozhovoru pro deník Sport prozradil, proč nenastoupí do ringu na nadcházejícím turnaji Underground v O2 areně. A svěřil se, že ho v poslední době nejvíc naštvaly ataky fanoušků na konto Viktora Pešty.

Pro vtipkování nikdy nejde daleko. Patrik Kincl se rád směje a baví lidi. I během tohoto povídání bylo veselo. Ale došlo i na témata, která ho dokážou rozladit. „Zvedlo mi kufr, jak toxické to prostředí bylo,“ přiblížil situaci, kdy si pročítal reakce na nedávnou prohru jiného českého zápasníka.

Už víte, kdy se znovu vrátíte do boje a budete obhajovat pás šampiona Oktagonu?

„Doufám, že se třeba v září představím v dalším zápase.“

Jak teď vypadají vaše dny s ohledem na přípravu?

„Je to o něco volnější, ale trénuju samozřejmě pořád. Měl jsem čas přemýšlet víc o skladbě tréninků, probral jsem s trenéry, na co se soustředit. Mám za sebou sportovní testování, které odhalilo pár věcí, na něž se potřebuji zaměřit.“

Můžete přiblížit, co takové testování znamená?

„Měřili mi spirometrii, VO2max – jaký jsem schopen podávat výkon, jaká je ekonomika dechu, jak je na tom srdce… Kompletně mě prostě změřili od hlavy k patě.“

Boxerskou nabídku jste nedostal? Blíží se galavečer Oktagon Underground v O2 areně (21. 5.), v létě bude další akce Fight Night Challenge, kde jste na prvním turnaji boxoval s Attilou Véghem…

„No, z kluků ve Fight Night Challenge jsem napůl smutnej, napůl uraženej, že se mi neozvali. Volali akorát minulý rok, když potřebovali ten zápas zachránit. Teď jsem od nich žádnou nabídku nedostal. Od Oktagonu přišla, ale soupeř do toho nešel. A mezi námi, ani se mu nedivím.“ (směje se)

Akce v O2 areně bude končit hodně diskutovaným duelem Karlos Vémola vs. Marpo. Kdo podle vás vyhraje?

„Já tipuju Marpa. Jednak mu samozřejmě víc fandím, to je asi jasný. A myslím, že na to boxerský um má, stejně tak nějaké zkušenosti. Dlouho se na to připravuje, proto věřím, že by mohl uspět.“

Dal byste si sám s Marpem, kterého dobře znáte, zápas v boxu?

„Byl bych schopen nastoupit proti většině lidí, když s tím nemá problém druhá strana. Pro mě je to vyloženě sport. Vnímám to, jako bych si šel kopnout za barák fočus nebo pinknout tenis. Byť tenis neumím. Ale třeba ping pong, v tom bych rozsekal každého.“ (směje se)

Řešil s vámi už Oktagon i případnou odvetu s Vémolou, o které se často mluví?

„S Ondrou Novotným (promotér Oktagonu) jsem už jednání na toto téma měl, doufám, že to s tím vypadá dobře. Musím se však omluvit, nemůžu moc o interních věcech mluvit. Nevím ani úplně, v jaké je to fázi, ale podle toho, jak jsme se bavili, on o ten zápas zájem má.“

Nicméně Vémola nastoupí po pauze nejprve v polotěžké váze. V ní byl donedávna šampionem Oktagonu Viktor Pešta, který přestoupil do americké PFL, kde v prvním duelu inkasoval knockout. A reakce fanoušků byly všelijaké…

„Jsem na jednu stranu blbej, u sebe podobné komentáře nečtu, ale občas mám nutkání kouknout se jinde do sekce komentářů. A projel jsem po zápase hlavní tři čtyři stránky, které o tom psaly, a opravdu mě tam lidi zvedli ze židle. Koukal jsem na to hned po ránu, celý den jsem to měl v hlavě a musel to nakonec ventilovat. Opravdu mě to naštvalo. Zvedlo mi kufr, jak toxické to prostředí bylo. Přitom Viktor je borec, který se sbalil, odjel do Ameriky trénovat, jel si za svým cílem. Do nikoho se nikdy moc nenavážel, ani se tu vlastně nikdy moc nevyjadřoval, fakt si jen jel svou cestu. A lidi mu to dají takhle s výsměchem sežrat…“

Soupeř Omari Achmedov navíc není žádné ořezávátko, že?

„Rozhodně to není žádnej pytel, je to top borec. A lidi z gauče, který pro vlastní štěstí nic neudělali, se Viktorovi za to budou vysmívat, hejtovat ho? Úplně mě to hodilo do vrtule.“

Zápasy hodnotí kdekdo a často velmi laicky. Je to důkaz, jak je MMA populární?

„Nemluvím o názoru. Na tom zápase bylo určitě něco špatně. Mně osobně přišel Viktor takovej strnulej, zataženej. Měl těžký souboj, poprvé v nové organizaci, což znamená velký tlak. Výhra by mu mohla změnit život. Kdyby tohle někdo popsal konstruktivně, oukej. Ale výsměch, když dostal tvrdé K. O., které není zdravotně zrovna fajn? Tohle se třeba ve fotbale, myslím, úplně neděje.“

Ještě se zdržím u popularity. Díky tomu teď vzniká mnoho nových zápasnických organizací. Je to dobře?

„Mně to nevadí. Ono se to mezi sebou pomele a zůstanou jen silní hráči. Nevadí mi to, když to má hlavu a patu. Ale pokud třeba narážíte na organizaci, kterou nechci ani jmenovat, to je takovej odpad… A člověk, který původně pochází z MMA prostředí (Tomáš Linh Le Sy – zápasník a promotér), nemůže mít k našemu sportu žádný respekt. To mě opravdu uráží.“

Je jasné, že mluvíte o organizaci Clash of the Stars pořádající souboje influencerů, čili známých tváří ze sociálních sítí. V čem to podle vás může MMA škodit?

„Může to škodit v tom, že si lidi budou myslet, že tohle je MMA. Ale není. Ti, co se tam perou, nejsou z devadesáti devíti procent žádní sportovci. Jdou tam pro nějaký zájem a adrenalinový zážitek, aby si mohli připadat drsně. Myslím, že to opravdu může uškodit, lidi nás budou s někým takovým házet do jednoho pytle. Na druhou stranu je pravda, že v naší komunitě taky není moc raketových inženýrů a někteří dělají i ostudu. Jenže rozhodně je rozdíl mezi výkony, které podávají profesionálové, a těmi v takové divné organizaci. Je to čistý bizár, ne sport, ne MMA.“

Takže byste do něčeho takového nešel, byť za mimořádně vysokou nabídku?

„I kdyby šlo o nabídku, která by mě zabezpečila na dlouho dopředu, fakt bych do toho nešel.“

PATRIK KINCL Narozen: 21. července 1989 (32 let) v Hradci Králové Výška/váha: 180 cm/84 kg Profesionální bilance: 24:10 Tým: All Sports Academy Největší úspěchy: jediný Čech, který bojoval v organizaci KSW o titul, šampion střední váhy organizace Oktagon MMA

Poslední tři zápasy

Oktagon 31 – 26. února 2022

Soupeř: Samuel Krištofič (Slovensko)

Výsledek: výhra na body

KSW 63 – 4. září 2021

Soupeř: Roberto Soldič (Chorvatsko), šampion KSW

Výsledek: prohra TKO ve 3. kole

KSW 61 – 5. června 2021

Soupeř: Tomasz Romanowski (Polsko)

Výsledek: výhra TKO ve 2. kole