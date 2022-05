Zklamaný Marpo: Nadřel jsem se na to jako kráva a... Co vytkl Vémolovi?

Takhle to skončit nemělo. Přesně tak vnímal výsledek střetu s Terminátorem Otakar Petřina alias Marpo. Ten totiž prohrál ve čtvrtém kole technickým knockoutem, poté co duel ukončil ringový sudí. „Bylo to rozhodnutí rozhodčích, rozhodně s ním nesouhlasím,“ přiznal poražený bojovník. Navíc se rozpovídal o tom, že podle něj Karlos Vémola nebojoval fér. „Dostal jsem tam asi třicet hlav, což nebylo příjemný,“ popsal okamžiky, kdy do něj soupeř tlačil čelem.

Tiskovou konferenci turnaje OKTAGON Underground otevřela otázka ohledně diskutabilního předčasného ukončení zápasu. A poražený Marpo neměl problém narovinu říct, že s předčasným ukončením zápasu nesouhlasí.

„Nebyl jsem ani jednou otřesenej, nebyl jsem nahulenej, nic mi nebylo. Myslím si, že jsem byl aktivní, nějakým způsobem jsem se snažil bouchat spodky, nějakej zvedák…“ popisoval souboj svým pohledem. „Mrzí mě to. Nadřel jsem se na to jako kráva a myslím si, že bychom v klidu doboxovali těch šest kol.”

Ukončení souboje přišlo po neuposlechnutí výtky o neaktivitě v zápasu na konci třetího kola. „Já myslím, že jsem aktivní byl, jako nemusím tam nasypat padesát tisíc úderů, to mi přišlo nefér,“ uvedl dále Marpo. „Měl mě minimálně aspoň počítat, ale já nebyl fakt otřesenej. Nedostal jsem ránu, která by mnou otřásla. Dost často jsem tam dělal Mayweathera, dostal jsem fakt čistý bomby do držky a nic. Mně to přijde zbytečný takhle to ukončit. Kdybych tam plaval a lítali mi oči, tak neřeknu ani slovo. Jsem z toho zklamanej a musím to nějakým způsobem vstřebat,“ nezapíral.

Petřina také proradil, jakým způsobem si chtěl dojít pro vítězství.

„Určitě ty zvedáky, to byla taktika, ale Karlos se prostě předkláněl too much... Dostal jsem tam asi třicet hlav, což nebylo příjemný,“ vytkl zpětně Vémolovi. „Dostal jsem ikskrát do koulí a s tím nic neuděláš. Nedalo se zdrhnout, protože Karlos je širokej, ale myslím se, že jsem furt počítal s tím, že jsme to na sparingách dělali… Furt zabalenej dostávat bomby a vystřelit zvedák. To byla taktika.”

A co říkal Marpo na hlasitou podporu publika, které bučelo a pískalo během zápasu, ale nejvíc se rozehřmělo po jeho náhlém ukončení?

„Já jsem věděl, že lidi budou bučet, že Karlos dává hlavy. Věděl jsem, že to takhle bude, ale on to i řekl. Řekl, že to bude prasárna a byla,“ pousmál se Marpo. „Ale jak říkám, my jsme i tady tu taktiku měli, my jsme říkali, buď zkusíme být na nohách, anebo v provazech, to sem zkoušel, čekal jsem tam na nějakej zvedák, myslím si, že byl Karlos i několikrát otřesenej. Nedokončil jsem to, prostě se mi to nepovedlo… Ono je to těžký, když pak dostaneš hlavu, já jsem si říkal, že bych ti normálně ukousl ucho,“ zavtipkoval bojovník a muzikant v jedné osobě.

Došlo i na otázku, zda by Marpo uvítal odvetu. „Jako proč ne, já s tím problém nemám, porvu se klidně znova. A myslím si, že lidi viděli, že na to, jak všichni furt říkali ‚Zpěvák, zpěvák…‘, jsem tam nechal větší srdce a dokážu absorbovat fakt úplný bomby do šišky,“ dodal Marpo.