Kdo přežije? Nathan vs. Adam: v MMA začali od nuly, z ostrova do klece

Z extrémní reality show Survivor Česko & Slovensko míří do drsného světa sportu největších bojovníků. Nedávní „trosečníci“ Nathan Christián Dzaba a Adam Raiter se chystají na vzájemný souboj v MMA, projekt nese příznačný název Oktagon: Kdo přežije? Rivalita z ostrova se přesune do klece, utkají se již tuto sobotu v Brně. Celou cestu tvrdou přípravou navíc fanoušci mohli zažívat s nimi.

„Bojovali proti sobě v nejtvrdší reality show na světě. Teď se proti sobě utkají v nejtvrdším sportu na světě. Sáhli si na samotné dno v rámci show, teď i v rámci přípravy na další extrémně náročnou výzvu – zápas v MMA!“ láká Oktagon fanoušky na střet rivalů ze Survivoru.

Mezi „trosečníky“ na ostrově v Karibiku Nathan a Adam vyčnívali skvělým fyzickým fondem, silou, vytrvalostí, byli lídry. Museli stejně jako ostatní opustit komfortní zónu, vyrovnat se s nedostatkem jídla a pohodlí, nebo čelit intrikám. Při týmových soubojích byli častí protivníci, sváděli ostré bitvy. Ani jeden z nich sice soutěž nevyhrál. Ale „vyhráli“ si životní výzvu.

„Oba jsou zajímavé osobnosti, fyzicky velmi dobře připravení. A je jasné, že měli spolu poměrně velký fyzický souboj. Chceme ukázat něco, co jsme tu ještě neměli,“ řekl k nápadu postavit je proti sobě do klece Ondřej Novotný, promotér a spoluvlastník Oktagonu, největší česko-slovenské organizace pořádající zápasy MMA. A také moderátor zmíněné televizní reality show.

Sází na to, že by celá akce mohla přilákat k nejtvrdšímu sportu nové fanoušky. „Vybrali jsme oba právě proto, jakou měli rivalitu v rámci soutěže, zároveň mají na to takový zápas absolvovat. A každý z nich oslovuje jinou skupinu lidí,“ doplňuje Nicolas Pátek, marketingový ředitel Oktagonu.

Příběh a zápletka už tedy jsou. Dva muži s nevyřízenými účty se střetnou na nadcházejícím sobotním turnaji v Brně. Souboj bude probíhat podle pravidel MMA, může trvat až patnáct minut. To ale není vše. Diváci mohli sledovat už celou jejich cestu do klece. Kamery nabídly unikátní pohled do zákulisí příprav obou borců. Na platformě OKTAGON.TV se objevilo celkem 10 dílů televizní série.

Teď bude Winning Group Arena, kde hraje své duely hokejová Kometa, svědkem velké srážky.

Nathan vs. Adam. Slovák s africkými kořeny proti Čechovi.

První žije v Trnavě, druhý v Praze. Spojuje je vášeň pro sport, celý život jsou zvyklí trénovat a dřít. Nathan je světoběžník a šikovný fotbalista, umělecký truhlář s vlastní firmou Adam má v oblibě extrémní sporty, jezdí skvěle na kolečkových bruslích, wakeboardu, lyžích i snowboardu.

Dva sympaťáci s velkým charisma, se kterými byste si šli dát kafe a jen tak pokecat o životě. Tvrdá příprava z nich ovšem měla udělat Terminátory. Bolest? Co to je? Zatli zuby a šli makat! Nyní mají dřinu prodat v oktagonu.

V MMA oba začínali úplně od nuly. Jsou odhodlání, ale mají i respekt před tím, co je čeká. Za pár měsíců se do sebe snažili dostat to, na co jiní mají většinou několik let tréninku. Než poprvé vstoupí do klece, prošli si drsnými lekcemi. S kamarády i hvězdami MMA scény.

Nathan dřel ve Spartakus Fight Gymu v Trnavě, kde je šéftrenérem Attila Végh. Kolem sebe má i další známé bojovníky. „Jsou to výborní chalani. Být mezi nimi a ještě s nimi trénovat je vzácné,“ pochvaluje si. Navíc mu pomohl i Gábor Boráros, jenž byl také účastníkem Survivoru. Právě tam se z nich stali velcí přátelé.

Adam dál makal na Vinohradech v oblíbeném fitku s osobním koučem Martinem Svobodou, jenž mimo jiné připravoval Hanu Mašlíkovou na mezinárodní soutěž kulturistiky a fitness Mr. Universe Prague. „Samozřejmě by tam nejradši byl sám, má rád fight, ale bere to tak, že: ‚Mně se to nepodařilo, ale mám tady Adama a tak to prožiju s ním,“ líčí jeho svěřenec.

MMA tréninky pak absolvoval v rodném Hradci Králové i společně s Patrikem Kinclem z All Sport Academy v Pepek Gymu – pod vedením trenéra Josefa Petrušky. „Je to návrat ke kořenům, s klukama jsme vyrostli v jednom městě. Taková old school, která mi sedí. Je taky hustý, jak začínám víc vnímat MMA scénu, poznávat zápasníky osobně. Zjišťuji, jací jsou tihle sportovci čistí lidi, hodní, fajn. Ne že by mě to ale překvapovalo,“ popisuje inspirativní setkání s bojovníky.

„Když jsi třeba Attila Végh a víš, že ti v Česku nebo na Slovensku nikdo nerozbije hubu, tak úplně zahodíš ty instinktivní zmrdoviny, protože je dělat nemusíš. To je jako malý pes. To co se na světě víc bojí, je vždycky zákeřnější. Ale Attilu a další nezajímá psychický souboj, nemusí si dohánět ego. Když nemáš strach, nejsi zlej. Proč bys byl zlej?“ přidává Adam.

„Je super, že oba máme kolem sebe profesionály, že to nebylo: ‚Tady máte čtyři měsíce a uvidíme se v Brně, naučte se, co chcete a potom to ukažte.‘ Počet tréninků máme jako profíci, všechno tomu podřizujeme, životosprávu a další věci. Je znát, jak vážně to bere Oktagon a jak to bereme my dva. Myslím si, že diváci a fanoušci sportu se mají na co těšit,“ věří Nathan.

Souboj Nathan vs. Adam 17. září v Brně ve Winning Group Areně na turnaji OKTAGON 35. Hlavním tahákem eventu bude zápas Patrika Kincla s Francouzem Alexem Lohorém o trůn krále střední váhy.

Cílem Oktagonu je i bourat zábrany, překonávat limity, přivádět ke svému sportu další příznivce. Jedním ze způsobů je občas zkusit uspořádat podobný zápas mediálně známých tváří. Bere to jako vybočení, které v tomhle případě rozhodně má smysl. A potenciál přitáhnout nové diváky.

„Slibujeme si od toho, že se k nám přidá zase další skupina, která se doteď o MMA a Oktagon jako takový nezajímala. A že to bude opět nový projekt, ve kterém se naučíme, jak s lidmi pracovat a dělat věci jinak,“ přibližuje pohled Oktagonu Nicolas Pátek.

„Za mě je to super projekt. Sice reality show, ale mapuje dva lidi, kteří MMA nikdy v životě nedělali, a šli se učit něco nového. Hlavní je, že je to o sportu, můžu ukázat, co ve mně je. Jsem vděčný, že něco takového přišlo,“ váží si příležitosti Nathan.

Nešlo jen o fyzickou přípravu obou fighterů před vstupem do světa MMA. Musí se nachystat i mentálně, zkusit vymyslet plán, jak převálcovat toho druhého. Podepsali smlouvy, čeká je i příjemný finanční bonus. Ale hlavní je ta výzva, zkouška odolnosti. Už pro ně není cesty zpět. A to všechno kvůli pocitu, který kromě spolku vyvolených málokdo zažije. Oni tu šanci dostanou.

Jejich zápas vzbuzuje emoce, pochvalné i kritické reakce. Ale až v sobotu nastane den D, bude jen jejich. Zjistí, jak moc jsou schopní rozdávat a hlavně přijímat tvrdé rány. Projdou peklem.

„Jsem rád, že Oktagon zachytil už naší přípravu. Bude super, když si k tomu pak člověk v klidu sedne a zpětně se na to podívá. Když probíhá natáčení, jste přímo v dění, tolik si to neuvědomujete, je to automatické. Ale s odstupem času, až bude po zápase, si možná řekneme: ‚Wow, co jsem to vlastně dokázal. V jaké formě jsem byl, jaké tréninky jsem prožil,“ vypráví nadšeně Nathan.

Elektrizující atmosféra, adrenalinová show a davy fanoušků v Brně už čekají. „Postavíme se v kleci jako dva plnohodnotní sportovci!“ vzkazují odvážní „trosečníci“.

Oktagon: Kdo přežije?