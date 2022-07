Vypnu tě! vzkázal Vémola soupeři. Zelený Joker rozbučel dav na náplavce

Poprvé na pražské náplavce a hned s velkou parádou. Organizace Oktagon MMA uspořádala veřejné vážení před turnajem s číslovkou 34 na břehu Vltavy a vyplatilo se. Stovky diváků zaplnily plochu před pódiem a jasně daly najevo, komu fandí v hlavním zápase. Když mluvil srbský vyzyvatel Aleksandar Ilič, znělo bučení. To Karlos Vémola se těšil mimořádné podpoře. Krom jeho jména řvali fanoušci: „Česko!“ „To je něco, v co jsem ohromě doufal,“ pochvaloval si.

Slunce pořádně rozpalovalo kamenné kostky Pražské náplavky. Fanoušky Oktagonu to ale neodradilo a včera zaplnili prostor před pódiem, na němž se představovali soupeři jednotlivých duelů turnaje, který odstartuje dnes po 19. hodině na Štvanici. Největší pozornosti se podle očekávání dostalo hlavnímu duelu, tedy titulové bitvě o pás polotěžké váhy mezi Karlosem Vémolou a srbským ranařem Aleksandarem Iličem.

„Myslím si, že můj trash talk byl v pohodě. Nechápu, co tam Vémola vykládal, že jsem zmínil jeho rodinu. To je sra**a, nikdy bych tuhle lajnu nepřekročil, neřekl jsem na jeho rodinu a děti jediné slovo,“ bránil se Srb v rozhovoru pro deník Sport ještě před tím, než nastoupil před publikum. „Všechno ostatní, co jsem řekl, je pravda. Pokaždé takto šikanoval své soupeře on, teď je to poprvé, co se mu to vrací. Vím, že hodně fanoušků Oktagonu ho nemusí, a udělám jim radost.“

Když ale předstoupil před dav, pochopil, že nemá u lidí podporu. Většina diváků bučela a nesouhlasně pískala. Pak se objevil Vémola a diváci volali jeho jméno nebo vykřikovali: „Česko!“ Následně si pohlédli oba bojovníci poprvé do očí a neobešlo se to bez slovní přestřelky.

„Ještě jeden den a sundám tě,“ řekl Terminátor.

„Sundám já tebe,“ odvětil Ilič.

„Všechno, co říkáš, jsou s*ačky,“ zněla reakce.

„Mě nemůžeš šikanovat, to zkoušej na jiný, ale na mě ne,“ bránil se Srb.

„Vypnu tě, nikdo si tě nebude pamatovat. Oktagon je můj domov!“ zakončil krátký rozhovor Vémola a otočil se k divákům. Ilič sešel rozhněvaně z pódia, ale zastavil se, když ho jedna z fanynek požádala, aby se vyfotil s jejím synkem.

„Lidi to vnímají a chápou, že to už bylo přehnaný,“ komentoval Vémola. „Ten soupeř je blázen. Dokonce se snažil tvrdit, že jsem to začal já. Já o něm přitom mluvil zprvu jen v superlativech, protože je to opravdu jeden z nejtěžších soupeřů, které jsem měl. Ale takhle se nechová šampion, nemůžu proto připustit, že by se jím stal.“

A ještě okomentoval zelený přeliv rivala. „Těší mě, že si vybral zelenou barvu, není totiž vítězná. Baba Jaga měl taky zelenou v našem zápase a taky byl za Jokera. Myslím, že dopadne velice podobně,“ dodal. Václava Mikuláška uškrtil už v prvním kole.