Trashtalk jako byznys i taktika. Je těžké určit hranici, překročil ji Ilič?

Trashtalk, neboli slovní přestřelky, patří k bojovým sportům minimálně od dob Muhammada Aliho, který tím mimořádné zviditelnil nejen sám sebe, ale i box. V MMA se ostrým jazykem proslavil nejvíc Conor McGregor. Irský bouřlivák se stal ale také příkladem toho, když se to se slovními výpady přežene. Před duelem s Chabibem Nurmagomedovem se na tiskových konferencích navážel do jeho otce i muslimské víry.

Dagestánec příliš nereagoval. Až teprve v kleci dal průchod svému naštvání, a to i ve chvíli, kdy byl zápas ukončen. Chtěl dát soupeři ještě za vyučenou. „Je to jen byznys,“ uklidňoval ho tehdy poražený McGregor. Marně.

A teď domácí scéna. Právě Ilič přinesl do českého prostředí styl, na který nejsme zvyklí. „Toto s trashtalkem nemá nic společného. Je to ubohost. Nechutné. Pokud chtěl Ilič šokovat, určitě se mu to podařilo. Nicméně kdo by chtěl sledovat taková videa? Nemohu vlastně uvěřit, že se o tomhle bavíme,“ říká například trenér Daniel Barták s odkazem na video, na němž měl být údajně Vémola v intimní situaci. Terminátor tvrdí, že se jednalo o deepfake, tedy vytvořené video.

„Lidi to chvilku bavit bude, ale když to bude někdo dělat pořád, bavit to přestane. Co potom, začneme po sobě střílet, aby to lidi zaujalo? To je přeci špatně,“ přidává se Tomáš Peleška, bojovník a policista v jedné osobě. „Proti popichování nic nemám. Ale ne každý to umí. A třeba Jirka Procházka dokazuje, že to jde i bez toho.“

Vémola před zápasem: Joker si pás nezaslouží, ukončím ho do třetího kola

To šampion Oktagonu David Kozma vše vidí jinak. „Za mě trashtalk nemá mít hranice. Kdyby měl, tak to nevypadá opravdově,“ tvrdí. Přitom sám se slovním výpadům vyhýbá. „Takhle bude mít Karlos větší motivaci ho zmlátit, a to taky udělá.“

I Pavol Neruda, slovenský promotér Oktagonu, si myslí, že Ilič nepřekročil nezdravou mez. I když si Vémola stěžuje, že intimní video mohly vidět i jeho děti. „Myslím, že do rodiny se úplně nenavážel, alespoň co vím. Rozumím tomu, že se to Karlose dotýká. To je podstata trashtalku, dostat se druhému do hlavy. Což se asi podařilo.“

Pro mnoho bojovníků se trashtalk stal součástí taktiky, vlastně samotného boje. „Skvěle to uchopil Conor McGregor, který se díky tomu stal celosvětovou sportovní superstar,“ myslí si šampion Patrik Kincl. „Byl ostrý, vtipný a využíval ho nejen jako psychický tlak. Bohužel to netrvalo dlouho a sklouzlo to k primitivním útokům na rodinu a osobní život. Tam by podle mého měla být hranice, za kterou zápasník nepůjde.“

Podobně na slovní přestřelky nahlíží i slovenský MMA velikán Attila Végh. „Mě to moc nezajímá, ale každý jsme jiný. Je to jejich duel. Uvidí se pak v souboji. Každý si může říkat, co chce, ale až zápas ukáže. Tam musí být člověk frajer,“ dodává vítěz zápasu století.