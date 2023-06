Ničitel Paradeiser: Soupeř mě nas*al! Blíží se střet s nejobávanějším

Slovák Ronald Paradaiser poté, co otevřel hlavní kartu vítězstvím na body nad Furtadem • Oktagon MMA

Doslova zbitý Andrew Fisher poté, co narazil na slovenského bijce Ronalda Paradeisera • Oktagon MMA

Vyspělý výkon hodný špičkových zápasníků. Přesně tak se dá definovat představení Ronalda Paradeisera proti Andrew Fisherovi. Od prvního úderu rodák z Gbel rozjel svou hru, ve které nebylo pro osmatřicetiletého Brita místo. Vousatý veterán s 31 profesionálními zápasy jakoby se vrátil do školky. A nepomohl si ani nenápadným gestem těsně před bitvou.

„Před zápasem mrkal na Keitu, což mě nas*alo,“ směje se Paradeiser. „Měl jsem tu správnou motivaci a jsem rád, že jsem se o nějaký krůček posunul k titulu a celkově lepšímu rankingu (pořadí v žebříčku). Byl jsem soustředěný, cítím se ve skvělé formě. Soupeř byl skutečný válečník, pochytal tvrdé údery a byl nahulený od první rány.“

V 26 letech by Paradeiserovi klidně mohla patřit nálepka rostoucí naděje. Jenže on už navzdory nízkému věku stihl v kleci 25 střetů a potkal největší výzvy, jaké Oktagon nabízí. Právě Losene Keita je jediným z posledních sedmi soků, který na něj dokázal najít recept. Bijec původem z Guineje ve vzájemné tahanici v únoru loňského roku ovládnul po pěti kolech bodové lístky, poprvé dosáhnul na titul.

Jakmile šampion lehké divize následně hned v úvodním kole šokoval i renomovaného veterána Ivana Buchingera, rozhodl se pro přestup do pérové váhy, aby se mohl stát dvojitým králem. To částečně zastavilo Paradeiserův progres. Slovenský bojovník se lepšil každým zápasem a upevnil si první místo v žebříčku. Odveta s Keitou nicméně nebyla reálná.

„Celé to stálo na Keitovi, že šel níž, jinak by musel obhajovat. Když jsme se potkali, říkal mi, jestli si opravdu myslím, že se mě bojí. To ne, jen si myslím, že se zápasu se mnou vyhýbal,“ přemítá Paradeiser.

Keita dosáhl svého, když bez chybičky rozebral českou naději Jakuba Tichotu. Do Belgie, kam se v dětství přestěhoval, si tak odvezl i druhý pás Oktagonu. Jenže namísto návratu do lehké váhy nyní vyhlíží Mateho Sanikidzeho a obhajobu v pérové divizi.

Paradeiser se mezitím hodlá soustředit na nahánění opasku, ať bude jeho soupeřem kdokoliv. „Můj vysněný krok je titulový zápas. Nechci ani říkat, že přímo Keita, protože může se mu stát cokoliv. Nefixuju se na to, s kým mám jít,“ přiznává jasně.

Keita mu přesto dál leží v hlavě. „Momentálně jsem v sedmdesátce asi jediný, kdo ho dokáže porazit. Umí mluvit, já tolik ne, budu se držet činů. Mám čtyři výhry v řadě a on bude ta pátá.“

Na posledním turnaji byl Paradeiser posledním z celé karty, kdo dokázal splnit váhový limit. Potřeboval na to dokonce tři pokusy. Potíže ovšem přičítá onemocnění v klíčové fázi shazování. Hubnutí do titulové váhy, jejíž hodnota je ještě o půl kilogramu nižší, se neobává.

„Onemocněl jsem tři týdny před zápasem. Ve chvíli, kdy mám nejvíc hubnout z tuku, jsem byl doma a ležel. Měl jsem blízko k antibiotikům, ale snažil jsem se vyléčit čajíčkama a bylinkami. V tu dobu jsem držel dietu, ale hmotnost mi neklesala, jak bych si představoval,“ osvětluje své problémy.

Comeback do klece Paradeiser očekává nejdříve na listopadové akci v Manchesteru. Titulový zápas před domácími fanoušky v Bratislavě nezvažuje, chce doléčit únavová zranění a odpočinout si před očekávaným narozením potomka. „Zůstávám v tréninkovém procesu, trochu zpomalím, dám si zdraví do pořádku,“ vyhlíží nejbližší plány.