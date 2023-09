Jak Langer bude čelit výzvě proti Vémolovi: Karlos není jen sportovec

Karlos Vémola bezprostředně poté, co dorazil na pražskou Štvanici • Oktagon MMA

Střet s „Terminátorem“ na domácí půdě. To už 7. října čeká slovenského titána Pavla Langera, který se pokusí sjednotit tituly polotěžké váhy a stát se v Bratislavě nezpochybnitelným šampionem Oktagonu. Aby to dokázal, musí navázat na dva poslední duely, v nichž všechny šokoval jako kat favoritů Rafaela Xaviera a Alexandera Poppecka. Česká ikona Karlos Vémola však představuje výzvu, proti níž obstál jen Attila Végh a Patrik Kincl.

Ještě před rokem by zápas, který bude vévodit turnaji Oktagon 47, očekával jen málokdo. Pavol Langer nikdy příliš neváhal, když přišlo na velkou výzvu. Po letech, kdy střídal prohry s výhrami, započal úspěšnou sérii, která ho posunula na vrchol polotěžké divize.

Nyní má šanci přidat už třetí senzaci v řadě a uzmout trůn. Ten bude v Bratislavě hájit Karlos Vémola, pro kterého se jedná možná o poslední souboj před rozlučkovou odvetou s Attilou Véghem.

Langer během posledních osmi měsíců nakopl kariéru do vysokých otáček. Porazil dva favorizované bijce a vystřelil o padesát míst do první světové stovky polotěžké divize.

Nyní však přijde opravdová zkouška. Nejde jen o Vémolovy schopnosti v kleci. „Karlos není pouze sportovec. Už patří i mezi celebrity a to přináší velkou pozornost. Na zájem médií a fanoušků jsem se snažil připravit,“ vypraví dvaatřicetiletý Slovák. „Není to ale tak časté, jak by se dalo očekávat. Většinou jsou navíc fanoušci příjemní a vyjadřují mi podporu.“

Langer také těží ze zkušenosti ostře sledovaného zápasu, který svedl s Alexandrem Poppeckem v červnu.Právě tehdy vybojoval dočasný pás, jenž mu zajistil duel s „Terminátorem“. Na soudný den v Bratislavě ho však lépe připravil jiný zápas.

Před rokem Langer nastartoval vítěznou vlnu triumfem nad elitním zemařem Mrazem Avdoyanem, který dříve vyhrál evropský šampionát v grapplingu ADCC. Úspěchem v jednom z nejtěžších turnajů světa bojových sportů se mohou pyšnit pouze ti nejlepší z nejlepších. Stejný triumf slavili například hvězdy UFC jako Mateusz Gamrot a Alistair Overeem.

Bratislava? Lepší by bylo zápasit v Německu

Vítězství nad Avdoyanem je pro Langera o to sladší, že přišlo právě po zuřivém boji na zemi, kde je Němec nejsilnější. „Výhru nad ním nikdo nepřipomíná a málokdo dostatečně oceňuje, jak kvalitní bojovník Mraz je. Všichni mluví o Poppeckovi a Xavierovi, ale tento chlap vyhrál evropské mistrovství ADCC a letos skončil druhý. To jsou přeci obrovské úspěchy,“ myslí si slovenský bijec. „Byl to však důležitý test, který mi ukázal chyby v grapplingu (boji na zemi), na nichž jsem dost zapracoval,“ dodává Langer.

Vémola si také odbyl generálku před střetem se slovenským rivalem a to na jeho oblíbeném štvanickém turnaji. Právě tam v létě minulého roku získal titul v polotěžké váze proti Alexandru Iličovi, kterého ukončil hned v prvním kole. Nyní však finiš nedoručil a zvítězil až na bodech. To vyvolalo vlnu překvapení, místy i kritiky, protože Argentinec Lucas Alsina na první pohled nepředstavoval těžkou překážku.

Langer se však ke kritikům nepřidává. „Záleží pouze na výsledku a ne na tom, zda přišlo ukončení, jak dlouho zápas trval nebo jestli šlo o hezkou podívanou. Karlos dominantně získal všechna tři kola. I když byl přetočen, rozdával údery a vyvíjel aktivitu. Navíc se ani jednou nedostal do vážného ohrožení,“ soudí dočasný šampion.

Ten se pokusí urvat životní vítězství na domácí půdě. To však jako výhodu nevidí. Dle jeho slov mu více vyhovoval boj v Německu, kde nebyl pod velkým tlakem publika. „Mohl jsem se soustředit čistě na boj. Souboj doma si užijí hlavně moji fanoušci a kamarádi. Psal mi nespočet lidí, že se chystá do Bratislavy,“ vypráví Langer.

Fanoušci v aréně Ondreja Nepelu už v minulosti strhli bojovníky do šílených bitev. Do historie Oktagonu se tak zapsalo například krvavé klání Ivana Buchingera s Vojtem Barboríkem. „V zápase fandění vnímám minimálně. Stoprocentně se koncentruji na dění v kleci. Nyní to však může být jiné. Nedokážu dopředu odhadnout, jak na mě dopadne atmosféra při nástupu do klece,“ přiznává současná jednička Slovenska v polotěžké váze.

Před turnajem Oktagon 47 se nabízí hned několik otázek. Dokáže Langer ubránit Vémolovy takedowny a obrátí souboj v přestřelku v postoji, kde by měl mít navrch? To zůstává záhadou, protože v posledních dvou duelech to byl právě Slovák, kdo inicioval přesun boje na zem. Zkusí překvapit českou legendu a pokusí se ho dostat na lopatky? A nakonec nesmí být přehlédnut otazník visící nad tím, jak zapůsobí atmosféra na oba borce?