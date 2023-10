Kavkazská invaze do Oktagonu: Gruzie přichází, jdeme si pro vaše tituly!

Amiran Gogoladze v Bratislavě pálí do Lukasze Siwiece • Oktagon MMA

Bojovníci z Kavkazu znovu udeřili. Amiran Gogoladze s týmovým parťákem Beno Adamiou převzali bratislavskou show ve velkém stylu. Oba porazili obávané šampiony a ohlásili útok na tituly Oktagonu. Gogoladze chce dokázat, že patří na vrchol evropské velterové váhy, zatímco Adamia plánuje převzít nově založenou muší divizi. Vládnout chtějí po boku Maté Sanikidzeho, který pás drží už od minulého roku.

Gruzínský „Sniper“ Gogoladze měl být jedním z favoritů prestižní pyramidy Oktagonu. O možnost porovnat se s patnácti nejlepšími však přišel kvůli problémům se shazováním. „Jsem zklamaný, že jsem nakonec nebojoval v Gamechangeru, protože si jsem na sto procent jistý, že bych ho vyhrál,“ rozpovídal se trpce po sobotním vítězství nad Lukaszem Siwiecem.

„Chtěl bych bojovat s vítězem pyramidy. Jsem si jistý, že mé schopnosti stačí na oba finalisty,“ poslal pětadvacetiletý bijec sebevědomý vzkaz Bojanu Veličkovičovi a Andreasi Michailidisovi, kteří se o trofej pobijí na konci prosince v O2 areně.

Testem, zda stačí na elitu divize, prošel a nad Polákem triumfoval. Ten je držitelem skalpu největšího favorita Gamechangeru Johna Hathawaye. Daleko nebyl ani od senzace nad Davidem Kozmou. Gogoladze však Siwiece jednoznačně přestřílel a nenechal se zastrašit ani jeho nebezpečnými zbraněmi v boji na zemi. „Nezáleží na tom, proti komu stojím. Každý soupeř mě posouvá dál. Lukasz byl bezesporu jedním z nejlepších zápasníků, se kterými jsem se střetl. Věřím, že jsem ukázal světu, že se dokážu měřit se skutečnou špičkou,“ vyjádřil se Gruzínec.

V boji musel překonat více než brutální sílu a tlak soupeře. V přestřelce byl hned dvakrát těžce faulován. Nejdříve drtivým kopem do rozkroku, poté kopem při pohybu na zemi. „Když jsem vstoupil do klece, byl jsem si naprosto jistý, že jsem lepší. Když máte takto silnou víru v sebe a své schopnosti, nezastaví vás ani ty nejhorší fauly. I když to neskutečně bolelo, věděl jsem, že musím pokračovat,“ potvrdil Gogoladze neochvějné bojové odhodlání.

Další zářez na gruzínskou pažbu přidal debutant Adamia. Ten se v Oktagonu uvedl vítězstvím ve velice atraktivním duelu s bývalým šampionem Gustavo Lopezem. Do klece však vstupoval jako největší outsider turnaje, a to kvůli nepříliš pohledné bilanci devíti výher a osmi proher. „Už když mi Lopeze nabídli, věděl jsem, že zvítězím. Všichni mě podceňovali kvůli mnoha prohrám, které jsem utrpěl mezi profesionály. Já je však beru jako cenné lekce. Buď vítězím, nebo se poučím,“ vyjádřil se po triumfu k porážkám, které nasbíral zejména ve vyšších váhových kategoriích.

Nyní však míří níž. „V bantamové váze se cítím skvěle. Silně i dynamicky. Vím ale, že každý můj protivník má oproti mně tři až čtyři kila navíc, což už jde v zápase poznat. Shazování mi navíc nedělá problémy, takže muší váha bude ideální pro mou budoucnost,“ nastínil Adamia nadcházející plány. „Věřím, že mě dělí pouze jedno vítězství od titulové šance. Muší divize potřebuje vyzyvatele a já jsem připraven.“

Adamia by se také rád vyhnul souboji s blízkým přítelem, který do bantamové váhy vstupuje. „Maté Sanikindze mi vždy stojí v rohu, posouvá mě každý den v tělocvičně. Jsem kmotrem jeho syna. Je mi rodinou a té se já nikdy nepostavím,“ vysvětlil sedmadvacetiletý bijec vztahy se šampionem Oktagonu.

Gruzínská invaze podle mladých bojovníků teprve začíná. „Viděli jste dva budoucí šampiony Oktagonu. Společně s Maté Sanikidzem, který už pás získal, budeme kralovat této organizaci,“ představil vizi Gogoladze. „Gruzie přichází. Jdeme si pro vaše tituly,“ přidal se pohotově Adamia.

Amiran Gogoladze (25)

Výška: 185 cm

Kategorie: velterová (-77,1 kg)

Bilance: 16 výher/3 prohry

Ukončení: 8 KO/3 submise

Bilance v Oktagonu: 2 výhry/0 proher

Beno Adamia (27)