Letitá rivalita se rozsekne: Vémola, nebo Krištofič? Trefím KO, věří „Pirát“

Den zúčtování. Šest let trvající rivalita mezi Karlosem Vémolou a Samuelem Krištofičem se rozsekne už dnes v pražské O2 areně na turnaji Oktagon 51. Bojovníci přistoupili na domluvenou váhu osmaosmdesáti kilo. Během včerejška se očima střetli hned dvakrát. Jednou po ranním oficiálním vážení, podruhé na tom ceremoniálním. Terminátor nejdříve odešel ze setkání tváří v tvář, načež hrozil trápením a ukončením v prvním kole.

Jeden den, dva velmi odlišné pohledy do očí. Na ranním vážení Vémola přiznal, že pro něj bylo extra shazování do domluveného limitu obtížné a střetnutí s rivalem si tak odbyl nezvykle rychle. „Řekl jsem to i jemu – přišel mi nejistý. Jestli v něm opravdu nejistota vězí, zjistím ale až v kleci,“ shrnul Krištofič dojmy ze setkání s oponentem. „Energie mezi nimi byla opravdu neskutečná, přestože to trvalo jen zlomek sekundy. Jako bych stál mezi dvěma býky,“ popsal Pavol Neruda, který byl pomyslnou zdí mezi oběma bijci.

Anketa Kdo vyhraje souboj Vémola vs. Krištofič na Oktagonu 51? Vémola Krištofič

Před fanoušky už ale Terminátor nastoupil v plné síle. Dá se očekávat, že od ranního splnění váhy nabral nazpět kolem deseti kilo. V pohledu tváří v tvář se nyní zdržel déle a došlo i na slova. „Samuel (Krištofič) se Karlose zeptal: Jsi připravený? Ten odpověděl, že se narodil připravený. Pak Pirát přihodil: Bude válka. Myslím, že si testoval, jak bude reagovat, a bylo vidět, že to Karlosovi nebylo příjemné. Na druhou stranu jsem v jeho očích viděl otcovské pokárání: Tak chlapče, zítra uvidíš,“ vyprávěl Neruda po ceremonii.

Vémola ještě nestanul v kleci a už má domluvený další duel, a to s Krištofičovým trenérem Attilou Véghem. Dominantní výhrou v dnešním zápase se chce slovenské legendě dostat pod kůži. Pirát však pevně věří, že plán české hvězdy překazí. „Cítím, že trefím KO hned v prvním kole,“ předpověděl Krištofič. Terminátor také avizuje ukončení v úvodním dějství. „Nejdříve ho potrápím, zmlátím a až pak uškrtím,“ slibuje.

Slovenský bojovník celý kemp zaměřil na pověstný Vémolův styl. „Příprava byla odlišná. Tréninky zaměřené na wrestling jsou náročnější než ty boxerské, ale nevnímal jsem to jako trápení. Začalo mě to i bavit, všechny ty techniky…Myslím, že jsem se dost posunul,“ vyprávěl Krištofič, který září hlavně v přestřelkách v postoji a právě s obranou proti strhům na zem měl dříve problémy. V zápasnických výměnách ho potrápili například šampioni David Kozma a Patrik Kincl.

Pirátovi hrozí třetí prohra v řadě, zatímco Vémola si může výrazně poničit sebevědomí před odvetou s Véghem. „Oba si opravdu věří. Pro jednoho z nich bude souboj velkým rozčarováním a zklamáním,“ myslí si Neruda. „Možná rozhodne moment, kdy se proti sobě postaví přímo v kleci. Mnozí Karlosovi dřívější soupeři přiznali, že v tu chvíli se všechno změní a rázem zapomenete na všechno, co jste si připravili.“

Český bijec opět nastoupí v roli obrovského favorita. Neruda však vidí souboj mnohem vyrovnaněji a připouští možný triumf Krištofiče přes technický knockout. „Pirát bude velmi nebezpečný a má zcela regulérní šance na vítězství. Karlos je ve složitém období – předešlé zápasy byly nahoru dolů, pak rychlé KO proti Langerovi…“ soudí promotér. „Kdybych si ale musel vsadit, tak na škrcení ve prospěch Karlose,“ přiznává nakonec.