Pirát senzačně ukončil Vémolu: Sladké! Radovali jsme se s Attilou

Překvapení, šok, senzace. Pro svět bojových sportů možná ano. Jenže Samuel „Pirát“ Krištofič věřil, že Karlose Vémolu porazí. A to také dokázal - brutálním způsobem! Jeho tvrdá kombinace zakončená pravým hákem v prvním kole sledovaného zápasu dopadla přesně. Terminátor se svalil k zemi, bezvládně ležel několik desítek sekund. „Je to obrovské vítězství, velmi cenné,“ neskrýval Slovák radost.

Jak chutná taková výhra?

„Sladce. Každé vítězství je sladké a tím, že Karlos je legenda MMA scény v Česko-Slovensku, chutná to o to víc.“

Vy jste tipoval knockaut v prvním kole, pak jste ho i doručil. Čím to?

„S týmem jsme si udělali dost podrobnou analýzu. Připravovali jsme se na to deset týdnů. Když něco děláš s přesvědčením, nemůžeš pochybovat, že to nevyjde. Někdy to tak život zařídí, že do toho dáš všechno a nakonec to je jinak. Ale musíš tam jít s důvěrou a přesvědčením, že máš natrénované a vyjde to.“

Cítíte dojetí, radost?

„Převládá zadostiučinění, že jsem to po dvou prohrách nevzdal, i když jsem měl chuť. Po Bryczkovi jsem byl velmi demotivovaný, měl jsem prvních pár dní až deprese. Teď samozřejmě cítím štěstí. Trošku mě mrzí, že neuspěl Vlastík (Čepo) v titulovém zápase, ale věřím, že ještě přijdou další a bude úspěšnější. Ale jinak se velmi raduji.“

Dělal jste něco jinak před zápasem s Vémolou?

„Byl jsem výrazně klidnější, ani nevím proč. Strašně jsem si důvěřoval. Ale neumím říct, čím to bylo. Běhal jsem i na WC, člověk má takové míchání v žaludku, ale převažovalo to, že to dělám proto, že to miluji. Neměl jsem důvod říkat si, že to nevyjde. Dřel jsem, makal jsem. A věděl jsem, že jestli to budu dělat jako na sparinzích, budu úspěšný.“

Co vám říkal Attila Végh?

„Gratuloval mi a radoval se se mnou. Po prohře jsem teď vyhrál s těžkým soupeřem, dřív to taky ukázal Attilka. Možná se to povede i Karlosovi... Určitě by se zápas Vémola vs. Végh organizaci promoval líp, kdyby Karlos zvítězil. Ale já jsem rád bad boy. Ztížil jsem jim to.“

Je to největší výhra v kariéře?

„Tím, že je Karlos legenda, jaká je, určitě je to obrovské vítězství. Velmi cenné. Jsem dost velký abstinent, vůbec nepiju, protože jsem měl taťku, který pil hodně. Ale tentokrát jsem nakloněný tomu, že se nechám přesvědčit a nějakou tu coronku nebo pivečko si zajdu do města dát.“

Jak to, že se vám Karlos nedostal do hlavy?

„Nevím, asi je v ní něco špatně.“ (úsměv)

A jakou zprávu jste tímto vítězstvím předal Véghovi?

„Spíš on se mnou mluvil, radovali jsme se. Tím knockautem jsem neodevzdal nic. Je to velký šampion Bellatoru, můj mentor, v mnoha věcech ho obdivuji. Inspiroval mě. Je velmi pokorný člověk, který má respekt k zápasníkům. Není na místě disrespekt vůči Karlosovi, právě naopak. Je to legenda, vybudoval to tu, jedna z největších tváří MMA.“

Trefil vás Vémola při první přestřelce vážněji?

„To ne. Asi tam něco padlo, podívám se na to. Máchal tam, možná jsem něco dostal do ramena nebo do hlavičky, ale něco snesu, i když s Robertem (Bryczkem) to tak nevypadalo. Jsem nebezpečný v přestřelkách, takže si to sedlo.“

Překvapilo vás, že s vámi chtěl Vémola boxovat?

„Nechtěl, já jsem ho do té pozice postavil tím, že jsem neustupoval. Spíš jsem bagroval, zůstával jsem před ním. Kdybych utíkal, ponoří se a dostane mě na zem. Musel se dostat do mlýnku.“

Přiblížil jste ho k rozhodnutí ukončit kariéru?

„Prohra nikdy není motivační ani povzbuduzující pro kariéru. Měl ty myšlenky, možná mu je to jen umocní. Bude na něm, když si dá klid a sedne si se ženou, jak se doma společně rozhodnou.“