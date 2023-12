Náboj Odvety století: Vémola po KO jako větší hrozba? Végh ho nesmí podcenit

Šokující KO zamíchalo kartami nejsledovanějšího duelu domácí scény. Karlos Vémola padl ve vyhroceném střetu se Samuelem Krištofičem a ztratil tak pozici favorita v Odvetě století s Attilou Véghem. Terminátora čeká šest měsíců, během nichž se musí připravit na derniéru a vykoupení z bolestných proher letošního roku, zatímco slovenská legenda nesmí propadnout podcenění rivala.

Drtivá prohra očekávanému střetu legend nezabraní, spíše je ještě více zdramatizuje. „Tohle déjà vu udělalo odvetu století možná ještě zajímavější,“myslí si Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu. „Když jsme pořádali Zápas století, Attila také nastupoval po knockoutu v prvním kole. Všichni ho odepisovali, říkali, že už to v sobě nemá a je starý. Víme, jak to tehdy dopadlo,“ připomíná promotér.

Prohra jednoho z aktérů očekávaného vyvrcholení turnaje v Edenu fanoušky neodradila. Během první části sobotní akce Oktagon 51 organizace spustila registrace na prodej lístků. Jeden registrovaný může koupit až osm míst. „Před nástupem Karlose do klece jsme měli šest a půl tisíce registrací. Po tom neuvěřitelném KO se počet vyšplhal na patnáct tisíc a věřím, že to ještě hodně poroste,“ pochvaluje si Novotný.

Článek pokračuje pod infografikou.

Přímo u klece seděl Végh po boku promotérů. „Když Pirát ubránil první dva takedowny, Attila řekl, že už je hotovo. Po tom KO jsem v něm viděl velký mix emocí. Nejdříve se radoval za Piráta, pak se posadil šokovaný, když mu došlo, že s ním nakonec Karlos půjde po takovém vypínáku,“ vypráví Pavol Neruda, spolumajitel organizace. „Hned poté řekl: Musím si teď dát sakra pozor, abych Karlose nepodcenil. Musím zůstat opravdu soustředěný, protože jeho prohra pro mě může být tou nejnebezpečnější věcí. On je opravdu tvrdý a velice nebezpečný oponent.“

Prohra může z Vémoly udělat mnohem větší hrozbu než doposud. Spadl z něj tlak favorita a může v sobě zbylé měsíce živit zcela nový pohon. Podobným obdobím prošel před jejich prvním zápasem i Végh a dostalo jej do možná nejlepší formy kariéry. „Jsem zvědavý, jaký narativ Karlos vnese do Odvety století. Potřebuje se nahecovat, vysvětlit tuto prohru sobě i fanouškům a najít oheň, který ho povede do kariérního finále,“ myslí si promotér. „Sám jsem zvědavý, jak se s tím popasuje, ale věřím, že bude prohru s Pirátem snášet lépe než tu s Attilou.“

Cesta k Edenu se výrazně změní pro oba bojovníky. Végh v sobě musí udržet hlad po skalpu šampiona, který padl právě s jeho svěřencem. Vémolu čeká možná nejtvrdší příprava na finální představení, během níž ho čekají nejen fyzické i psychické výzvy.