Clash a Oktagon poprvé proti sobě. Šéfové o kolizi i vztahu: Škoda pro oba

Mezi bojovými značkami v Česku přitahují největší pozornost. Organizace Clash of the Stars a Oktagon v sobotu premiérově uspořádají své turnaje ve stejný den. První z nich v Praze, ta druhá v anglickém Newcastlu. Problém však představuje prodej živého vysílání pay-per-view. I když se cílová skupina diváků rozhodně nekryje ze sta procent, jistá shoda panuje. „Clash jde do termínové kolize s námi. Může se to stát, že o tom nevěděli, ale my jsme turnaj ohlásili dřív,“ řekl pro iSport.cz Ondřej Novotný. K situaci se vyjádřil i šéf Clashe Tomáš Linh Le Sy.

Ke spokojenosti mají oba daleko. Majitelé a zároveň promotéři organizací Oktagon a Clash of the Stars nejsou ze souběhu svých akcí nadšení. Tuší, že někteří tuzemští fanoušci budou řešit dilema, komu v sobotu dají přednost při koupi přímého přenosu. A to se ani jedné společnosti nelíbí.

Kde nastala chyba? Podle Novotného v nulové komunikaci ze strany Clashe. Má za to, že Oktagon svůj turnaj oznámil dřív, a střetu tak šlo jednoznačně předejít.

„Stačí se zeptat, s Tomášem normálně komunikuji. Necítím vůbec žádnou zášť. A jestli se bojíme? Určitě nám to něco vezme, asi i jim, je to trochu škoda pro oba,“ mrzí Novotného.

Le Sy se hájí tím, že Clash o akci Oktagonu předem nevěděl, navíc se 27. lednem pracoval jako s jediným možným datem. „Nepomáhá to nikomu, nebyl to záměr, ale nebyla jiná varianta. Když jsme uzavírali nájemní smlouvy s halou a smlouvy s produkcí, měli jsme jen jeden návrh termínu, takže jsme ani neměli na výběr,“ poskytl svůj pohled dílčí vlastník organizace s bizarními zápasy.

Kolizi přesto nepovažuje za vážný problém. Domnívá se, že nadcházející turnaj Oktagonu zasáhne zejména britský trh. V hlavním předzápase nicméně nastoupí česká hvězda Matěj Peňáz, který měl nepochybně přitáhnout k obrazovkám své krajany. Na kartě nechybí ani ostravský miláček Jan Široký nebo slovenský talent Roman Paulus.

Z hlediska česko-slovenského zájmu tak může Oktagonu akce Clashe ublížit. „V tuhle chvíli ten souboj vyhrají, budou mít lepší čísla než my, ale pro nás to na té cestě není to nejdůležitější,“ uvedl Novotný. „Ke Clashi se vlastně nechci vyjadřovat. Vždycky, když něco řeknu, tak se vzedme strašlivá vlna, co jsem si to dovolil za názor.“

Oktagon momentálně cílí na expanzi do Anglie a do Německa. Počet domácích galavečerů patrně omezí, aby na nich dokázal soustředit největší možnou kvalitu. Svým základem v profesionálním sportu s „extrémním“ Clashem zdánlivě nesoupeří. Přesto je zjevné, že shoda termínů není žádoucí.

Organizace mají unikátní vztah i proto, že Le Sy je v zásadě bývalým podřízeným Novotného. V průběhu své kariéry profesionálního MMA zápasníka zápolil právě v Oktagonu, což vnímal jako velmi prestižní záležitost. Posléze však přesedlal na dráhu podnikatele, do Česka s polskou podporou v zádech přitáhl souboje influencerů a dalších známých tváří showbyznysového světa.

„Vycházíme dobře,“ popisuje Le Sy současný vztah s Novotným. „Datum je teď společné, ale naštěstí se u nich jedná o zahraniční galavečer. O to menší kolize i ztráty. Tendence dělat si naschvály nejsou, z naší strany určitě ne. Věřím, že ani ze strany Oktagonu. Doufáme, že vztahy zůstanou korektní a dobré.“

Premiérová akce žluto-černé značky na anglické půdě v Manchesteru skončila z hlediska příjmů na nule. Ani Utilita Arena v Newcastlu zatím zdaleka není vyprodaná. Naopak Clash desetitisícovou kapacitu Sportovní haly Fortuna v pražských Holešovicích bez problému zaplnil.