Paradeiser v pyramidě přežil, i když skoro netrénoval. Chce „vsadit“ pás

Sobotní večer milionové pyramidy v rámci Oktagon 54 byl pro české bojovníky krutý. Bývalý špičkový thaiboxer Matouš Kohout se do zápasu vůbec nedostal. V úvodních chvílích duelu ho polský soupeř zasypal údery, načež ho uškrtil v dominantní pozici na zemi.

Osmifinále nezvládl ani Vlado Lengál, podlehl favorizovanému Danielu Torresovi. Posledním v podstatě také domácím bojovníkem v elitní pyramidě tak zůstává šampion Ronald Paradeiser. „Určitě to vnímám jako velkou zodpovědnost. Chci, aby se slovenská vlajka dostala, co nejdále a já tak mohl dál reprezentovat rodnou zemi,“ vyjádřil se šestadvacetiletý bijec.

V pyramidě nyní stojí na opačné straně než jeho dva přemožitelé Mateusz Legierski a Loséne Keita, kteří drželi pás šampiona lehké váhy před ním. Paradeiser se rozhodl cestu na vrchol vyřazovacího turnaje ještě více zdramatizovat, když dá všanc svou nejcennější kariérní trofej. „Chtěl bych, aby se pás dostal do hry, pokud se do finále dostanu. Bylo by to krásné spojení,“ navrhuje Slovák grandfinále.

O sebevědomý plán i čest šampiona ale mohl přijít už v prvním kole. Přestože v boji tahal za delší konec, jeden ze tří sudích vyhodnotil výsledek ve prospěch Korkmaze. „Byl jsem překvapený, protože jsem se v průběhu zápasu necítil v ohrožení. Samozřejmě že to mohlo vypadat jinak. Cítil jsem ale, že jsem vyvíjel tlak a určoval, kdy se půjde do přestřelek. Sporný verdikt jsem tedy vůbec nečekal,“ reagoval Paradeiser.

Do turnaje šestnácti nejlepších „Rony“ sice vstupoval po sérii dominantních výher, ještě před nástupem však sváděl boj s vlastním tělem. V přípravě ho hned dvakrát skolil covid a na jeden z nejdůležitějších duelů kariéry tak plně trénoval pouze tři týdny.

„Nechtěl jsem před zápasem prohlašovat, že nemám formu, protože jsem pět týdnů ležel v posteli. Příčilo se mi to nějak posouvat nebo měnit. Nechtěl jsem se vyhýbat boji. Věděl jsem, že to zvládnu a urvu vítězství srdcem,“ vyprávěl Slovák. „Bylo to těžké, zatnul jsem zuby, nasadil jsem klapky a šel jsem dopředu. Nešlo mi moc měřit vzdálenost, a tak jsem zkrátka tlačil,“ dodal.