Psychicky se zlomil, teď chce reparát. Pukač v odvetě proti Jungwirthovi

Večer provázený velkými návraty. Comeback po vážném zranění ohlásil německý Kelt Christian Jungwirth. Před domácími fanoušky se mu ve Stuttgartu postaví Robert Pukač, který bude chtít potvrdit konkurenceschopnost v nejlepší divizi Oktagonu. Slovák se v sobotu také pokusí ukázat progres od prvního vzájemného zápasu, z něhož odstoupil po druhém kole plný frustrace.

Pukačovu výzvu německé hvězdy čekal jen málokdo. První společnou kapitolu totiž jasně ovládl Jungwirth, když brutálním tlakem ve druhé pětiminutovce zápasu donutil Slováka k odstoupení. „Když jsem se dozvěděl, že mě Robo Pukač vyzval k odvetě, byl jsem překvapený. Myslím, že má kvůli našemu duelu problém sám se sebou a teď si to chce vyžehlit. Ale to je na špatné adrese,“ hlásí Němec.

„Ve druhém kole jsem si všiml, že už na tom není psychicky dobře. Čekal jsem, že se vrátí do třetího kola. Něco podobného jsem nikdy nezažil,“ popisuje Jungwirth zážitky z prvního souboje s Pukačem.

Slovenský bijec do klece vstupoval po rozepřích s trenéry a dlouhodobou nespojeností s týmem OFA. Zápasem napětí vyvrcholilo. „Najednou jsem si uvědomil, že jsem v bezvýchodné situaci. Měl jsem pocit, že celý svět je proti mně. Opouštěla mě chuť k boji, nevěděl jsem, za koho a proč bojuju,“ vypráví Pukač. „Skončilo druhé kolo a vše na mě dolehlo. Řekl jsem si: Už tu nechci být ani sekundu, musím od základu změnit celý svůj život.“

Po zápase přišel avizovaný zlom. „Odešel jsem z největšího týmu na Slovensku a nezbývalo, než se opřít sám o sebe,“ vzpomíná někdejší jednička slovenské velterové váhy. „Našel jsem si s Ferom (Fodor, sparing partner) malý útulný gym, kde jsem si postavil přípravu podle sebe.“ Krátce po zásadním kariérním kroku vybojoval Pukač významné vítězství. „Došlo mi, že nejsem na odpis. Uvědomil jsem si, že je to o mně, ne o místě a týmu.“

Zatímco se Pukač propadl žebříčkem, Jungwirth zamířil do Tipsport Gamechangeru, kde ve čtvrtfinále podlehl Bojanu Veličkovičovi (celkovému vítězi pyramidy). Skutečnou hořkost porážky však poznal až v dalším zápase s Johnem Palaiologosem, z něhož odcházel se zpřetrhanými vazy v loktu. Operovali mě v pátek a už v pondělí jsem si zaběhnul dvanáct kilometrů.“ Po šesti týdnech mu sundali sádru a on se tak hned pustil do silového tréninku. „Má ruka je lepší, tvrdší, silnější než kdy předtím. Stejně jako já,“ srší Němec sebevědomím.

Oktagon Gamechanger: Veličković vs. Jungwirth. Srb si zajistil Kozmu v náročné bitvě Video se připravuje ...

Je skoro jasné, že se Jungwirth opět pokusí presovat ve vysokém tempu a strhnou zápas v divokou bitku. „Bude si myslet, že když do mě zatlačí, zlomím se. Já jsem si ale vyhodnotil, že jsem lepší bojovník než on. V cizí zemi, před cizími fanoušky porazím jejich domácího borce,“ věří Pukač.