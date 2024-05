Po Edenu další megakce. Oktagon prodal 40 tisíc lístků na turnaj ve Frankfurtu

Christian Jungwirth (Něm.) vs. Tato Primera (Šp.) • Oktagon MMA

Oktagon jen potvrzuje expanzi z uzavřených hal do ještě větších prostor. Nejnověji oznámil, že na turnaj Oktagon 61, který se bude konat 12. října ve frankfurtském stadionu bundesligového Eintrachtu dorazí minimálně dvojnásobný počet fanoušků, než tomu bylo v listopadu. Tehdy se přišlo podívat do Kolína nad Rýnem na turnaj Oktagonu 20 tisíc fanoušků. I to byl německý rekord, který ale nevydrží ani rok.

Přitom na kartě pro nadcházející akci jsou oznámena teprve čtyři jména, byť se jedná o největší německé hvězdy. Christian Eckerlin a Christian Jungwirth si to rozdají o titul krále Německa, na fotbalovém stadionu se pak představí také velmi populární několikanásobný německý šampion Max Coga.

K nim lze připočíst dnes oznámeného Kerima Engizeka. Ten se v Oktagonu představil již dvakrát a v obou případech zvítězil drtivým knockoutem již v prvním kole, což ho vyneslo už na druhé místo žebříčku střední váhy. Už dříve vyzýval úřadujícího šampiona Patrika Kincla, dojde na jejich souboj v budoucnu?