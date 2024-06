Vémolův kouč odhalil: Je stará škola, ale má sebereflexi. Naštěstí dodržel...

Do Edenu nastupoval jako outsider, před zraky osmadvaceti tisíc diváků ale předvedl senzaci. Jeden z nejlepší výkonů zápasnické dráhy Karlose Vémoly bude s velkou pravděpodobností také jeho poslední. Osmatřicetiletý bijec v sobotu po výhře v odvetě s Attilou Véghem sundal rukavice a ukončil kariéru, ale… „Je otevřený trilogii a uzavření jejich vzájemného příběhu. Nemyslím si, že by ho kterýkoli jiný souboj zlákal zpět,“ líčí André Reinders, Terminátorův hlavní trenér.

Terminátor se vrátil po děsivém KO od Samuela Krištofiče, aby postavil Eden na nohy. Proti rivalovi Attilu Véghovi nastoupil v urputném tempu a v druhém kole doručil avizovaný finiš.

Titulová výhra před největším publikem v historii domácí bojové scény – lepší konec šestnáctileté kariéry si Karlos Vémola nemohl přát. O možném pokračování i brutální strategii promluvil pro deník Sport a web iSport.cz jeho kouč.

Před zápasem s Krištofičem jste řekl, že je Vémola v nejlepší formě kariéry. Předčil ji nyní?

„Na rovinu, už se zdráhám něco takového říkat. Dvakrát v životě jsem prohlásil, že je můj svěřenec v perfektní formě a nevím, čím by ho mohl soupeř ohrozit. Poprvé před zápasem Miloše Petráška s Jeremy Kimballem a víme, jak to tehdy dopadlo (Petrášek prohrál v 1. kole na KO). Podruhé právě před Karlosovým zápasem s Pirátem. Všechno mu v tréninku sedělo, každého trefoval v postoji a ukončoval na zemi. Víme ale, jak i tento zápas dopadl... Blíž pravdy asi je, že rozhoduje, jak si vše v kleci sedne, a ještě víc, jak jsou na tom bojovníci v hlavě. To rozhodlo i sobotní zápas.“

Váš svěřenec předvedl také nejatraktivnější výkon za posledních pět let.

„To jde vždy v ruku v ruce s úrovní soupeře. Každý zápas je střet dvou bojovníků, kteří tvoří v uvozovkách taneční pár. Když protivník nedokáže Karlosovi vstát, může se ze zápasu stát nudná podívaná. Attila šel ale do klece s tím, že jde vyhrát. Ve chvílích, kdy skončil na zádech, se snažil vstávat. Dokázal ho i tvrdě trefovat. Divácky atraktivní zápas je tedy zásluhou obou.“

Po zápase vítěz přiznal, že šel do klece s nastavením urputného útoku i za rizika knockoutu. Jak jste se na tuto taktiku tvářil?

„Cesta, kterou jsme společně vybrali. Jedna z věcí, kterou jsme zařadili nebo změnili oproti zápasu s Patrikem Kinclem, byl takzvaný špinavý boxing (krátké údery, kolena, lokty v klinči). V sobotu se mu s ním dařilo prosadit, bral body a otřásl Attilou. Šli jsme do duelu s tím, že tam Karlos nechá všechno. Devadesát procent zkrátka nestačí. Vždy uvádím příklad na strhu na zem. Když cítíte při nástupu jen maličko nejistoty, nezvládnete soupeře strhnout. Musíte mu vlétnout na tělo s tím, že ho zkrátka hodíte. Karlos vstupoval do klece připravený dát do zápasu sto deset procent.“

Bude pro Vémolu těžší odejít do důchodu po takovém triumfu?

„On měl už dopředu rozhodnuté, že chce v Edenu skončit. De facto hned po zápase dal jasně najevo, jaká je jiná alternativa. Bojovníci, kteří se s kariérou loučí, obvykle skládají rukavice do středu klece. Karlos ale dal jednu rukavici Ondrovi Novotnému (spolumajiteli Oktagonu) a druhou Véghově týmu. Řekl jasně, že pokud oni dají ty dvě rukavice dohromady a domluví se, do klece se vrátí. To je jasný signál, že je otevřený trilogii a uzavření jejich vzájemného příběhu. Nemyslím si, že by ho kterýkoli jiný souboj zlákal zpět. Na druhou stranu Karlosovi do hlavy nevidím a za půl roku může být vše jiné. Začnou ho svrbět ruce...“ (usmívá se)

Jaká byla poslední příprava s Terminátorem? Na odvetu s Véghem trénoval šest měsíců, což je pro něj neobvyklé. Běžně zápasí mnohem častěji.

„Hodně dbám na zdraví zápasníků. Opakovaně jsem Karlosovi zdůrazňoval, tlačil jsem na něj