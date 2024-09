Bahník o končící smlouvě: Oktagonu je jedno, jestli odejdu. Láká mě KSW

Dva roky bez výhry. Bylo to vaše nejtěžší kariérní období?

„Bylo to opravdu hodně frustrující. Neřekl bych, že bylo náročné udržet se v tréninku, ale těžko se mi nastupovalo do zápasu. Dva roky jsem nevyhrál. Prošel jsem si zraněním, pak přišel ten zrušený výsledek kvůli faulu a poslední duel jsem prohrál… Chtěl jsem podat ten nejlepší výkon, předvést, co jsem natrénoval, ale obava, abych neměl dvě porážky v řadě, mě trochu svazovala. Bylo to naprd…“

Jak jste tedy prožíval chvíle před nástupem do klece?

„Bojoval jsem s vlastní hlavou. Spolupracuji s klukama z Winning mindsetu, s nimiž nastavujeme mentalitu. Člověk si tak v šatně opakuje některé věci, ale nakonec stresu stejně musíte čelit. Nejde to na sto procent nastavit. Se začátkem rozcvičování se mi mysl začíná víc soustředit, a když pak procházím uličkou skrz halu ke kleci, mám úplně čisto, fokus a tunelové vnímání.“

Zmínil jste obavu z dvou proher v řadě. Vnímáte poslední zápas s Wahedem Nazhandem opravdu jako prohraný vzhledem ke kontroverznímu rozhodnutí sudích?

„Rozhodně to jako prohru neberu! V bilanci ale bohužel svítí červené políčko. Odvetě s ním bych se vůbec nebránil, klidně bych to vzal v jeho váze velterové, přestože chci pokračovat v lehké.“

Bylo pro vás těžší podivuhodné rozhodnutí bodových sudí nebo zrušení předcházejícího zápasu po brutálním faulu, který jste inkasoval po pětadvaceti sekundách?

„Nejhorší bylo rozhodnutí proti Afghánci. Bojoval jsem, dal jsem do toho vše. Dvě kola ze tří byla zkrátka moje, věděl jsem, že mám vyhrát. Pak najednou oznámí jako vítěze soupeře…Nas*alo mě to. To koleno mezi nohy… Nedostal jsem šanci předvést nic z přípravy, ale výsledek se napočítal jako prohra. S tím jsem se smířil.“

Čtení verdiktu, v němž jeden ze tří sudích rozhodl ve prospěch soupeře, vás muselo znervóznět. Uklidnilo vás alespoň nově zavedené oznamování bodového stavu mezi koly?

„Pořád jsem se ptal kluků v rohu, jestli vedu a oni mě ujišťovali: Jasný, je to tvoje! Když pak vyhlašovali výsledek a slyšel jsem jedno rozhodnutí pro Grabinskiho, byl jsem z toho hodně zaskočený. Naštěstí to druzí dva sudí viděli v můj prospěch.“

Ještě v kleci jste vyzval Shema Rocka. Vypadalo to však, že máte na mysli i jiná jména.

„To máte pravdu, celou řadu. Rád bych se utkal třeba s předním Němcem v mé divizi Konradem Dyrshkou, proti kterému jsem měl v sobotu původně zápasit. Jako náhradu jsem chtěl nejdřív (Arijana) Topallaje, ale to také nedopadlo. V budoucnu na duel s ním snad také dojde.“

Rock je známý tím, že se soupeřům snaží řečmi dostat pod kůži, ostatně právě do vašeho týmového parťáka Jaroslava Pokorného pálil na sociálních sítích takřka rok v kuse. Myslíte, že se zkusí dostat do hlavy i vám?

„Ať to zkusí, ale vůbec se toho nebojím. Zášť vůči němu necítím. Vím, že lidi ho buď mají rádi, nebo nesnáší. Já ho vnímám jen jako kvalitního soupeře. Kdybych ho porazil, hodně by mě to v žebříčku i kariéře posunulo.“

Jak vysoké zápasové tempo chcete nyní nasadit?

„Doufám, že dopadne O2 arena a stihnu se tak představit ještě letos. Tři měsíce na přípravu mi přijdou ideální. Plán na příští rok? Uvidíme, v únoru mi má končit smlouva a těžko říct, co bude pak. Na jednu stranu hrozně rád zápasím v Oktagonu, promotéři to dělají opravdu skvěle, baví to. Na druhou si pak říkám, jestli chci podepsat další dva roky se stejnou organizací, nebo nezkusit nějakou jinou. Upřímně, láká mě polské KSW, které také pořádá super turnaje. Mým snem bylo bojovat v Bellatoru, ten ale bohužel končí.“

Na špičce Oktagonu je Losene Keita a Ronald Paradeiser, v KSW zas Leo Brichta nebo Salahdine Parnasse. Ve které lize vidíte lákavější výzvy?

„O jména a extra kvalitní soupeře mi nejde tolik, jako o rozdílnou organizaci. Láká mě zkusit si něco nového. Když jsem s MMA před deseti lety začínal, koukal jsem na KSW a říkal jsem si, jak by se mi líbilo se tam jednou představit. Asi jsem to považoval také za menší sen. Teď mi přijde dost splnitelný. Zda to zkusím v KSW nebo budu pokračovat v Oktagonu, je teď padesát na padesát.“

Chápu.

„Abych řekl pravdu, myslím, že je Oktagonu úplně u prdele, jestli zůstanu nebo půjdu pryč. Nejsem žádná hvězda, kterou by se chtěli držet.“

Máte vůbec ambici být hvězdou?

„Ani ne. Nesejde mi na tom. Chci pás šampiona, ten je pro mě hlavní.“

Dříve jste i profesionálně boxoval. Chcete se prosadit ve dvou bojových disciplínách zároveň?

„Ano, chci. Oktagon ale ve smlouvách uvádí, že jinde, ani v ringu, zápasit nesmíte. Jiné organizace, včetně KSW, to však povolují.“