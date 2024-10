Oktagon 62 ONLINE: Kincl navážil! Vyslal slib. O titul na rekordní akci

Jedna z nejhonosnějších MMA akcí v historii. Oktagon na turnaji s pořadovým číslem 62 přivítá na stadionu fotbalistů německého Frankfurtu na 58 tisíc fanoušků bojových sportů. Podpořit by měli i v Německu žijícího Turka Kerima Engizeka v souboji s českým šampionem střední divize Patrikem Kinclem, který bez problému navážil. Jak vypadá atmosféra na místě? Do dějiště turnaje vyrazil redaktor Marián Šustr. Událost i vše podstatné, co jí předchází, sledujeme ONLINE na iSport.cz.