Chaos v kleci. Hvězda Oktagonu přehnala oslavy a soupeř ji vystrčil z klece. Ukaž respekt, křičel Novotný

Skvělý vrchol večera zastínila mela a nesportovní chování. Třiadvacetiletý talent Max Holzer porazil v hlavním duelu sobotního Oktagonu 69 rivala Denize Ilbaye. Senzační výkon ale zkazil přímo v momentě vítězství, kdy soupeře donutil odklepat škrcení. Mladý bouřlivák nenáviděného soka nejprve políbil na temeno a pak ho rozkrokem strčil do zadku. Nechutné gesto rozpoutalo krátkou melu. „Nedá se to vrátit. Řekl jsem už, že mě to mrzí. Jsem tu ale taky, abychom udělali trochu show, ne? Show je taky důležitá a já ji doručil,“ prohlásil pak Holzer na tiskové konferenci. Ilbay podání ruky na usmířenou odmítl.

Turnaj plný výjimečných výkonů a ukončení zhořkl naprosto zbytečnou scénou. Aktéři hlavního zápasu Oktagonu 69, vycházející německé hvězdy Max Holzer a Deniz Ilbay, se neměli rádi ještě předtím, než byl jejich střet domluven. A trashtalk, který mezi nimi plál po celou přípravu, vzájemnou nevraživost jen prohloubil. Na očekávané potřesení pravicí a usmíření nedošlo.

Holzer souboji dominoval, v přestřelkách i na zemi potvrzoval, co hlásil celou přípravu. Že je daleko komplexnější, než Ilbay. Teprve třiadvacetiletý bijec ukončil o sedm let staršího soka ve čtvrtém kole na škrcení. Namísto podání ruky pak ale soupeři políbil hlavu a v nechutném gestu mu přirazil rozkrok k zadku. Ilbay si takovou urážku nenechal líbit, hned se za Holzerem rozeběhl a několika údery ho vystrčil z klece přes dveře, které zrovna otevřeli pořadatelé.

„Tohle Holzer přehnal. Nedivím se Ilbayovi,“ komentoval vřavu v přímém přenose Ondřej Novotný, spolumajitel organizace.

Emoce ani adrenalin za pár minut opadnout nestačily. Holzer se vrátil do klece na vyhlášení verdiktu a pozápasový rozhovor. „To on celou dobu urážel mě. Jsem Němec, jsem na to pyšnej a nenechám se urážet, ani od něj, ani od jeho fotra. Ano, člověk by měl mít respekt před staršími lidmi, jeho fotr na mě ale pořád něco řve,“ ryčel rodák z Hannoveru do mikrofonu, přičemž koukal přímo na Ilbayova otce a trenéra.

Nepříjemná situace po těch slovech dál gradovala. Novotný proto Holzera ještě v kleci několikrát rázně okřikl: „Projev nějaký respekt!“ To na chvíli mladého bijce probralo. „Tak sorry, vyjadřuji respekt. Je ale potřeba říct, že se mi nelíbí, co Ilbay dělá, je to gangster,“ opáčil už trochu klidněji Holzer.

Na tiskové konferenci se pak zdálo, že bojovníkům někdo domluvil. Snad hodinu po incidentu se spořádaně posadili k jednomu stolu jen kousek od sebe. Byť oba začali omluvou za nesportovní chování, zášť zjevně neopadla.

„I já se chci omluvit týmu Oktagonu, (televizi) RTL+ a Maxu Holzerovi. To co udělal po výhře, pro mě byla poslední kapka,“ uvedl Ilbay. „Prohrál jsem, což ke sportu patří. To, co se ale dělo pak, už ne,“ dodal.

Bez vyzvání na něj vzápětí navázal rival. „Ne, já se omlouvám. Udělal jsem pořádnou blbost. Dali jsme si pořádně do huby, jak jsme si slíbili. Máš můj respekt,“ pronesl Holzer a natáhl k soupeři ruku. Ilbay mu ale ani neopětoval pohled, upřeně koukal před sebe a odmítavě kroutil hlavou. „Řekl jsem to přeci ještě před zápasem, ať už vyhraju, nebo prohraju, ruku si s ním nepodám. Nebudu tady hrát divadlo,“ reagoval bývalý elitní boxer.

Novináři se pak několikrát snažili mladému bojovníkovi vysvětlit, jak moc překročil hranice sportu. „Nedá se to vrátit. Řekl jsem už, že mě to mrzí,“ krčil rameny Holzer, a pak se pousmál. „Jsem tu ale taky, abychom udělali trochu show, ne? Kdo by se na to pak koukal, kdybychom se pořád jen navzájem chválili. Nikoho by to nezajímalo. Show je taky důležitá a já ji doručil. Vydělal jsem peníze sobě i Oktagonu,“ prohlásil.

Holzer turnaji opravdu pozornost přitáhl. Nejvlivnější MMA novinář světa, Ariel Helwani, video výstřižek scény sdílel na Instagramovém profilu svého pořadu Uncrowned a nasbíral na něm přes půl milionu zhlédnutí.

Pořekadlo: „Špatná reklama, taky reklama,“ ale není univerzální. „Nechceme takhle vypadat před novými fanoušky,“ reagoval na incident Novotný, který se už dva roky snaží dostat Oktagon do německého mainstreamu. „Snad deset tisíc lidí v aréně dnes vidělo MMA poprvé. Musíme jim ukázat, že turnaje jsou bezpečným prostředím, kam mohou vzít rodinu a cítit se uvolněně. Proto se mi to nelíbí. Jinak chápu… V boji jsou emoce, takže se to stát může,“ vysvětlil.