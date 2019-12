Muradov vyrazil za misí v UFC: Jedu pro výhru. S Floydem něco chystáme | iSport.cz

Chtěl by zápasit nejlépe každé dva měsíce. A u UFC se to Machmudu Muradovovi celkem daří plnit. Úspěšnou premiéru v nejslavnější MMA lize světa měl 28. září v dánské Kodani, za dalším soubojem míří do hlavního města Spojených států. Ve Washingtonu se v sobotu 7. prosince v kleci střetne se zkušeným Američanem Trevorem Smithem. „Vím, že na něj mám a jedu do Ameriky za dalším vítězstvím,“ říká směle devětadvacetiletý bijec uzbeckého původu.

Několik dní před dalším zápasem v UFC trénoval Machmud Muradov v domovském gymu Monster Gym v Praze. Během jednoho z tréninků jej navštívila i antidopingová kontrola. Nejslavnější MMA liga světa kontroluje své zápasníka velmi důkladně. Populárnímu bojovníkovi to ale nevadilo, jen si zástupci agentury, která test prováděla, museli chvíli počkat. Trénink je to hlavní.

Máte před sebou první zápas v USA, co to pro vás znamená?

„Těším se na ten zápas moc, měl jsem skoro měsíc na přípravu, což je přece jenom lepší, než dvanáct třináct dní, co jsem měl před premiérou v UFC. Je mi jedno, v které zemi zápasím, ale je pravdou, že Amerika je Amerika. Jsou tam jiní diváci. Můj zápas bude otevírat celý turnaj, tak tam ještě nebude moc lidí, ale určitě tam někdo bude a musím předvést, co dokážu, prostě ukázat hezký zápas.“

Lítáte sice do Ameriky trénovat, ale zápas je něco jiného, nemáte obavy z jet lagu?

„Myslím, že mi bude stačit, že tam letím pět dnů předem. Myslím, že to bude v pohodě.“

A míváte problémy po přeletu?

„Tak první dva dny je to těžší, ale jinak to zvládám, jsem zvyklý cestovat, tak už si i mé tělo zvyklo.“

Přijede se na zápas podívat i váš kamarád Floyd Mayweather?

„Asi ne, má ten den nějakou akci. Ale psali jsme si… Uvidíme, veliké věci nás čekají.“

Co konkrétně myslíte?

„Něco připravujeme, ještě nemůžu být konkrétní.“

Jak hodnotíte svého soupeře Trevora Smithe?

„Je zkušený, má za sebou jedenáct zápasů v UFC, což mluví za vše. Ale vím, že na něj mám a jedu do Ameriky za dalším vítězstvím.“

Je to bojovník, jenž je nejlepší hlavně v boji na zemi, přizpůsobil jste tomu přípravu, nebo chcete udržet zápas v postoji?

„Nepřizpůsobil, makám jako vždycky. Myslím, že mám dobrou obranu proti take downům (strhy), stoprocentní. Pořád trénuji stejně, v Polsku jsme jeli hlavně grapling, hodně wrestlingu a hlavně sparingy.“

Jak už jste řekl, o prvním zápase v UFC jste věděl necelé dva týdny, o tomto jste se dozvěděl cirka měsíc dopředu. Je to výrazný rozdíl?

„Chci zápasit co nejvíc. Chtěl bych nejlépe bojovat každé dva měsíce. Od 28. září mám už druhý duel, co je super. A už počtvrté mě navštívila USADA (Americká antidopingová agentura), alespoň vidíme, že opravdu kontrolují. (usmívá se) A myslím, že mě budou kontrolovat znovu i v Americe.“

Kdo vás bude do Washingtonu doprovázet?

„Můj trenér Petr Kníže, Lukáš Bárta a Andrzej Koscielski z Polska. Jako vždy. Pojede taky hodně Čechů, psali mi, moji sponzoři a kamarádi. Taky mi psali lidi, co tam žijí – Češi, rusky mluvící, Uzbeci… Za to jsem moc rád.“

Jaké to je, sbírat fanoušky ze všech koutů světa?

„No, nevím. Asi jsem i dobrý člověk. (usmívá se) Člověk nemůže být jen dobrý zápasník, musí vás mít rádi i jako osobnost. A asi mě rádi mají, za což jsem jim vděčný. Mám opravdu mimořádnou podporu v Uzbekistánu, Rusku, tady v Česku a Slovensku a motivuje mě to.“

Jsou veliké rozdíly mezi fanoušky podle národností?

„Ano, ano, každý národ má svou mentalitu a chování. U nás jsou lidi trochu divočejší. Byl jsem na UFC v Rusku, kde bylo hodně Uzbeků, kteří začali poskakovat, byli prostě divočejší. Pořadatelé si mě vzali pak stranou a řekli, že to nejde, není to bezpečný. Ale koukali, kolik lidí přišlo.“

Blíží se Vánoce, budete je slavit? Ptám se i s ohledem na vaši muslimskou víru?

„Ano, po zápase pojedu na týden nebo deset dní za Floydem, a potom se vracím do Prahy, kde mě bude čekat přítelkyně s rodinou a všichni společně oslavíme v novém baráčku Vánoce.“

