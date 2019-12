UFC 245: Kamaru Usman vs. Covington a další hity. Jak tipuje Kincl? | iSport.cz

Bude to nejvyrovnanější titulový zápas v UFC „Jsem maličko ovlivněný tím, že jezdím trénovat do American Top Teamu, kde se připravuje Colby Covington, takže držím palce jemu a věřím mu, ale objektivně šance jsou padesát na padesát. Mluví se o tom, že jde o nejvyrovnanější zápas o titul v UFC vůbec, a já s tím naprosto souhlasím. Colby bude dominovat svojí technikou zápasení a fyzičkou, to jsou hlavní zbraně, které můžou na Usmana fungovat, že ho dokáže zatavit a v nějakém čtvrtém pátém kole i ukončit, pokud to neskončí na body. Na druhou stranu má tak agresivní styl, že se snaží soupeře pořád ždímat a klinčovat a tam si Usman může zase najít nějakou skulinu, aby Colbyho trefil a rozhodl zápas pro sebe. Bude určitě silnější v klinčích, navíc mi přijde i dynamičtější. Určitě bych ale doporučil vstát už na zápas Petra Jana, znám ho z organizace ACB, kde byl šampionem a do UFC vletěl parádně. Myslím si, že to je jeden z adeptů na titul v bantamové váze. Jde s veteránem Urijahou Faberem, který má velmi atraktivní styl, ale myslím si, že Petr ho tady zválcuje. Samozřejmě jsem zvědavý i na Josého Alda, jak se popere s přestupem do nižší váhy. Co jsem viděl nějaké fotky, tak nevypadal vůbec zdravě a je otázkou, jestli naváží, ale myslím, že s týmem budou schopni to na hraně dát, pak ale bude záležet, jak se to projeví v zápase. Myslím si, že minimálně od začátku třetího kola už bude ztrácet. V dalších titulových zápasech věřím Amandě (Nunesové), když si poradila i s Cris Cyborg (zápasnice Cristiane Justino) a Maxi Hollowayovi.“