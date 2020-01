Conor McGregor vs. Donald Cerrone na UFC 246. Jak vidí zápas Petr Kníže? | iSport.cz

Tahle bitva bude stát za to. Superhvězda Conor McGregor vs. rekordman Donald Cerrone • ČTK

„Myslím si, že by tento zápas mohl skončit v prvním kole, protože Conor míval vždycky nejsilnější právě úvod. Naopak Cowboy ho má nejslabší, než se do toho dostane, tak mu to trochu trvá. Vyhovují mu zápasy na pět kol a jakmile se to překlene přes třetí, dokáže se pořádně rozjet.

Důležité je, v jaké je Conor opravdu formě. Když šel do souboje s Chabibem Nurmagomedovem, jeho trenéři taky říkali, že je v top formě a dopadlo to, jak to dopadlo (prohrál ve čtvrtém kole). Ale je pravdou, že když šel s Chabibem, tak jsem jeho formě nevěřil.

Teď se mi však zdá, že je odpočatý. V jeho případě, myslím, neplatí, že by potřeboval bojovat, aby byl vyzápasený. Myslím si, že je nyní opravdu nabitý a rozhodující bude skutečně první kolo, protože do toho vlítne a bude chtít ukázat, že na to má. A čím dál zápas půjde, tím jsou šance větší pro Cowboye.

Mnohdy se řeší to, že se Conor vrací po delší pauze. Nicméně jestliže trénoval, sparoval, prostě se dál udržoval, tak to s ním nic extra neudělá. Naopak si odpočine od zápasení, tedy maximální přípravy. Takže pokud si udržoval kondici, pracoval na síle a technice, tak se do top kondice dostane a nebude mít žádnou velkou újmu.

Jistou roli by mohl sehrát veliký mediální tlak, ale toho bych se u irského bouřliváka nebál. On to má rád, není tím, kdo by nechtěl obří zájem a takovou show. Jeho to baví a užívá si to. V tomto směru myslím, že právě jemu nic nehrozí, nebude ve stresu. Je za to naopak rád.

Zato na Cowboyovi, který odzápasil spoustu těžkých duelů, vnímám, že už je hodně rozbitý. Což se stává každému bojovníkovi, který prošel tolika zápasy, jež ho stály mnoho sil v tom smyslu, že v nich byl dlouho v nějakém průšvihu. Byl třeba v zápase už hodně zmlácený, ale ještě se mydlil další dvě kola. Když člověk dostane v takových bitkách hodně úderů do hlavy, projeví se to. Taky si myslím, že už nemá tak tvrdou bradu, co míval, takže když ho Conor trefí, může usnout. A už taky nemá tah na bránu co dříve. Nevím, co by se muselo stát, aby tam předvedl to, co dělal kdysi. Na jeho straně jsou samozřejmě zkušenosti, jak tím, že má víc zápasů, tak tím, že měl hodně těžkých duelů, které odbojoval do konce. A navíc si myslím, že je komplexnější.

Co se průběhu zápasu týká, myslím si, že Cowboy je určitě pomalejší než Conor. Nikdy se moc nehýbe, má sice širokou škálu technik, ale chodí stále jen dopředu. Rozhodně bude ale pomalejší, takže by v prvním kole neměl moc boxovat, měl by Ira spíš svazovat a zkoušet ho stáhnout na zem. Jestli s ním půjde do přestřelky, jak někde říkal, tak to pravděpodobně skončí knockoutem. Ale když to zkusí nějak ošmelit, pokusí se ho unavit, aby nebyl tak rychlý, jeho šance na úspěch se budou zvyšovat.

Zajímavá je Conorova změna ve vystupování. Je najednou pokorný. Možná, že dospěl, nebo tím, že s Cowboyem nemá žádný problém, dokáže ho respektovat. I to vás naučí bojová umění.

Když Conor skutečně vyhraje, měl by podle mě jít zpátky do lehké váhy (do 70 kg), neměl by zůstat ve velteru (do 77 kg), tam jsou prostě jiní frajeři, kteří by si to s ním vyříkali. A v lehké divizi by se mi líbilo, kdyby šel s Tonym Fergusonem. Ale záleží na tom, jak dopadne Fergusonův zápas s Nurmagomedovem, největší smysl by dávalo, aby se pak utkal s tím, kdo prohraje.“